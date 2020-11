Η LG φέρνει την απόλυτη εμπειρία θέασης με τη νέα σειρά UHD τηλεοράσεων UN71006LA με Real 4K ανάλυση και τετραπύρηνο επεξεργαστή. Διαθέσιμη από 43 έως και 75 ίντσες, σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες των καταναλωτών.

Περιεχόμενο σε υψηλή ανάλυση και απεριόριστη ψυχαγωγία.

Τα χρώματα στη νέα σειρά αποδίδονται πιο ζωντανά και με εξαιρετική λεπτομέρεια, ενώ με τον επεξεργαστή οι εικόνες χαμηλής ανάλυσης αναβαθμίζονται και αναπαράγονται με ποιότητα που προσεγγίζει ανάλυση 4K. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους τηλεοπτικό περιεχόμενο σαν να βρίσκονται σε αίθουσα κινηματογράφου, χάρη στο FILMMAKER MODE™[1] με την αυτόματη εξομάλυνση της κίνησης και τα πρότυπα HDR 10 Pro και HLG Pro, αλλά και τα πολλαπλά εικονικά ακουστικά κανάλια, για Ultra Surround ήχο.

Οι νέες UHD τηλεοράσεις μεταφέρουν, επίσης, τους θεατές σε μια μοναδική gaming εμπειρία, ενσωματώνοντας προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως την χαμηλή καθυστέρηση εισόδου. Επιπλέον, διαθέτουν το έξυπνο σύστημα LG AI ThinQ [2] που ‘αντιλαμβάνεται’ τις απλές φωνητικές εντολές με αναγνώριση της ανθρώπινης φωνής και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το οικιακό Internet of Things οικοσύστημά τους. Ακόμη, μπορούν να παρακολουθήσουν μια ευρεία γκάμα περιεχομένου στο Apple TV app, στο Netflix [3] και στο Youtube και να δημιουργήσουν εφέ ήχου surround, συνδέοντας 2 ηχεία Bluetooth στην LG UHD TV. Το μοναδικό design τους, με το λεπτό πλαίσιο και τις κομψές, μοντέρνες γραμμές τις κάνουν ακόμη πιο ξεχωριστές, προσδίδοντας κορυφαία αισθητική στο χώρο.

[1] Το λογότυπο FILMMAKER MODE™ είναι εμπορικό σήμα της UHD Aliance, Inc.

[2] Η φυσική αναγνώριση φωνής είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, κορεατικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ρωσικά, πολωνικά, τουρκικά, ιαπωνικά, αραβικά, βιετναμέζικα, ταϊλανδικά, σουηδικά, ινδονησιακά, δανικά, ολλανδικά, ταϊβανέζικα και νορβηγικά. Ολλανδικά και Νορβηγικά θα είναι διαθέσιμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

[3] Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και η ονομασία Apple TV είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Apple TV+ είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η ονομασία και το λογότυπο Netflix είναι εμπορική επωνυμία και σήμα της Netflix Inc, που έχουν καταχωρηθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.