Τα μοντέλα της LG για το 2022 προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, μεγαλύτερη γκάμα ιντσών και έξυπνες lifestyle υπηρεσίες!

H LG Electronics (LG) αποκάλυψε την πιο προηγμένη και εντυπωσιακή σειρά τηλεοράσεών της, με τις εξαιρετικές τηλεοράσεις OLED 2022 της εταιρείας, να βρίσκονται στην κορυφή. Με ισχυρές τεχνολογίες, που αφορούν την ποιότητα εικόνας και την βελτιωμένη τεχνολογία webOS, που προσφέρει ακόμη περισσότερες έξυπνες λειτουργίες και υπηρεσίες, τα τελευταία μοντέλα της LG αναμένεται να αναβαθμίσουν την εμπειρία χρήστη και θέασης, όπως ποτέ πριν.

LG OLED

Ηγέτιδα της παγκόσμιας αγοράς premium τηλεοράσεων εδώ και εννέα χρόνια και τιμώμενη με το Βραβείο Καινοτομίας CES για οκτώ συναπτά έτη, η LG OLED TV έχει αναδιαμορφώσει το κομμάτι των premium τηλεοράσεων για να γίνει η πρώτη επιλογή για εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως. 1Οι τηλεοράσεις OLED χρησιμοποιούν αυτοφωτιζόμενα pixel που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα για να προσφέρουν τέλειο μαύρο χρώμα, απίστευτα φυσικά χρώματα και απεριόριστη αντίθεση. Χωρίς οπίσθιο φωτισμό, η OLED είναι πιο λεπτή και ελαφρύτερη από κάθε άλλη τεχνολογία οθόνης, επιτρέποντας τη δημιουργία καινοτόμων σχεδίων, όπως εύκαμπτες και τυλισσόμενες τηλεοράσεις.

Διαθέτοντας το προηγμένο πάνελ OLED της LG, τα νέα μοντέλα της σειράς G2 ανήκουν στη δική τους κατηγορία. Το επόμενο επίπεδο στην εξέλιξη της OLED, η τεχνολογία OLED evo που παρουσιάζεται τόσο στη σειρά G2 όσο και στην επιλεγμένη σειρά C2 προσφέρει υψηλότερη φωτεινότητα για εξαιρετικά ρεαλιστικές εικόνες με εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια. Με την υποστήριξη του νέου ευφυούς επεξεργαστή α (Alpha) 9 Gen 5 της LG, 2 η τεχνολογία Brightness BoosterTM της εταιρείας επιτρέπει στις τηλεοράσεις της σειράς G2 να προσφέρουν ακόμη περισσότερη φωτεινότητα μέσω βελτιωμένης απαγωγής θερμότητας και πιο προηγμένου αλγόριθμου. 3

Η σειρά G2 2022 της LG παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο 83 ιντσών για να συμπληρώσει τις τηλεοράσεις 55, 65 και 77 ιντσών που υπάρχουν ήδη στη σειρά. Η σειρά LG G2 προσφέρει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό με το ελκυστικό Gallery Design στο ύψος του τοίχου. Η σειρά C2 της LG προσφέρει την πιο ποικιλόμορφη επιλογή μεγεθών οθονών με συνολικά έξι για το 2022: την πρώτη στον κόσμο τηλεόραση OLED 42 ιντσών, ιδανική για παιχνίδια κονσόλας και υπολογιστή, επιπλέον των 48, 55, 65, 77, 83 ιντσών. Αυτή η σειρά τηλεοράσεων OLED διαθέτει λεπτότερα πλαίσια που προσφέρουν μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης και δίνουν στην τηλεόραση πιο κομψό σχεδιασμό.

Ταχύτερη και πιο έξυπνη

Στην καρδιά των περισσότερων νέων μοντέλων τηλεοράσεων της LG, ο επεξεργαστής α9 Gen 5 αξιοποιεί τη λειτουργία deep learning (βαθιά εκμάθηση) για να βελτιώσει την απόδοση αναβάθμισης και να αποδώσει τις εικόνες στην οθόνη σε μια πιο τρισδιάστατη ποιότητα, κάνοντας τα στοιχεία του προσκηνίου και του φόντου πιο διακριτά μεταξύ τους. Ο α9 Gen 5 επεκτείνει επίσης τις δυνατότητες της λειτουργίας AI Sound Pro της LG για να παρέχει στους θεατές πιο ζωντανό ήχο, δίνοντας τη δυνατότητα στα ενσωματωμένα ηχεία των τηλεοράσεων να παράγουν εικονικό ήχο surround 7.1.2.

Upgraded UX

Η τελευταία έκδοση της καινοτόμου πλατφόρμας Smart TV της LG ζωντανεύει την εμπειρία χρήστη στις νέες τηλεοράσεις, παρέχοντας μέγιστη άνεση και ευκολότερη εύρεση περιεχομένου. Το webOS 22 εισάγει τα προσωπικά προφίλ, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία προβολής. Κάτω από κάθε προφίλ, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες τους υπηρεσίες, να λαμβάνουν προσαρμοσμένες προτάσεις περιεχομένου με βάση το ιστορικό προβολής και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για μαθαίνουν όλα τα νέα των αγαπημένων τους αθλητικών ομάδων. Η σύνδεση στα προφίλ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από το πρόγραμμα περιήγησης της τηλεόρασης είτε από smartphone με NFC Magic Tap.

Το NFC Magic Tap μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αντικατοπτρίσει την οθόνη μιας κινητής συσκευής σε μια τηλεόραση LG. 4 Οι θεατές μπορούν επίσης να αντικατοπτρίζουν περιεχόμενο από τη μια τηλεόραση στην άλλη στο σπίτι χρησιμοποιώντας το Room To Room Share, το οποίο επιτρέπει την προβολή καλωδιακού ή δορυφορικού περιεχομένου σε άλλη τηλεόραση μέσω Wi-Fi χωρίς πρόσθετο set-top-box. 5 Επίσης για το 2022, το νέο Always Ready μετατρέπει μια τηλεόραση LG σε οθόνη πολυμέσων όταν δεν χρησιμοποιείται. Ρυθμίζεται εύκολα στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, το Always Ready ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο LG για να μετατρέψει την οθόνη σε ψηφιακό καμβά για την προβολή έργων τέχνης, την παρακολούθηση χρόνου ή την αναπαραγωγή μουσικής. 6

Επιπλέον, η αναβάθμιση του ThinQ AI θα επιτρέψει στις τηλεοράσεις του 2022 της LG να γίνουν πραγματικά κέντρα ελέγχου για ένα έξυπνο σπίτι. Εκτός από την παροχή στους χρήστες αβίαστου φωνητικού ελέγχου, και συμβατότητα με άλλες συσκευές που τροφοδοτούνται από ThinQ, τώρα πλέον προσφέρει και υποστήριξη για Matter, ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο για ένα πιο ασφαλές και απρόσκοπτα συνδεδεμένο έξυπνο σπίτι, το οποίο θα επιτρέπει στις τηλεοράσεις LG να λειτουργούν ως κέντρο ελέγχου για συνδεδεμένες συσκευές. 7

Εξαιρετική Ποιότητα Εικόνας

Αναγνωρισμένες από τους καταναλωτές, τους ειδικούς της τεχνολογίας και τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, οι τηλεοράσεις LG OLED συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη στην ποιότητα της εικόνας. Τα πάνελ που είναι τοποθετημένα στις σειρές OLED 2022 έχουν πιστοποιηθεί από την παγκόσμια εταιρεία δοκιμών προϊόντων Intertek για 100% πιστότητα χρώματος και 100% όγκο χρώματος.

Οι τηλεοράσεις LG OLED είναι μοναδικές στην ικανότητά τους να ταιριάζουν με τα χρώματα στο πρωτότυπο περιεχόμενο πηγής και να εκφράζουν μια ευρεία παλέτα χρωμάτων με ακρίβεια ανεξάρτητα από το πόσο φωτεινές ή σκούρες μπορεί να είναι οι εικόνες.8 Όλες οι LG OLED 2022 είναι πιστοποιημένες τόσο από το εργαστήριο TÜV Rheinland, όσο και από το Underwriters Laboratories για το γεγονός ότι λειτουργούν χωρίς flickering και χωρίς αντανακλάσεις, κάτι που διαβεβαιώνει η UL. Τα πάνελ OLED της LG έχουν επίσης αναγνωριστεί από την TÜV Rheinland για την χαμηλή απόδοσή τους σε μπλε φως και είναι τα πρώτα στον κόσμο που πληρούν την απαίτηση χαμηλής εκπομπής μπλε φωτός της Eyesafe, ενός φορέα προτύπων υγείας με έδρα τις ΗΠΑ. Και όχι μόνο οι τηλεοράσεις LG διευκολύνουν τους δημιουργούς να εκτιμήσουν την ακρίβειά τους, αλλά επίσης διευκολύνουν τους πελάτες να δουν ταινίες όπως σκόπευαν οι δημιουργοί τους, καθώς ήταν οι πρώτοι το 2021 που πρόσφεραν αυτόματη εναλλαγή στη λειτουργία Filmmaker Mode όταν απολάμβαναν περιεχόμενο στο Amazon Prime Video.

Ασύγκριτη στο παιχνίδι

Η LG OLED έχει πολλαπλές διακρίσεις πρωτοπορίας στο πέρασμα των χρόνων για τις gaming δυνατότητές της: ήταν η πρώτη OLED TV που υποστήριξε την λειτουργία NVIDIA G–SYNC® και η πρώτη 8K OLED TV που παρουσίασε 8K gaming με κάρτες γραφικών NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 Series. Με το χρόνο απόκρισης 1 χιλιοστού του δευτερολέπτου, τη χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και έως και τέσσερις θύρες HDMI που υποστηρίζουν πολλαπλές λειτουργίες HDMI 2.1, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η LG OLED είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των παιχνιδιών κονσόλας και υπολογιστή. Και έχοντας πρόσβαση στην πλατφόρμα παιχνιδιών, NVIDIA GeForce NOW, οι παίκτες μπορούν να αρχίσουν να διασκεδάζουν συνδέοντας απλώς ένα συμβατό χειριστήριο.

Ένα νέο για το 2022, είναι ότι οι καταναλωτές της LG μπορούν εύκολα να επιλέξουν και να κάνουν εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών και προεπιλογών για συγκεκριμένα παιχνίδια απευθείας από το μενού Game Optimizer της τηλεόρασης. Το μενού Game Optimizer παρέχει γρήγορη πρόσβαση στη νέα λειτουργία Dark Room Mode, η οποία προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης για καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού όταν τα φώτα είναι σβηστά. Οι ρυθμίσεις για G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium και ο μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) είναι εύκολα προσβάσιμες από το Game Optimizer. Επιπλέον, μια νέα λειτουργία σπορ συνδυάζει προεπιλογές για παιχνίδια σκοποβολής, ρόλων και παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες για ακόμη περισσότερο ρεαλισμό.

LG QNED Mini LED

Επιδεικνύοντας τη διαρκή ηγεσία της στον χώρο των τηλεοράσεων LCD, η LG αποκαλύπτει επίσης μια διευρυμένη σειρά τηλεοράσεων QNED για το 2022. Διαθέτοντας την τεχνολογία Quantum Dot NanoCell της LG, η νέα σειρά προσφέρει εκπληκτική αναπαραγωγή χρωμάτων με ένταση χρώματος εκατό τοις εκατό. Ικανή να προσφέρει πλούσια, ακριβή χρώματα στις φωτεινότερες και πιο σκοτεινές περιοχές μιας σκηνής, η τηλεόραση LG QNED Mini LED έχει εκπληκτική αντίθεση χάρη στην τεχνολογία Precision Dimming της LG. Όλα τα μοντέλα που ξεκινούν από την QNED90 series είναι πιστοποιημένα για 100% χρωματική συνέπεια, ώστε οι θεατές να βλέπουν την ίδια εικόνα υψηλής ποιότητας κάθε φορά, ακόμη και σε διαφορετικές γωνίες θέασης. 9

Διαδραστική Εμπειρία

Το 2022, η LG επαναπροσδιορίζει επίσης τον ρόλο της τηλεόρασης με την προσθήκη νέων υπηρεσιών που διευκολύνουν περισσότερες προσωπικές και διαδραστικές εμπειρίες στο σπίτι.

LIVENow – Η βραβευμένη εφαρμογή LIVENow προσφέρει πρόσβαση σε online ζωντανές συναυλίες, εκπομπές, αθλητικές και άλλες premium ζωντανές εκδηλώσεις στις οποίες οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά αλλά και να παρακολουθούν. Με το LIVENow, η LG TV γίνεται η αφετηρία για νέες εικονικές εμπειρίες, προσφέροντας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε συναυλίες με φίλους και οικογένεια και με θαυμαστές από όλο τον κόσμο.

Δείτε τις νέες τηλεοράσεις 2022 της LG παρακολουθώντας το «THE STAGE 2022» στο παγκόσμιο κανάλι YouTube και επισκεπτόμενοι την εικονική έκθεση στη διεύθυνση http://www.lg.com/CES2022