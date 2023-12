Creative Zen Air Plus & Creative Zen Air Pro: Δύναμη που κρύβεται στην παλάμη σας

Η Creative Technology ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία των Creative Zen Air Pro και Creative Zen Air Plus, των νεότερων προσθηκών στην οικογένεια Creative Zen Air. Σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία ήχου των χρηστών, τα νέα ακουστικά είναι φιλικά προς το χρήστη αλλά καινοτόμα. Με LE Audio με κωδικοποιητή LC3, δυναμικούς drivers 10 mm, Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) με Ambient Mode, Bluetooth 5.3 και κωδικοποιητή ήχου AAC, καθώς και εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους, αυτά τα ακουστικά παρέχουν στους χρήστες μια πραγματικά αναβαθμισμένη εμπειρία ήχου χωρίς να είναι ακριβά.

Creative Zen Air Pro

Creative Zen Air Plus

Δώστε χαρά στους καθημερινούς σας ρυθμούς με τα νέα Creative Zen Air Plus και Creative Zen Air Pro.

Χαράζοντας το δρόμο για το μέλλον του ασύρματου ήχου και επεκτείνοντας ταυτόχρονα, το οικοσύστημα, τα Creative Zen Air Pro και Creative Zen Air Plus ενσωματώνουν Bluetooth LE Audio για να επιτρέπουν στους χρήστες να απολαμβάνουν μια ανώτερη ασύρματη εμπειρία ήχου σε σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς bit και κατανάλωση ενέργειας. Πέρα από αυτό, το LE Audio υποστηρίζει επίσης Broadcast, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτη κοινή χρήση ήχου σε απεριόριστο αριθμό συμβατών συσκευών, παρέχοντας βελτιωμένη συνδεσιμότητα για την τέλεια βραδιά ταινίας με την οικογένεια και τους φίλους σας. Οι συσκευές που υποστηρίζουν LE Audio επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκλειδώσουν αυτά τα χαρακτηριστικά και να εξερευνήσουν πλήρως τις δυνατότητες του.

Εξοπλισμένα με ειδικά ρυθμισμένους δυναμικούς drivers 10 mm, τόσο το Creative Zen Air Pro όσο και το Creative Zen Air Plus προσφέρουν μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με βαθιά μπάσα και ισορροπημένη μουσική. Η ενσωμάτωση του Hybrid Active Noise Cancellation και του Ambient Mode επιτρέπει επίσης στους χρήστες να εμβαθύνουν απρόσκοπτα στις αγαπημένες τους μελωδίες ή να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντός τους, προσαρμοζόμενοι εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον με το πάτημα ενός κουμπιού.

Σχεδιασμένα για όσους βρίσκονται εν κινήσει, τα Creative Zen Air Plus και Creative Zen Air Pro είναι έτοιμα για δράση. Το Creative Zen Air Plus έχει βαθμολογία IPX4, ενώ το Creative Zen Air Pro εμφανίζεται λίγο πιο ανθεκτικό με βαθμολογία IPX5. Με εκτεταμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας, το Creative Zen Air Pro διαθέτει εντυπωσιακό συνολικό χρόνο αναπαραγωγής έως και 33 ώρες, ακολουθούμενο στενά από το Creative Zen Air Plus, το οποίο προσφέρει έως και 32 ώρες συνολικού χρόνου παιχνιδιού.

Ενώ και τα δύο μοντέλα μοιράζονται εξαιρετικά χαρακτηριστικά, το Creative Zen Air Pro ξεχωρίζει με τη λειτουργία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης. Ενεργοποιημένη εύκολα μέσω της εφαρμογής Creative, αυτή η λειτουργία συγχρονίζει απρόσκοπτα ήχο και βίντεο, μειώνοντας σημαντικά την καθυστέρηση σε μόλις ~ 20 ms, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία ταινιών, παιχνιδιών και μουσικής για τους χρήστες.

Επιπλέον, η διαμόρφωση μικροφώνου κάνει το Creative Zen Air Pro να ξεχωρίζει, διαθέτοντας συνολικά έξι μικρόφωνα, τέσσερα για ανίχνευση και φιλτράρισμα θορύβου περιβάλλοντος με ενεργοποιημένο το ANC και δύο για καθαρές επικοινωνίες. Η ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας ακύρωσης θορύβου Deep Neural Network (DNN) με τεχνολογία AI βελτιώνει τις εμπειρίες κλήσεων εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο θόρυβο περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο.

Από την άλλη, το Creative Zen Air Plus διαθέτει έξι μικρόφωνα (τρία σε κάθε πλευρά) με τεχνολογία ENC, αναλύοντας και εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο θόρυβο περιβάλλοντος για μια πιο καθαρή εμπειρία φωνητικών κλήσεων.

Εν συντομία, τα Creative Zen Air Pro και Creative Zen Air Plus προσφέρουν ώθηση στον ήχο των χρηστών, καθιστώντας τα ιδανικά για μια αναβαθμισμένη εμπειρία ήχου οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη.