Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τη σειρά τηλεοράσεων OLED για το 2024, ανεβάζοντας την εμπειρία της οικιακής ψυχαγωγίας σε νέο επίπεδο. Με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή AI της εταιρείας με 4 φορές υψηλότερη απόδοση AI, οι νέες προσθήκες στη σειρά OLED προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία θέασης με ακόμα πιο ζωντανή, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας.

Με τον χρήστη να είναι στο επίκεντρο, το όραμα της LG “Sync to You, Open to All” εκφράζει τον στόχο της εταιρείας να δημιουργήσει εξατομικευμένες εμπειρίες για κάθε τρόπο ζωής, με προϊόντα που είναι προσβάσιμα σε όλους. Μέσω της πλατφόρμας έξυπνων τηλεοράσεων webOS της LG παρέχονται εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σε ένα διευρυμένο οικοσύστημα που διαθέτει ευρεία συνδεσιμότητα, για να προσφέρει την απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία για όλους.

Η LG παρουσιάζει την ολοκαίνουργια και διευρυμένη σειρά τηλεοράσεων OLED για το 2024 με έναν πρωτοποριακό επεξεργαστή AI, που αναπτύχθηκε από την LG και σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τηλεοράσεις OLED. Συγκεκριμένα, οι τηλεοράσεις LG SIGNATURE OLED M4 και LG OLED G4 είναι εξοπλισμένες με τον νέο επεξεργαστή α (Alpha) 11 AI, ο οποίος βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα εικόνας και ήχου. Παρέχει 70% βελτίωση στην επίδοση των γραφικών και 30% ταχύτερη ταχύτητα επεξεργασίας σε σύγκριση με τον προηγούμενο.

Οι νέες τηλεοράσεις LG OLED διαθέτουν αναβαθμισμένο AI upscaling για ακριβή ανάλυση εικόνας στα pixels και να τονίσει αποτελεσματικά αντικείμενα και φόντα που μπορεί να φαίνονται θολά. Όλα αυτά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν μια πιο καθαρή και ζωντανή εμπειρία θέασης. Επιπλέον, ο έξυπνος επεξεργαστής AI βελτιώνει τα χρώματα, αναλύοντας τις συχνότερες χρησιμοποιούμενες αποχρώσεις για να μεταφέρει καλύτερα τη διάθεση και τα συναισθήματα που επιδιώκουν οι σκηνοθέτες και οι δημιουργοί περιεχομένου. Το Dynamic Tone Mapping Pro χωρίζει τις εικόνες σε μπλοκ και τελειοποιεί τη φωτεινότητα και την αντίθεση αναλύοντας τις διακυμάνσεις της φωτεινότητας στα σημεία όπου εισέρχεται το φως στη σκηνή, δημιουργώντας εικόνες που φαίνονται πιο τρισδιάστατες.

Όλα αυτά κορυφώνονται με την LG SIGNATURE OLED M4, την ασύρματη τηλεόραση OLED της LG. Διαθέσιμη πλέον σε νέο μέγεθος 65″, επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα επιλογών οθόνης. Από το ευέλικτο μοντέλο των 65 ιντσών έως το γιγαντιαίο των 97 ιντσών, η καθαρότερη και χωρίς περισπασμούς θέαση είναι εύκολα εφικτή. Η OLED M4 είναι η πρώτη τηλεόραση στον κόσμο με ασύρματη μετάδοση βίντεο και ήχου 4K σε συχνότητα έως 144Hz, προσφέροντας ανώτερη απόδοση OLED με ακριβείς λεπτομέρειες και αυξημένη αίσθηση εμβύθισης. Επιπλέον, με το καινοτόμο ασύρματο Zero Connect Box δεν υπάρχουν πια συνδεδεμένα καλώδια.

«Με την κορυφαία στην κατηγορία της τηλεόραση OLED και την εντυπωσιακή σειρά QNED, η LG συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στην αγορά των premium τηλεοράσεων και να εκπληρώνει την υπόσχεσή της για την καλύτερη δυνατή εμπειρία του χρήστη μέσω μιας διακεκριμένης επιλογής περιεχομένου και υπηρεσιών που διατίθενται στην πλατφόρμα webOS smart TV της εταιρείας», δήλωσε ο Park Hyoung-sei, πρόεδρος της LG Home Entertainment Company.

Εκτός από την εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας, το AI Sound Pro προσφέρει πλουσιότερο και πληρέστερο ήχο, ενώ αξιοποιεί τον εικονικό ήχο surround 11.1.2 των ενσωματωμένων ηχείων για να δημιουργήσει την ιδανική θέαση. Η τεχνολογία AI διαχωρίζει επίσης αποτελεσματικά τη φωνή από το soundtrack για να ενισχύσει την καθαρότητα των διαλόγων και ανεβάζει απρόσκοπτα τον ήχο σαν να προέρχεται φυσικά από το κέντρο της οθόνης του.

Τα τελευταία μοντέλα OLED evo της LG αποκτούν περαιτέρω αξιοπιστία για την ευκρινή ποιότητα της εικόνας τους μέσω της πιστοποίησης ClearMR[1] της Video Electronics Standards Association (VESA).

Η φήμη της τηλεόρασης LG OLED ως η απόλυτη τηλεόραση gaming είναι δεδομένη με τα τελευταία μοντέλα να διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης 4K 144Hz[2] και ολοκληρωμένες λειτουργίες HDMI 2.1. Διαθέτουν επίσης Game Optimizer για να μπορούν οι παίκτες να εναλλάσσονται εύκολα μεταξύ των προεπιλογών οθόνης που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικά είδη παιχνιδιών και υποστηρίζουν NVIDIA G-SYNC® Compatible και AMD FreeSync για να μειώσουν της αλλοιώσεις και το τρέμουλο για μια πιο δυναμική, αληθινή εμπειρία παιχνιδιού.

Η LG αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εμπειρία της οικιακής ψυχαγωγίας με ευέλικτη εξατομίκευση και πρόσθετη ευκολία. Αξιοποιώντας την τελευταία έκδοση του webOS, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως και 10 ατομικά προφίλ για να προσαρμόσουν την εμπειρία. Οι τελευταίες έξυπνες τηλεοράσεις της LG μπορούν ακόμη και να αναγνωρίζουν τις φωνές των χρηστών με βάση τα προφίλ και να προσφέρουν εξατομικευμένες συστάσεις ερμηνεύοντας μοτίβα από το ολοκληρωμένο ιστορικό χρήσης.

Με βάση τα ατομικά προφίλ, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την Αρχική Οθόνη στην τελευταία πλατφόρμα έξυπνης τηλεόρασης webOS και να δημιουργήσουν τις προσωπικές τους ρυθμίσεις. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στις αγαπημένες τους υπηρεσίες και το αγαπημένο τους περιεχόμενο εύκολα και να επωφελούνται από έναν εξατομικευμένο Οδηγό, μια υπηρεσία που τους επιτρέπει να ρυθμίζουν την ποιότητα της εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, κάνοντας την εμπειρία χρήσης ακόμη πιο απρόσκοπτη. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον της Αρχικής Οθόνης παρέχει μια προεπισκόπηση του περιεχομένου που παρακολούθησε πιο πρόσφατα, τις εφαρμογές που χρησιμοποίησε και να αναπαράγει βίντεο άμεσα και χωρίς κόπο.

Με το webOS Re:New[3], η LG προσφέρει μια σύγχρονη τηλεοπτική εμπειρία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η αναβάθμιση αυτή ισχύει για τα μοντέλα LG OLED TV και QNED Mini LED 8K του 20022, ενώ στο μέλλον θα επεκταθεί και σε περισσότερες τηλεοράσεις LG παγκοσμίως, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες που θα αγοράσουν αυτές τις τηλεοράσεις να επωφεληθούν από ξεχωριστές εμπειρίες χρήσης χάρη στη συνεχή πενταετή αναβάθμιση του webOS.

Η LG έχει δεσμευτεί να προσφέρει τις καλύτερες εμπειρίες σε όλους τους χρήστες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων της και διευκολύνοντας την απρόσκοπτη εμπειρία σε πολλαπλές συσκευές. Οι έξυπνες τηλεοράσεις LG για το 2024, με το πιο πρόσφατο webOS μπορούν να αλληλεπιδρούν με έξυπνες οικιακές συσκευές που υποστηρίζουν το Matter, το ενιαίο μοντέλο για τη διαλειτουργικότητα του έξυπνου οικιακού IoT. Οι νεότερες τηλεοράσεις της LG υποστηρίζουν επίσης το Apple AirPlay και το ενσωματωμένο Google Chromecast για βελτιωμένη συμβατότητα με κινητές συσκευές, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν χωρίς κόπο περιεχόμενο από μια συσκευή στην οθόνη τους ξεκλειδώνοντας την εξαιρετική θέαση στο σπίτι.

Για μια εμπλουτισμένη εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας, οι τηλεοράσεις LG OLED και οι τηλεοράσεις QNED[4] συνδυάζονται εύκολα με soundbar LG μέσω του WOWCAST Built-in, με αποτέλεσμα την ανώτερη ποιότητα ήχου από την απρόσκοπτη ασύρματη συνδεσιμότητα. Το WOW Orchestra δημιουργεί τρισδιάστατη εμβύθιση στον ήχο, με τα ενσωματωμένα ηχεία της τηλεόρασης και το soundbar να συνεργάζονται αρμονικά και να παρουσιάσουν ένα ενιαίο ηχητικό σύστημα.

Για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης για άτομα με ειδικές ικανότητες, οι τηλεοράσεις LG προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών προσβασιμότητας στην ενότητα Προσβασιμότητα της Γρήγορης κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι οι λειτουργίες προσβασιμότητας βρίσκονται στην Αρχική οθόνη, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη των αναπηριών. Επιπλέον, τα tutorials τηλεχειρισμού και οι υπηρεσίες chatbot βοηθούν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μόνο με τη φωνή τους.

Οι επισκέπτες της CES 2024 θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις τελευταίες καινοτομίες και τα επιτεύγματα της LG για τη δημιουργία μιας έξυπνης, καλύτερης ζωής, από τις 9 έως τις 12 Ιανουαρίου στο περίπτερο της εταιρείας (#16008, Las Vegas Convention Center). Για να παρακολουθείτε όλες τις συναρπαστικές ανακοινώσεις της LG στη CES, επισκεφθείτε το http://www.lg.com/ces2024και το κανάλι της LG Global στο YouTube.

[1]Η πιστοποίηση δεν ισχύει για τα μοντέλα OLED evo 97 ιντσών.

[2] Τα μοντέλα LG OLED M4, G4 και C4 με οθόνες έως 83 ίντσες υποστηρίζουν 4K στα 144Hz.

[3] Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις που προσφέρουν πλήρη αναβάθμιση χωρίς την ανάγκη επιλογής συγκεκριμένου UX, UI ή χαρακτηριστικών αποστέλλονται μόνο σε πελάτες που έχουν συμφωνήσει να τις λάβουν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η αναβάθμιση δεν καλύπτει την απόδοση, τα χαρακτηριστικά ή την αντοχή του υλικού της τηλεόρασης.

[4] Τα μοντέλα τηλεοράσεων LG OLED της σειράς M/G/C/B και QNED που υποστηρίζουν 120Hz διαθέτουν ενσωματωμένο WOWCAST.