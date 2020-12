4 Γιορτινά looks από την Chiara Ferragni

Οι γιορτές στο σπίτι θα πρέπει να μας φτιάξουν τη διάθεση για αυτό βρήκαμε για εσένα 4 υπέροχα looks της Chiara για να τα αντιγράψεις! Αντλώντας έμπνευση από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η Chiara μας προσκαλεί να λάβουμε μέρος στη δική της φαντασία για τη MFW, μέσα από μια συλλογή που θα αποτελέσει τον τέλειο σύμμαχο για τις ξεχωριστές καθημερινές στιγμές όλων των γυναικών. Εμβληματική, πολυτελής, αξέχαστη ένα όπλο για μοναδικό στυλ. Τα δυναμικά χρώματα συναντούν τις μοναδικές συνθέσεις για απεριόριστα look μακιγιάζ, εμπνευσμένα από το lifestyle της Chiara. Ετοιμαστείτε να κατακτήσετε τη μόδα με μια συλλογή που σχεδίασε η Chiara, για να βοηθήσει κάθε γυναίκα να αισθανθεί η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Άμεσα αναγνωρίσιμα, τα χαρακτηριστικά, γοητευτικά «μάτια» της Chiara ανοιγοκλείνουν παιχνιδιάρικα πάνω στην εντυπωσιακή μπλε θήκη με glitter The Fashion Flirty Palette κι έπειτα αφήνουν το στίγμα τους πάνω στο

L’Absolu Rouge Drama Matte, στο L’Absolu Rouge Cream, στη Mascara Monsieur Big και το Liner Plume.

Μια εντυπωσιακή δήλωση μόδας για ατελείωτα look μακιγιάζ εμπνευσμένα από το στυλ της Chiara.

The Fashion Flirty Palette



Απεριόριστοι τρόποι να φωτίσετε τα δυνατά χαρακτηριστικά σας. Με ολοκαίνουργιες συνθέσεις, το πρωταγωνιστικό προϊόν της συλλογής, η Fashion Flirty Palette της Chiara περιλαμβάνει για πρώτη φορά 8 σκιές ματιών για απεριόριστα look s , μια βάση για φωτεινή 2 highlighter , ένα bronzer για όλους τους τόνους επιδερμίδας κι ένα ρουζ. Ετοιμαστείτε να φωτίσετε την επιδερμίδα, τα μάτια και τα χείλη σας με τη νέα glittering προσέγγιση των statement προϊόντων μακιγιάζ που μπορείτε να εφαρμόσετε και να παίρνετε παντού μαζί σας.

3 αποκλειστικές αποχρώσεις κραγιόν συναντούν τα αγαπημένα προϊόντα της Chiara



Τώρα, μπορείτε να παίρνετε μαζί σας παντού τις εμβληματικές αποχρώσεις της Chiara σε ματ και λαμπερές, κρεμώδεις υφές.

L’Absolu Rouge Drama Matte –#274 Working Girl

L’Absolu Rouge Drama Matte –#505 Fashion Darling

L’Absolu Rouge Cream –#160 Party goer

Η ιδανική απόχρωση για το look της Chiara στο πάρτι μετά την επίδειξη, η #160 Party goer ντύνει τα χείλη με λαμπερό αποτέλεσμα κι έχει χαραγμένο το εμβληματικό λογότυπο της Chiara πάνω στο κραγιόν.

Monsieur Big #01 Runway Look – Ανεβάστε την ένταση με βλεφαρίδες σαν αυτές που δημιουργούν οι makeup artist

Η Chiara βασίζεται στην εμβληματική Monsieur Big της Lancôme κι επιλέγει την εξαιρετικά δημοφιλή μαύρη απόχρωση για βλεφαρίδες με όγκο που αντεπεξέρχονται απόλυτα στην Εβδομάδα Μόδας.

Look 1 Before the show



Πρόσωπο

The Fashion Flirty Palette

Μάτια

The Fashion Flirty Palette

Monsieur Big Mascara

Χείλη

L’Absolu Rouge Drama Matte #274

Look 2 The show is on



Πρόσωπο

The Fashion Flirty Palette

Μάτια

The Fashion Flirty Palette

Monsieur Big Mascara

Χείλη

L’Absolu Rouge Drama Matte #505

Look 3 Between two shows

Πρόσωπο

The Fashion Flirty Palette

Μάτια

The Fashion Flirty Palette

Monsieur Big Mascara

Liner Plume #01 Catwalk eyes

Χείλη

L’Absolu Rouge Drama Matte #274

Look 4 The after show party



Πρόσωπο

The Fashion Flirty Palette

Μάτια

The Fashion Flirty Palette

Monsieur Big Mascara

Χείλη

L’Absolu Rouge Cream #160