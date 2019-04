Είναι πολλές οι γυναίκες που επιλέγουν να έχουν ένα lip gloss στο νεσεσέρ τους και εμείς ξέρουμε πολύ καλά τους λόγους. Αν θέλεις να τους μάθεις και εσύ ήρθε η ώρα να σου τους παρουσιάσουμε!

Με ένα μόνο πέρασμα τα χείλη σου γίνονται πιο ζουμερά και είναι τόσο λαμπερά όσο ποτέ ξανά. Το lip gloss είναι απαραίτητο για τα σαββατοκύριακα αλλά και κυρίως το βράδυ. Αν θέλεις να κάνεις έντονα μάτια τότε θα πρέπει να επιλέξεις ένα lip gloss που θα σου δώσει την απαραίτητη λάμψη σε σχέση με το κραγιόν. Τα χείλη σου με ένα lip gloss φαίνονται αμέσως πιο γεμάτα. Αν δεν θέλεις να βάλεις κατά μήκος των χειλιών τότε μπορείς να βάλεις μόνο στη μέση του κάτου χείλους. Τα χείλη σου με την αντίστοιχη χρήση μπορούν να είναι ενυδατωμένα σε σχέση με τη χρήση ενός κραγιόν. Για ένα πιο παιχνιδιάρικο μακιγιάζ μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια ροζ απόχρωση. Από την άλλη για ένα πιο σοφιστικέ look είναι καλό να επιλέξεις πιο ήπιους τόνους.

Νομίζω ότι σε έπεισα για να αποφασίσεις να το βάλεις στο νεσεσέρ σου οπότε τώρα ήρθε η ώρα να σου προτείνω και το δικό μου αγαπημένο. Ετοιμάσου για τα πιο σαγηνευτικά χείλη με το νέο GOSH COPENHAGEN LUMI LIPS. Ένα ακαταμάχητο lip gloss που χαρίζει στα χείλη έντονη λάμψη, με ένα μόνο πέρασμα. Τα LUMI LIPS χάρη στη φανταστική τους βελούδινη υφή και την ελαφριά τους σύνθεση, αφήνουν τα χείλη ενυδατωμένα και χωρίς κολλώδη αίσθηση.



Πλούσια σε ενεργό ενισχυτικό, Dictyopteris Oil, συμβάλλουν στη διαδικασία της θρέψης, καθώς και στην αύξηση του όγκου των χειλιών. Το αποτέλεσμα; Τα χείλη σας θα δείχνουν όχι μόνο ενυδατωμένα, αλλά μεγαλύτερα και πιο καλοσχηματισμένα. Τι άλλο να ζητήσετε;

Χρήση on the go Τα LUMI LIPS έχουν ενσωματωμένο καθρέφτη και φωτισμό στο καπάκι κι έτσι θα γίνουν το δικό σας αγαπημένο gadget για λαμπερό look όλη την ημέρα, από το πρωί έως και το βράδυ. Εφαρμόστε το μεμονωμένα ή πάνω από οποιοδήποτε κραγιόν. Για αποτέλεσμα που διαρκεί, εφαρμόστε πρώτα το FIXIT! LIP PRIMER και στη συνέχεια το Lumi Lips.