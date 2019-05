Αν έχεις μυρίσει το LOVE, DON’T BE SHY και σου θυμίζει τη χαρακτηριστική μυρωδικά ενός Marshmallow τότε σίγουρα το έχεις λατρέψει. Πρόκειται για ένα άρωμα που ξυπνά τις αισθήσεις και ενώ στην αρχή είναι απαλό και τρυφερό, στη συνέχεια ξεδιπλώνεται με χάρη και αποπλανεί. Το Orange Blossom στις νότες κορυφής θυμίζει την αίσθηση ενός ντροπαλού αλλά έντονου πρώτου φιλιού, ενώ στις νότες καρδιάς το Sambac Jasmine περιπλέκεται με τις νότες από Rose και Iris θυμίζοντας χάδι, ενώ η αίσθηση κορυφώνεται με τις νότες από Vanilla και Cistus Labdanum.

Ο Kilian Hennesy είχε πει πως το συγκεκριμένο άρωμα ήταν το πρώτο όταν δημιούργησε το brand KILIAN και φυσικά είχε στόχο να δημιουργήσει ένα άρωμα που δεν υπήρχε όμοιο του στην αγορά. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Κάτι τέτοιο προϋπέθετε να μείνουμε μακριά από γνωστές gourmand νότες, όπως το Ethyl Maltol σε συνδυασμό με το Patchouli. Περισσότερο όμως, επιθυμούσα ένα άρωμα τόσο απολαυστικό που θα σε κάνει σχεδόν να θέλεις να ‘δαγκώσεις’ τη σύντροφό σου»

Το LOVE, DON’T BE SHY EAU FRAICHE παραμένει μία γλυκιά λιχουδιά για ενηλίκους με τη βάση από Marshmallowκαι Musk, διακρίνεται όμως από έναν αυθορμητισμό σε σύγκριση με το LOVE, DON’T BE SHY. Η Γαλλίδα αρωματοποιός Calice Becker, που δημιούργησε το αρχικό άρωμα μαζί με τον Kilian Hennessy, επιστρέφει με μία φρέσκια οπτική. Neroli από τη Βόρεια Αφρική και Petitgrain από την Παραγουάη προσθέτουν μία ανάσα δροσιάς στη βασική σύνθεση. Σχεδιασμένο ως διακριτικό πέπλο χάρη στις τρυφερές λουλουδένιες νότες από Peony και Freesia, το LOVE, DON’T BE SHY εκφράζει τον αισθησιασμό στο παιχνίδι της Αγάπης, ενώ είναι κλεισμένο μέσα σε ένα υπέροχο frosted white μπουκαλάκι με χρυσές λεπτομέρειες.

Η γαλλίδα αρωματοποιός σε μια μοναδική συνέντευξη με αρκετό άρωμα..

Πώς θα συγκρίνατε το LOVE,DON’T BE SHY και το LOVE, DON’T BE SHY EAU FRAICHE;

Το πρώτο εμπνέεται από Τούρκικες λιχουδιές με μία πινελιά από πέταλα τριαντάφυλλου της Βόρειας Ευρώπης, ενώ το δεύτερο αγκαλιάζει το άρωμα του Musk και είναι ελαφρώς λιγότερο gourmand.

Ποια είναι η διαφορά των δύο σε τεχνικό επίπεδο;

Το LOVE, DON’T BE SHY EAU FRAICHE συστήσει στη σύστασή του νότες από άνθη όπως το Jasmine, Rose, Peony και Freesia, καθώς επίσης Neroli από τη Βόρεια Αφρική, Petitgrain, Serenolide και White Musk που προσδίδει φρεσκάδα.

Μπορείτε να μας αποκαλύψετε το ρόλο του Petit Grain και του Neroli στο LOVE, DON’T BE SHY EAU FRAICHE;

Τo LOVE, DON’T BE SHY ουσιαστικά αποτελεί μία ‘υπερβολή’ από Petit Grain και Neroli, συστατικά τα οποία παραδοσιακά χρησιμοποιούνται σε “Eau Fraiche” αρώματα. Μαζί, προσθέτουν φρεσκάδα και μία λαμπερή πινελιά στο άρωμα.