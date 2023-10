Οι Κολομβιανοί σταρ έδωσαν στους θαυμαστές μια εσωτερική ματιά στο στέκι τους με την τραγουδίστρια των «Toxic» στα social media την Πέμπτη.

«Ποιος είναι σαν εμένα ερωτευμένος;», έγραψε ο Maluma, 29 ετών, στο Instagram δίπλα σε μια φωτογραφία του Balvin και της Britney Spears να χαμογελούν και να αγκαλιάζονται σε ένα τραπέζι – ενώ ο Maluma έχει σταυρωμένα τα χέρια του και κρατά ένα σοβαρό πρόσωπο.

Ο Balvin, 38 ετών, σχολίασε: «Θεέ μου χαχαχαχαχαχαχα δεν μπορώ να το ξεπεράσω».

Ο τραγουδιστής των Colores συμπεριέλαβε επίσης αυτή τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram την Πέμπτη.

«Colmillo έξω τώρα!!», έγραψε, αναφερόμενος στην τελευταία του συνεργασία με τον παραγωγό Tainy και τον Young Miko με τίτλο «COLMILLO». Και συνέχισε, «H Britney Spears το ενέκρινε ήδη και [ο Μαλούμα] κακοί στην αγάπη πάλι».

«Είμαι σε μια τόσο όμορφη τοποθεσία!!! Είμαι τόσο τυχερή που έχω καταπληκτικούς φίλους!!! Οι θετικές επιβεβαιώσεις είναι σημαντικές για μένα αυτή τη στιγμή!!!» Η Spears ξεκίνησε τη λεζάντα της, η οποία συνόδευε μια σειρά από φωτογραφίες της και ενός φίλου της. «Το λέω αυτό γιατί περνάω ένα διαζύγιο και το ότι έπρεπε να αντικατοπτρίσω το παρελθόν μου σε ένα βιβλίο ήταν… ας πούμε ότι δεν ήταν εύκολο!!!» Στη συνέχεια, σημειώνοντας ότι παίρνει τη ζωή «μία μέρα τη φορά» και «μαθαίνει να αναπνέει», η τραγουδίστρια του «Lucky» έγραψε, «Η αγάπη για τον εαυτό είναι τόσο απίστευτα σημαντική!!!» «Ξύπνησα και απλά έκλαψα γιατί ένιωσα ευγνώμων που βρίσκομαι σε ένα τόσο όμορφο μέρος!!!» πρόσθεσε.

Η Britney Spears ετοιμάζεται για την κυκλοφορία των πολυαναμενόμενων απομνημονευμάτων της, The Woman in Me, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Η συναρπαστική μαρτυρία της Spears σε ανοιχτό δικαστήριο συγκλόνισε τον κόσμο, άλλαξε νόμους και έδειξε την εμπνευσμένη δύναμη και γενναιότητα της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα απομνημονεύματά της θα έχουν παρόμοιο αντίκτυπο – και θα είναι το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς.