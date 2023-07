Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ της Britney Spears, η Αμερικανίδα pop star εξακολουθεί να αφήνει το στίγμα της στον κόσμο της μουσικής. Πριν από μερικές μέρες μάλιστα, η Spears εντάχθηκε στο «Billions Club» όταν το τραγούδι της Toxic άγγιξε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Toxic ξεπέρασε τραγούδια όπως το Dancing Queen των ABBA από το 1976, το I Wanna Dance with Somebody της Whitney Houston από το 1987 και το Wild Thoughts του DJ Khaled από το 2017. Εν τω μεταξύ, η τραγουδίστρια απολαμβάνει την επιτυχία του τραγουδιού της Mind Your Business, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε συνεργασία με την Will.i.am.

Δεν είναι μυστικό ότι το Toxic είναι ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι το τέταρτο τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής του Spotify που φτάνει το ορόσημο των δισεκατομμυρίων ροών. Την ίδια ημέρα, το Anti-Hero της Taylor Swift έφτασε επίσης το όριο του δισεκατομμυρίου. Το Toxic είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Britney και το επόμενο τραγούδι της με τις περισσότερες πωλήσεις στο Spotify είναι το Baby One More Time, το οποίο έχει συνολικά 650 εκατομμύρια streams.