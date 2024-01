Η Britney Spears είπε ότι «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία» μετά τις φήμες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στο στούντιο την περασμένη εβδομάδα.

“Για να είμαστε ξεκάθαροι ότι οι περισσότερες ειδήσεις είναι σκουπίδια!!!” έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram.

“Λένε συνέχεια ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ… Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία!!!”

H Spears πρόσθεσε ότι έγραψε μουσική μόνο για διασκέδαση και επίσης αποκάλυψε ότι είχε γράψει περισσότερα από 20 τραγούδια για άλλους ανθρώπους τα τελευταία δύο χρόνια.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τον αναγεννησιακό πίνακα του Guido Reni με τίτλο Salome Bearing the Head of St John the Baptist.

Το Hold Me Closer – ένα ντουέτο με τον Sir Elton John – σηματοδότησε την επιστροφή thw Spears στη μουσική μετά από μια διακοπή έξι ετών.

Οι θαυμαστές φώναζαν να επιστρέψει στη μουσική και παρόλο που η ίδια υπαινίχθηκε στο παρελθόν ότι είναι επιφυλακτική να επιστρέψει στη βιομηχανία, αυτή είναι η πρώτη φορά που το αποκλείει κατηγορηματικά.

Δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της πέρυσι, με τίτλο The Woman in Me, που περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή που ζει κάτω από κηδεμόνα και αποκάλυψε ότι είχε κάνει άμβλωση ενώ έβγαινε με τον Justin Timberlake.

H τραγουδίστρια έγραψε τότε: «Το να προχωρήσω στη μουσική μου καριέρα δεν είναι το επίκεντρό μου αυτή τη στιγμή. Είναι καιρός να μην είμαι αυτή που θέλουν οι άλλοι, είναι καιρός να βρω τον εαυτό μου».

