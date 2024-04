Ο Χένρι Κάβιλ, διάσημος ηθοποιός γνωστός για το ρόλο του Σούπερμαν, πρόκειται να γίνει πατέρας. Μοιράστηκε αυτά τα συναρπαστικά νέα μιλώντας για τη νέα του ταινία, «The Ministry of Ungentlemanly Warfare». Ο Χένρι είναι 40 ετών και έχει σχέση με τη Νάταλι Βισκούσο εδώ και τρία χρόνια. Δημοσιοποίησαν για πρώτη φορά τη σχέση τους στο Instagram τον Απρίλιο του 2021.

Η Νάταλι, η οποία είναι 34 ετών, εργάζεται σε μια εταιρεία που ονομάζεται Vertigo Entertainment. Τόσο ο Χένρι όσο και η Νάταλι είναι ενθουσιασμένοι με το μωρό που περιμένουν. Ο Χένρι εξέφρασε τη χαρά του κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Access Hollywood, λέγοντας ότι είναι και οι δύο πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούν για τη νέα προσθήκη στην οικογένειά τους.

