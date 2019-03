Το Button Down πουκάμισο ξεκίνησε να γίνεται must από τη δεκαετία του ’50 ενώ μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε μια ντουλάπα που δεν το έχει καθώς είναι το πιο διαχρονικό κομμάτι μιας γκαρνταρόμπας είτε είναι ανδρική είτε γυναικεία. Έτσι με αφορμή το παγκόσμιο λανσάρισμα της καμπάνιας, της GANT 7 Decades 7 Icons, διάσημοι Έλληνες, φωτογραφίζονται με το εμβληματικό Button–Down πουκάμισο!

Οι Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ο Αντίνοος Αλμπάνης, η Ευγενία Σαμαρά, ο Νίκος Αναδιώτης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, είναι τα πρόσωπα που παρουσιάζουν με το δικό τους στυλ και αισθητική το πρώτο από τα επτά εμβληματικά κομμάτια, το κλασσικό λευκό πουκάμισο.

Η GANT ήταν η πρώτη που διέδωσε το πουκάμισο Button-Down στην ευρύτερη Αμερικανική αγορά και έχει χτίσει την επιτυχία της γύρω από αυτό, ενώ το 1949 αποτελεί μια κομβική χρονιά για το brand, καθώς κυκλοφόρησε μια συλλογή από μονόχρωμα και ριγέ Button-Down πουκάμισα. Την ίδια περίοδο η GANT, εμπνευσμένη από το πλήθος των γυναικών, που φορούσαν τα πουκάμισα των συντρόφων τους, λάνσαρε τη γυναικεία συλλογή πουκαμίσων με σλόγκαν «Για τις γυναίκες, η GANT δημιουργεί πουκάμισα, όχι μπλούζες».

Επτά δεκαετίες, επτά κυρίαρχα στυλ, επτά εμβληματικά κομμάτια αναδεικνύονται μέσω της καμπάνιας 7 Decades 7 Icons. Το πουκάμισο Button-Down, το σακάκι Club Blazer, το παντελόνι Chino, το Piqué, η μπλούζα Heavy Rugger, το GANT Varsity Jacket και το Cable Knit πουλόβερ είναι, όλα, θεμέλια στην εβδομηκονταετή επιτυχία του brand. Σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο τα χαρακτηριστικά αυτά κομμάτια, αναδεικνύονται μέσα από το προσωπικό στυλ των παραπάνω Ελλήνων.

Στο επίσημο video της καμπάνιας ξεδιπλώνεται με μοναδικά αφηγηματικό τρόπο, η διαδοχή των επτά δεκαετιών, τα νέα ξεκινήματα που αυτές σηματοδοτούν αλλά και τα διαφορετικά στυλ που αυτές πρεσβεύουν.