Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου προς τιμή των 72ων γενεθλίων του θρύλου της ροκ σκηνής, Freddie Mercury, το Hard Rock Cafe Athens θα μεταμορφωθεί σε “Freddie for a Day” ώστε να γιορτάσει τον μοναδικό μουσικό. Για μια μέρα μόνο οι φίλοι του Freddie μαζί με το προσωπικό του Cafe θα έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν τη ζωή και το έργο του θρυλικού μουσικού, ενώ παράλληλα να συνεισφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο του ιδρύματος Mercury Phoenix Trust για τον αγώνα κατά του AIDS και του ιού HIV.

Την ημέρα εκείνη, στο Hard Rock Cafe Αθήνας οι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράσουν το συλλεκτικό μουστάκι του Freddie Mercury μόνο με 2€, καθώς και τη συλλεκτική καρφίτσα “Freddie for a Day” μόνο με 13,95€. Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηρίξουν τη δράση του του ιδρύματος Mercury Phoenix Trust, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο έργο του.

Στις 5 Σεπτεμβρίου όσοι επισκεφτούν το Hard Rock Cafe Αθήνας θα απολαύσουν μια ημέρα γεμάτη με τη μουσική των Queen, τα υπέροχα Legendary Burgers και ορεκτικά του Cafe αλλά και θα μπορέσουν να γίνουν … “Freddie for a Day”!

«Ο Freddie Mercury ήταν ένας θρυλικός τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός παραγωγός και έχουμε την τιμή να συνεχίσουμε την πολυετή υποστήριξη του Ιδρύματος Mercury Phoenix Trust μέσω του ‘Freddie for a Day’ προγράμματος», δήλωσε ο Stephen K. Judge, Πρόεδρος του Cafe Operations για το Hard Rock International.

«Φέτος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμε που μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα σε περισσότερα Cafe από προηγούμενες χρονιές, καθώς και να υποστηρίξουμε το ‘Freddie for a Day’ σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, εκτός των Cafe που βρίσκονται στην Ευρώπη και ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα εδώ και 6 χρόνια».

«Η πρωτοβουλία ‘Freddie For A Day’ αποτελεί μια παγκόσμια καμπάνια με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συγκέντρωση εσόδων για το AIDS, επιτρέποντας στους fans σε όλο τον κόσμο να υποστηρίξουν το ίδρυμα ενώ παράλληλα διασκεδάζουν», δήλωσε η Claudia Walker, επικεφαλής του ιδρύματος The Mercury Phoenix Trust. «Όλοι εμείς στο ίδρυμα είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον Stephen Judge και την ομάδα του, καθώς τα Hard Rock Cafe πραγματοποιούν παγκοσμίως την ενέργεια Freddie For A Day. Ένας υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε τη ζωή του Freddie και ταυτόχρονα να συνεισφέρουμε στη φιλανθρωπική δράση για την καταπολέμηση του AIDS παγκοσμίως».