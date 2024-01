Η Kim Kardashian φόρεσε ένα πανωφόρι με δέρμα φιδιού στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram.

Η ιδρύτρια της SKIMS, 43 ετών, μοιράστηκε μια κομψή selfie από το αυτοκίνητό της σε μια τέλεια συντονισμένη χειμερινή εμφάνιση.

“Too Glam To Give A Damn”, έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας στο Instagram με ένα φιλί.

Στο ανέβασμα, η ηθοποιός φορούσε ένα υπερμεγέθη μπουφάν από δέρμα φιδιού σε κρεμ και κασσίτερο. Ακουμπώντας το χέρι της στο κεφάλι της, η Kardashian σήκωσε επίσης μια ασαφή, εκρού και ασημί τσάντα.

Τα μαλλιά της ήταν φορμαρισμένα σε μια κομψή, χαμηλή αλογοουρά, με μερικά από αυτά να φαίνονται στον ώμο της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κλασικό, nude cat-eye μακιγιάζ και ένα nude, ματ χείλος.

Πριν από το νέο έτος, η σταρ του Keeping Up With the Kardashians, μοιράστηκε περισσότερες selfies, καθώς προετοιμαζόταν για το ετήσιο πάρτι της οικογένειάς της την παραμονή των Χριστουγέννων Kardashian-Jenner.

Το off shoulder φόρεμά της, περιείχε λεπτομέρειες από γούνα γύρω από το μπούστο της, και στη συνέχεια περισσότερο από το υλικό συγκεντρώθηκε στο ισχίο της και εκτεινόταν σε όλο το κάτω μέρος του φορέματός της.

Αν και ήταν μια επίσημη περίσταση, η μητέρα τεσσάρων παιδιών παρέμεινε ενεργή καθώς εντοπίστηκε σε πλάνα από Instagram Story να κάνει έλκηθρο κάνοντας ιππασία στο ψεύτικο χιόνι με την επί πολλά χρόνια φίλη της Πάρις Χίλτον.

Η μαμά της οικογένειας Kris Jenner και οι διάσημες αδερφές — Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner και Kylie Jenner — ήταν επίσης παρούσες στο γεμάτο αστέρια πάρτι.

Τα αδέρφια και η μαμά τους έφτιαξαν ένα διασκεδαστικό TikTok εκείνο το βράδυ φορώντας τα καλά τους.

