Θέλεις να μάθεις τα πάντα γύρω από την τοποθέτηση βλεφαρίδων; Ευτυχώς οι νέοι κύκλοι σεμιναρίων ξεκινούν σε λίγες ημέρες με τη βοήθεια της Έλλης Τσανταρλιώτη, Make Up Artist, Elisabeth EyeLash Extension System Founder και την ομάδα της, διοργανώνοντας νέα ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης σχετικά με τα extension βλεφαρίδων σε όλη την Ελλάδα.

Τα σεμινάρια θα αφορούν σε όλες τις τεχνικές, που εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα αλλά και σε νέες τεχνικές που συνδυάζονται με τις νέες τάσεις στο μακιγιάζ ( Kardashian style ,instalashes), αφού η Έλλη Τσανταρλιώτη θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στις αρχές του Οκτωβρίου, για να παρακολουθήσει το Faces by Rob Master Seminar στις 8 Οκτωβρίου 2018.

Τεχνικές όπως One By One, Volume 3D και Keratin Lash Lift θα παρουσιάζονται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, έτσι ώστε όλες οι επαγγελματίες του χώρου της ομορφιάς να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και φυσικά να γνωρίσουν από κοντά το μαγικό κόσμο των Elisabeth Lashes!