Σ’ ένα κατάμεστο από χρώματα και φώτα πάρκο υποδεχόμαστε τις φετινές γιορτές με νέα παιχνίδια αδρεναλίνης, νέο παιχνίδι τρόμου αλλά και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

Έλα στο Allou! Fun Park, το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας και αυτές τις γιορτές θα τις θυμάσαι για πάντα!

Η περιπέτεια στο Allou! ξεκινά με το σπίτι του τρόμου, που επιστρέφει πιο τρομακτικό από ποτέ!

Το The House of Fear και πάλι κοντά μας, ανανεωμένο, με ένα εντελώς νέο concept: The House of Fear AGONY. Φόβος, αγωνία, αλλόκοτες παρουσίες και ανατροπές σε περιμένουν να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία τρόμου!

Ένα νέο, απόλυτα ρεαλιστικό σπίτι φόβου, με επιβλητικό σκηνικό, ειδικά εφέ, animatronics, τελευταίας τεχνολογίας props και αληθινούς ηθοποιούς που συγκλονίζει ακόμα μια φορά τους επισκέπτες του μεταφέροντάς τους σε μια τρομακτική διάσταση με κυρίαρχο στοιχείο την αγωνία.

Εκτός όμως από τα πιο Scary Christmas, φέτος στο Allou! Fun Park θα ζήσεις και τα πιο Merry Christmas της ζωής σου! Δύο νέα, συναρπαστικά rides ήρθαν στο Allou! Fun Park για να σου χαρίσουν ατόφιες δόσεις αδρεναλίνης τις φετινές γιορτές. Τo Red Devil κλέβει από την αρχή τις εντυπώσεις με τον εντυπωσιακό φωτισμό του, για να σε κάνει στη συνέχεια να δεις τα πάνω κάτω από 25 μέτρα ύψος με επιτάχυνση που αγγίζει τα 4G. Με το Music Express θα ζήσεις το απόλυτο στροβίλισμα που σε κάνει να νιώθεις ότι θα εκτοξευτείς!