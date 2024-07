Η Philosofish φέρνει την αυθεντική γεύση της θάλασσας κατευθείαν στο πιάτο σας με τα νέα προϊόντα «SeaFresh Pack: From the Aegean Sea to Your Plate». Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκα, υψηλής ποιότητας ψάρια που είναι έτοιμα για μαγείρεμα σε μόλις 15 λεπτά! Δοκιμάστε τη συνταγή που ακολουθεί για να απολαύσετε την τέλεια γεύση της θάλασσας στο πιάτο σας.

Υλικά

2 τσιπούρες Philosofish SeaFresh Pack

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση

1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λωρίδες

1 κίτρινη πιπεριά, κομμένη σε λωρίδες

1 κολοκύθι, κομμένο σε φέτες

1 ντομάτα, κομμένη σε φέτες

1/4 φλιτζάνι λευκό κρασί (προαιρετικά)

Οδηγίες

Προετοιμασία ψαριού: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C. Καθαρίστε τις τσιπούρες και πλύντε τις καλά με κρύο νερό. Στεγνώστε τις με χαρτί κουζίνας. Μαρινάρισμα: Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αλείψτε τις τσιπούρες με το μίγμα, και βάλτε μερικές φέτες λεμόνι και σκόρδο μέσα στην κοιλιά του κάθε ψαριού. Λαχανικά: Σε ένα ταψί, απλώστε τις κομμένες πιπεριές, το κολοκύθι και τη ντομάτα. Ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε τις τσιπούρες πάνω από τα λαχανικά. Ψήσιμο: Αν θέλετε, προσθέστε το λευκό κρασί στο ταψί. Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 25-30 λεπτά, ή μέχρι να ψηθούν καλά οι τσιπούρες και τα λαχανικά να μαλακώσουν. Σερβίρισμα: Σερβίρετε τις τσιπούρες με τα ψητά λαχανικά και τις φέτες λεμονιού για επιπλέον γεύση.

Απολαύστε την αυθεντική γεύση του Αιγαίου με αυτή την απλή αλλά νόστιμη συνταγή, χάρη στα φρέσκα ψάρια SeaFresh Pack της Philosofish!

