Η Style Meligan αγαπάει τη μόδα και φροντίζει να το δείχνει κάθε ευκαιρία! Σε μια απίθανη συνέντευξη μας λέει ποια είναι τα fashion φετίχ της, γιατί ξεκίνησε το blog και ποια είναι τα αγαπημένα της winter looks. Απόλαυσε τη!

Ξεκίνησα το blog γιατί… αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ τις προοπτικές που ανοίγονται για κάθε γυναίκα μέσα από τον κόσμο της μόδας.

Blogging για μένα σημαίνει… ευκαιρία να καλλιεργώ και να εξελίσσω την αγάπη μου και τη γνώση μου για τη μόδα μέσω της αναμετάδοσής.

Στιλ για μένα είναι…η αρμονική συνύπαρξη της κομψότητας, της προσωπικότητας και της εμφάνισης.

Το fashion φετίχ μου είναι…τα σωστά παπούτσια που προσδιορίζουν το ύφος ενός outfit, καθιερώνουν το στιλ και φυσικά λειτουργούν ως ένας τόσο πρακτικός όσο και stylish παράγοντας που θα ολοκληρώνει την εμφάνιση μου.

Η fashion εμμονή του φετινού χειμώνα είναι…το animal print που έχει επιστρέψει δυναμικά στις πασαρέλες.

Must-have κομμάτι για τα winter looks είναι…τα oversized jackets που προσδίδουν άνεση μα και δυναμική εμφάνιση.

Το αγαπημένο trend της φετινής σεζόν είναι…το sparkling και διαφάνεια σε όλα τα fashion κομμάτια.

Τολμήστε για το στιλ σας…ένα μονόχρωμο look σε έντονο χρώμα που θα κλέψει τις εντυπώσεις και θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη!

Εμπνέομαι από… τους μεγάλους οίκους μόδας, από τις γυναίκες της διπλανής πόρτας και φυσικά από τη ανάγκη να παρουσιάζομαι άνετη και κομψή σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινότητας.

Δεν αντιστέκομαι ποτέ…σε μια συντροφιά από καλούς φίλους.

Θυμώνω με…την αγένεια των ανθρώπων.

Έχω αδυναμία…σε κάθε είδους ευκαιρία για αποδράσεις σε εκλεκτούς προορισμούς.

Τελευταίο ταξίδι…μα φυσικά στο Milan Fashion Week.

Motto of my life…contented with little, yet wishing for more.