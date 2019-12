Η Αθήνα είναι μια πόλη που δουλεύει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Είναι από τις πιο ζωντανές, πολυπολιτισμικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και κάθε εβδομάδα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο. Είναι όμως μερικές φορές τόσα πολλά που δυσκολεύεσαι να τα παρακολουθήσεις, οπότε συγκεντρώσαμε όσα βρήκαμε ενδιαφέροντα για αυτό το μήνα και σας τα παρουσιάζουμε, για να μη χάσετε τί-πο-τα!

Άνοιξε το flagship store του Georg Jensen στο Golden Hall

Το κορυφαίο δανέζικο brand Georg Jensen έφτασε επιτέλους στην Ελλάδα με πρώτο προορισμό το Flagship Concept Store στην κεντρική είσοδο του Golden Hall. Τα εγκαίνια του καταστήματος πραγματοποίησαν ο Δανός Πρέσβης κ. Klavs A. Holm μαζί με τον Francesco Pesci (CEO της Georg Jensen) και κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε πως μέρος των εσόδων από τη χριστουγεννιάτικη collection Georg Jensen (26/11-31/12) θα δοθεί για την ενίσχυση του έργου των Παιδικών Χωριών SOS. Στο Georg Jensen εκθαμβωτικά πολύτιμα μέταλλα χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν εντυπωσιακά κοσμήματα, ενώ οι συλλογές HOME, που αναδύονται από διαχρονικά σχέδια minimal, σκανδιναβικού design, είναι κατασκευασμένες από με παραδοσιακές τεχνικές και υλικά υψηλής ποιότητας.

Η δωδώνη ενώνει τις δυνάμεις της με τη Wolt και το Yoleni’s

Τι συμβαίνει όταν η δωδώνη, με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στο θεϊκό παγωτό και την τέχνη της ζαχαροπλαστικής συναντά τη Wolt, μια από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες online food delivery και το κατάστημα Yoleni’s, που χρόνια τώρα μας ταξιδεύει στην ελληνική μεσογειακή διατροφή; Δημιουργείται μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία. Με κάθε παραγγελία από το Yoleni’s μέσω της Wolt, η δωδώνη κερνάει μια χειροποίητη σοκολάτα 40 γρ. (υγείας, υγείας με πορτοκάλι, γάλακτος, γάλακτος με gianduja ή λευκή με blueberries) από την ανανεωμένη της συλλογή.

Η χώρα των Ξωτικών προσγειώνεται στην GoldenLand

Από τις 16 Νοεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, η Χώρα των Ξωτικών σε περιμένει στην χριστουγεννιάτικη GoldenLand, στον προαύλιο χώρο του Golden Hall! Ο μαγικός κόσμος με τον Άγιο Βασίλη, τα ξωτικά, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι και τον Rudolph το ελαφάκι προσκαλεί μικρούς και μεγάλους και να ζήσουν νέες παραμυθένιες περιπέτειες. Εδώ θα βρεις το Εργαστήρι Παιχνιδιών, το Σοκολατόσπιτο & Παιχνιδόσπιτο, τα Μαγικά Δεντρόσπιτα, το Μπαούλο των Παιχνιδιών και πολλές ακόμα εμπειρίες και εκπλήξεις.

Χριστουγεννιάτικο χωριό «φυτρώνει» στο McArthurGlen

Στην πλατεία του εμπορικού «φύτρωσε» ένα συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο χωριό με δημιουργικές δραστηριότητες, μαγικά κόλπα, μπαλονοκατασκευές, facepainting, αλλά και την πιο ζεστή χριστουγεννιάτικη διάθεση των βοηθών του Αγίου Βασίλη, που περιμένουν μικρούς και μεγάλους στα σπιτάκια του χωριού. Ακόμα, το Magic Express, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι του εκπτωτικού χωριού, πραγματοποιεί μια μαγική βόλτα στο εμπορικό, ενώ τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη φέτος αναλαμβάνουν το παιδικό εργαστήρι και ετοιμάζουν μαζί με τα παιδιά χριστουγεννιάτικα στολίδια, γράμματα για τον Άγιο Βασίλη, παζλ και ζωγραφιές.

Η Μαίρη Συνατσάκη παρουσιάζει τη νέα συλλογή Mairiboo for Envie

Σε ένα απολαυστικό pre-Christmas Aperitivo party η αγαπημένη μας Mairiboo, καλωσόρισε στο House 124, εκλεκτούς καλεσμένους, φίλους, fashion influencers, συνεργάτες και media, στην παρουσίαση της νέας συλλογής Mairiboo for Envie Shoes FW 2019-20. Η νέα συλλογή έχει τα πιο must-have χρώματα και σχέδια της σεζόν, μπαλαρίνες με χαμηλό τακούνι, croco ankle boots, western booties, glossy party heels, αισθησιακές over the knee μπότες αλλά και cool sneakers. Στο πάρτι έδωσαν το παρόν οι Ντορέττα Παπαδημητρίου, Αθηνά Οικονομάκου, Ράνια Θρασκιά, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Κρυσταλλία και δεκάδες ακόμα από τον χώρο της μόδας και των media. Αναζητήστε τα 14 «διαμάντια» της νέας συλλογής Mairiboo For Envie σε επιλεγμένα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και online στο envieshoes.gr και στο buyaboo.gr.

Η attrattivo κυκλοφορεί ημερολόγιο και limited edition τσάντες για καλό σκοπό

Η attrattivo γιορτάζει τη νέα δεκαετία με ένα ξεχωριστό ημερολόγιο που κρύβει μέσα του την έμπνευση που χρειαζόμαστε για το 2020. Δώδεκα αγαπημένοι καλλιτέχνες φιλοτέχνησα από ένα σχέδιο που μεταμορφώθηκε σε limited edition shopping bag. Οι τσάντες θα πωλούνται στα καταστήματά και το e–shop της attrattivo σε συμβολική τιμή, και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους θα προσφερθούν στους κοινωφελείς σκοπούς: Threads of Hope, Athens Pride, Δρόμοι Ζωής & Anima.

Το Hard Rock Cafe φοράει τα γιορτινά του

Το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης μπαίνει σε εορταστικό mood! Ήδη κυκλοφορούν 3 limited -time offerings, το Winter White Shake, το γλυκό Banana Foster Sundae και το μοναδικό Espresso Martin, ενώ ετοιμάζει 2 εορταστικά μενού, το Festive Menu και το Mistletoe Menu (2-3 πιάτα/καθένα) αλλά και γιορτινές εκδηλώσεις την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Live DJ set στο ισόγειο και rock n’ roll μουσική από τους Jitterbugs στον 1ο για την παραμονή Χριστουγέννων, ενώ ειδικά για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο resident Dj του Hard Rock Cafe Athens θα συνοδεύεται από live saxophone performance στο αίθριο/ bar για τους λάτρεις της τζαζ και οι λάτρεις της rock n’ roll στον 1ο όροφο θα μπορούν να απολαύσουν live τους Jitterbugs, με τους χορευτές τους. Για τα παιδιά, «Doughnuts with Santa» (15/12) με candy bar, face painting και παιχνίδι με τον Άγιο Βασίλη.

Πάρτι στο νέο κατάστημα της Napapijri στη Γλυφάδα

Το brand που φιλοδοξεί να διαμορφώσει το μέλλον της μόδας, μέσα από τη βιωσιμότητα, το πρωτοποριακό design και την καινοτομία, έφτασε στα νότια προάστια της Αθήνας για να βρει τους Έλληνες future-makers. Η Napapijri γιορτάζει το opening του νέου της καταστήματος στη Γλυφάδα (Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 33) με ένα μεγάλο party την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Φωτογραφίσου στο photobooth, μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μοναδικά δώρα Napapijri κάθε ώρα και απόλαυσε ποτά και μουσική από τις 18:00 μέχρι τις 21:00 -την επιλέγει ο Music 89,2 που θα μεταδίδει live από το κατάστημα με τον Σπύρο Μαργαρίτη, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει ο DJ KAS, ο οποίος υπόσχεται να απογειώσει το party με τις μουσικές επιλογές του, μέχρι αργά το βράδυ.