Καλό μήνα! Επιτέλους ήρθε ο Απρίλης που σημαίνει ότι όλο και πιο κοντά ερχόμαστε στο καλοκαίρι και αυτό όσο να πεις μας φτιάχνει και τη διάθεση. Έτσι δεν είναι; Άσε που η μέρα τώρα θα διαρκεί περισσότερο οπότε σίγουρα θα έχεις πολλά περισσότερα πράγματα να κάνεις. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαι εδώ για να σου προτείνω τρόπους που θα αλλάξουν την διάθεση σου εντός αλλά και εκτός σπιτιού.

Δευτέρα 1/4

H μεγαλύτερη γιορτή της μόδας και της μουσικής έρχεται την Δευτέρα, 1 Απριλίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό.

Μόδα, μουσική και οι γνωστότεροι καλλιτέχνες και σχεδιαστές μόδας στις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις. H Wella δεν θα μπορούσε να λείπει απο το event της χρονιάς, και φυσικά δεν είναι άλλο παρά το MADWALK 2019 by Serkova Crystal Pure. Στο φετινό απόλυτο Music Show η Wella κάνει ακόμη πιο έντονη την εμφάνιση της ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με τον γνωστό hair expert Βασίλη Διαμαντόπουλο και την ομάδα του. Ετοιμαστείτε λοιπόν να δείτε όλα τα hair trends στο catwalk που θα επιμεληθεί ο Βασίλης Διαμαντόπουλος & η Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος.

Τρίτη 2/3

Η Τρίτη είναι ιδανική μέρα για θέατρο. Επειδή πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στη συγκεκριμένη παράσταση οφείλω να ομολογήσω ότι στη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πρόκειται για μια ανατρεπτική παράσταση με αρκετό γέλιο που μέχρι και το τελευταίο λεπτό καταφέρνει να σε εντυπωσιάσει. Φυσικά μιλάω για το Chakras που παρουσιάζεται από τη θεατρική ομάδα Γης ΜαΔάν της Λίλιαν Δημητρακοπούλου στο θέατρο Χυτήριο. Ύστερα από είκοσι ολόκληρα χρόνια, η Έλεν Τσάκρας επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση του παλιού αγαπημένου της Ιάσονα Ιακωβίδη, νυν υπουργού ΠΡΟΠΟ. Η Έλεν (με τις μοναδικές ικανότητες που διαθέτει να επικοινωνεί με το σύμπαν –και όχι μόνο–, αλλά και να «διαβάζει» τα ενεργειακά πεδία), σοκαρισμένη, αποκαλύπτει στον Ιάσονα πως στη βίλα του έχει γίνει φόνος. Και αν δεν έχει γίνει, θα γίνει οπωσδήποτε. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα… Και κάπως έτσι θα τελειώσουν όλα… Ή όλοι; Ή… όλα και όλοι; Δεν περιγράφω άλλο!

Παίζουν οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Καρμάτης, Μαρίνα Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Τσεντούρος, Δανάη Φίλιππα

Τετάρτη 3/4

Σήμερα ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το σπίτι σου και να βάλεις χρώμα. Και που θα πας; Μα φυσικά στο notos home στο κέντρο της Αθήνας. Η νέα προσθήκη στον έκτο και έβδομο όροφο του πολυκαταστήματος με την υπογραφή του notoshome, προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία ειδών σπιτιού, ολοκληρώνοντας την απόλυτη εμπειρία shopping στην καρδιά της Αθήνας. Εκεί μπορείς να βρεις κορυφαία brands όπως, Brabantia, Braun, Bodum, Coincasa, Casa di Marva, Cookshop, Delonghi, Fissler, Guzzini, Haviland, Ionia House, Joseph Joseph, Kenwood, Kitchenaid, Leonardo, Natives, Maxwell&Williams, Omnishop, Orrefors, Rosenthal, Severin, Schott, Silit, Versace, Villeroy&Boch, WMF, Zak, που τα βρίσκει κανείς στον έκτο όροφο του πολυκαταστήματος, ενώ στον έβδομο μπορεί να βρει τα Das Home, Disney, Down Town Home, Greenwich Polo Club, Guy Laroche, Kentia, Nef-Nef Homeware, Pierre Gardin, Saint Clair, Elite Strom, Tempur και Sealy.

Πέμπτη 4/4

Πέμπτη και μάλλον σήμερα προτείνω να χαλαρώσεις μαζί με την παρέα σου πίνοντας έναν καφέ Lavazza. Ο ποιοτικός καφές βασίζεται στη σωστή επιλογή συστατικών, τις τεχνικές δεξιότητες και τη διαίσθηση που προσφέρει αυτή τη διάσημη «ξεχωριστή πινελιά» στο προϊόν. Πρόκειται για το ίδιο δημιουργικό ‘modus operandi’ –ποιότητα υλικών, δεξιοτεχνία και φαντασία– που οι σεφ χρησιμοποιούν καθημερινά για να δημιουργήσουν τα μοναδικά πιάτα που φέρουν την υπογραφή τους. Κατά συνέπεια, η σχέση ανάμεσα στη Lavazza και την Υψηλή Γαστρονομία προκύπτει εντελώς φυσικά. Ο καφές πάντα αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα συστατικό που εμπνέει τους κορυφαίους διεθνείς σεφ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με πάθος και δημιουργικότητα σε κάθε δημιουργική πρόκληση που έθεσε η εταιρεία καφέ με έδρα το Τορίνο. Η Lavazza ξεκίνησε να συνεργάζεται με κορυφαίους σεφ το 2001 και έκτοτε επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παρασκευής του καφέ και στην πρόταση νέων τρόπων απόλαυσής του, ανάγοντας τη διαδικασία σε μία αληθινή μορφή γαστριμαργικής τέχνης. Ο Ferran Adriá και ο Massimo Bottura, για παράδειγμα, είναι μόνο δύο σε έναν μακρύ κατάλογο σεφ οι οποίοι, αναγνωρίζοντας την ποιότητα της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η ιστορική μάρκα του Τορίνο, αποφάσισαν να προσφέρουν τη δημιουργική οπτική τους στη Lavazza.

Παρασκευή 5/4

Θέλεις να μάθεις τα πάντα γύρω από τα Social Media; Κάνε την εγγραφή σου στο Professional Diploma in Digital & Social Media. Η KnowCrunch παρουσιάζει για πέμπτη συνεχή χρονιά το πληρέστερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης Digital & Social Media στην Ελλάδα, το course που άλλαξε τα δεδομένα στην επαγγελματική κατάρτιση. Το Professional Diploma in Digital & Social Media, διάρκειας 136 ωρών, ξεκινά νέο τμήμα την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, με εισηγητές τους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

Σάββατο 6/4

Τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους VR κόσμο στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη στις 6, 13 & 20 Απριλίου 2019 . Στο 1ο session, τα παιδιά μαθαίνουν τις απαραίτητες βασικές έννοιες της Εικονικής Πραγματικότητας, τον τρόπο λειτουργίας της και εξοικειώνονται με όλο το φάσμα των εφαρμογών της στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Συζητούν και αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη ώστε να σκεφτούν και να εκφράσουν δικές τους ιδέες και όνειρα! Αμέσως μετά, εισάγονται στο λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν και μαθαίνουν τα βασικά του εργαλεία. Στο 2ο session, τα παιδιά εμπνέονται από τον εκπαιδευτή τους και σχεδιάζουν συζητώντας το πώς φαντάζονται τον εικονικό κόσμο που θα ξεκινήσουν να δημιουργούν μέσω Η/Υ. Με την κατάλληλη καθοδήγηση, ξεκινούν την υλοποίηση και το παιχνίδι ξεκινάει! Στο 3ο session, τα παιδιά προσθέτουν τις τελικές αλληλεπιδράσεις ολοκληρώνοντας τη δημιουργία τους και κάνοντας τις απαραίτητες δοκιμές. Έπειτα, ακολουθώντας τα απαραίτητα βήματα γίνονται πρωταγωνιστές του εικονικού τους κόσμου και τον απολαμβάνουν με την χρήση εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας (VR HMD). Στο τέλος του προγράμματος, τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν στους γονείς τους τη δημιουργία τους.

Κυριακή 7/4

Απόλαυσε τη νέα καμπάνια της Fix από την άνεση του σπιτιού σου πίνοντας παγωμένη μπύρα. Στον αέρα βρίσκεται το νέο τηλεοπτικό της FIX Hellas, εμπνευσμένο από τις κλασικές διαχρονικές αξίες, όπως αυτή της αληθινής φιλίας, με όχημα μια φιλία «σύμβολο» μιας ολόκληρης γενιάς, αυτή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και του Άλκι Κούρκουλου. Η χημεία και το δέσιμο των δύο πρωταγωνιστών, τόσο στη σκηνή όσο και στην πραγματική ζωή, μας ταξιδεύουν σε μια γλυκιά νοσταλγία του παρελθόντος, μεταφέροντας μας στο παρόν, όπου ξανασμίγουν στην οθόνη μας 20 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα! Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της FIX Hellas αναδεικνύει περίτρανα ότι όσα χρόνια κι εάν περάσουν, κάποιες αξίες δεν αλλάζουν ποτέ, αρκεί να βρεθεί μια αφορμή για να συναντηθούν οι πραγματικοί φίλοι. Και σίγουρα βρίσκουμε πάντα αφορμές για να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια με τους φίλους μας, αφού οι δυνατές φιλίες…είναι FIX!