Μπορεί η εβδομάδα να μη ξεκίνησε αρκετά καλά αφού φαίνεται ότι ο χειμώνας είναι κοντά, απευθύνομαι σε όλους εμας (ναι βάζω και μένα μέσα που λατρεύουμε το καλοκαίρι και δεν μπορούμε χωρίς αυτό). Ο καιρός είναι μουντός και σε προκαλεί να μείνεις σπίτι με ζεστή σοκολάτα και κουβέρτα. Αλλά όχι, δεν θα το βάλεις εσύ κάτω, θα πας ενάντια στον καιρό και θα βγεις. Που θα πας; Ε δες παρακάτω!

Δευτέρα 15/10

Από τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα, στις 21.50, το FOX μας ταξιδεύει και πάλι στο σύμπαν των θρυλικών μεταλλαγμένων X-Men της Marvel, με το 2ο κύκλο της σειράς «The Gifted», μια συμπαραγωγή των 20th Century Fox και Marvel Television. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION. O 2ος κύκλος βρίσκει τους Mutant Underground στα νέα τους αρχηγεία στην Ουάσινγκτον. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του αγώνα τους για τα δικαιώματα των μεταλλαγμένων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, με αποτέλεσμα το όνειρο της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ μεταλλαγμένων και ανθρώπων, όπως το οραματίζονταν οι X-Men, να φαίνεται άπιαστο. Παράλληλα, η Reeva Payge (Grace Byers), η ισχυρή αλλά αδίστακτη αρχηγός του Inner Circle, που μπορεί να προκαλέσει υπερηχητικές εκρήξεις που μπερδεύουν το μυαλό, «καθαρίζει» από την ομάδα της εκείνους που διαφωνούν μαζί της. Την εμφάνισή της στο νέο κύκλο επεισοδίων, κάνει και μια μυστικοπαθής ομάδα μεταλλαγμένων που ζει και δρα υπόγεια, η γνωστή στους φαν των Marvel Comics ως Morlocks!

Τρίτη 16/10

Διάλεξε ταινία και φύγαμε αφού η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου γιόρτασε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την έναρξη της χειμερινής κινηματογραφικής σεζόν, παρουσιάζοντας τα trailer των ελληνικών ταινιών που πρόκειται να προβληθούν στις αίθουσες. Η Fischer, φυσικά, ως σταθερός λάτρης του κινηματογράφου δεν θα μπορούσε να λείπει από την μεγάλη αυτή γιορτή. Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου ο θερινός κινηματογράφος «Λαΐς» της Ταινιοθήκης της Ελλάδος υποδέχθηκε εκατοντάδες καλεσμένους και η Fischer, η πιο σινεφιλ μπίρα, ήταν εκεί για τη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Κοινό, κινηματογραφιστές και συντελεστές είχαν την ευκαιρία να δουν όλοι μαζί από κοντά τις ελληνικές ταινίες της σεζόν ενώ παράλληλα απόλαυσαν καλή μουσική και παγωμένη μπίρα Fischer. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές αγκάλιασαν για άλλη μία χρονιά την εκδήλωση συμμετέχοντας ενεργά, καθώς παρουσίασαν τις ταινίες τους και έδωσαν το παρών. Αμέσως μετά την προβολή των trailers, ακολούθησε DJ set από τον γνωστό κινηματογραφιστή, Νίκο Πάστρα.

Τετάρτη 17/10

Σήμερα νομίζω θα κάτσεις σπίτι γιατί η νέα Pizza από τη Pizza Fan κυριολεκτικά θα σε καθηλώσει! Πίτσα με κοτομπουκιές; Ναι καλά ακούσατε. Αν είχατε πάντα αυτή τη γευστική φαντασίωση αλλά κανένας δεν μπόρεσε να την πραγματοποιήσει, η νέα Double Pizza Nuggets Tορτίγια Mozzarella της Pizza Fan είναι η πιο λαχταριστή της εκδοχή. Και τι περιέχει; Διώροφη πίτσα. Στο κάτω μέρος έχει κοτομπουκιές, λάχανο, καρότο, κρεμμύδι, τρίχρωμη πιπεριά, Gouda, Sweet Chili sauce και πάνω τορτίγια, Mozzarella, καλαμπόκι. Στο είπα ότι θα μείνεις σπίτι απόψε!

Πέμπτη 18/10

Η νέα κωμική σειρά In the Long Run, με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Ίντρις Έλμπα (Luther, Avengers: Infinity War, The Dark Tower, The Wire), έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Πέμπτη 18/10.Η σειρά, που έχει αυτοβιογραφικές αναφορές του ίδιου του ηθοποιού, θα προβάλλεται με διπλά επεισόδια, κάθε Πέμπτη βράδυ στις 21.00 και τις 21.30, στο COSMOTE CINEMA 4HD. Αμέσως μετά την προβολή των πρώτων δύο επεισοδίων, όλα, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Παρασκεύη 19/10

Ερώτηση: Τι περίμενες; Ότι θα γίνεις ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη χώρα, ότι θα γίνεις πρωθυπουργός και ότι όλοι θα τρελαίνονται για σένα;

Απάντηση: Ναι. Αυτό ακριβώς περίμενα.

Διάρκεια: 150’

Σάββατο 20/10

Το νέο μπαρ της ταράτσας είναι γεγονός! Ένα νέο χειμερινό μπαρ ανοίγει στην ταράτσα του Μπάιος με την πανοραμική θέα στην Ακρόπολη που όλοι αγαπάμε. Φέτος βρήκαμε τον τρόπο να μην χρειάζεται να περιμένουμε την άνοιξη για να απολαύσουμε την θέα στην Ακρόπολη. Η ταράτσα για πρώτη φορά θα παραμείνει ανοιχτή όλο τον χειμώνα, αφού πλέον διαθέτει ένα ολοκαίνουριο χειμερινό μπαρ από όπου μπορείς να καθήσεις και να απολαύσεις την υπέροχη θέα όλο τον χρόνο. Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου σας προσκαλούμε σε ένα μεγάλο opening party με τον Bad Spencer και την Κaterina Karali να φροντίζουν για τη μουσική της βραδιάς και να εγκαινιάζουν μία σειρά από DJ sets που θα ακολουθήσουν αυτό τον χειμώνα στο νέο μπαρ στην ταράτσα.

Κυριακή 21/10

Ο διάσημος συγγραφέας Νόρμαν Όχλερ έρχεται στο Public Συντάγματος στις 22 Οκτωβρίου. Ο Όχλερ γεννήθηκε στο Zweibrucken το 1970 και είναι συγγραφέας τριών μυθιστορημάτων, του Die Quotenmaschine, του Mitte και του Stadt des Goldes. Το νέο βιβλίο «Υπερδιέγερση, Τα ναρκωτικά στο Τρίτο Ράιχ» θα εκδοθεί στις 18 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Πατάκη. Στο βιβλίο οι ναζί παρουσιάζονται ως πολέμιοι του ηθικού εκφυλισμού. Κι όμως, όπως αποκαλύπτεται στο συναρπαστικό αυτό μπεστ σέλερ, η χρήση ναρκωτικών στο Τρίτο Ράιχ ήταν ευρέως διαδεδομένη. Παρότι τα ναρκωτικά από μόνα τους δεν μπορούν να εξηγήσουν τα γεγονότα του Β’ Παγκόσμιου πολέμου ή την έκβασή του, η έρευνα του Ohler αλλάζει την αντίληψή μας επ’ αυτών.