Η κεντρική ιδέα Marivee «dare to be unique, dream free and spread the love». Θέλουμε τις γυναίκες να είναι ελεύθερες, με αυτοπεποίθηση, να χαμογελούν και να ερωτεύονται τη ζωή μέσα στο αληθινά bohemian spirit μας. Η φιλοσοφία μας περιλαμβάνει πάντα το να κάνουμε την γυναίκα να νώθει μοναδική και για αυτό επενδύουμε στην ποιότητα και την ιδιαιτερότητα. Η Βασιλική Ρούσσου είναι μια ελληνίδα σχεδιάστρια αξεσουάρ και δημιουργός της μάρκας MARIVEE.

Η εμπειρία της στο χώρο, μαζί με την εσωτερική αγάπη και το ενδιαφέρον για τη δημιουργία, έδωσε πολύτιμες βάσεις για το ξεκίνημα της στη βιομηχανία της μόδας. Δύο φορές το χρόνο από το 2015, η Βασιλική σχεδιάζει και παράγει μια μοναδική ποικιλία κυρίως από τσάντες, κοσμήματα, καπέλα, καφτάνια και είδη surf. Τα προϊόντα MARIVEE είναι χειροποίητα και παράγονται στην Ελλάδα.

Πραγματικό δέρμα, πολύτιμοι λίθοι, μοναδικά υφάσματα, υφές και αφάνταστοι συνδυασμοί, αποτελούν τον βασικό χαρακτήρα του brand. Δυνατές εικόνες, περιπέτεια και χρώμα. Όλα γίνονται με πολύ προσωπική φροντίδα και υψηλής ποιότητας προσέγγιση, για μια μοναδική και γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα, μέσα απο τα μάτια και το όνειρο της Βασιλικής Ρούσσου.