Επειδή ξέρουμε ότι βάζεις μουσική στο τέρμα βρήκαμε το top 10 των ξένων επιτυχιών από το youtube και στα παρουσιάζουμε. Βάλε μουσική και χόρεψε στο σπίτι ενώ κάνεις δουλειές, τραγούδησε δυνατά στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανοιχτά, φώναξε την παρέα σου και κάνε μίνι πάρτυ ότι όμως και αν κάνεις αυτά τα τραγούδια πρέπει να τα βάλεις στη λίστα καθώς είναι το top 10 της εβδομάδας:

1.Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B

2.Ed Sheeran – Perfect (Official Music Video)

3.Clean Bandit – Solo feat. Demi Lovato [Official Video]

4.Jonas Blue – Rise ft. Jack & Jack

5.Jason Derulo x David Guetta – Goodbye (feat. Nicki Minaj & Willy William) [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

6.Rita Ora – Let You Love Me [Official Video]

7.Anne-Marie – 2002 [Official Video]

8.benny blanco, Halsey & Khalid – Eastside (official video)

9.David Guetta feat Anne-Marie – Don’t Leave Me Alone (Official Video)

10.LSD – Thunderclouds (Official Video) ft. Sia, Diplo, Labrinth

