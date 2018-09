Για 8η συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Vodafone συνεχίζει το υπέροχο έργο του με το World of Difference το οποίο έδωσε την ευκαιρία σε 15 ευαισθητοποιημένους νέους να εργαστούν στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Μέσα από το Πρόγραμμα, οι 15 νέοι κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή περισσότερων από 200.000 συνανθρώπων μας και να ευαισθητοποιήσουν πάνω από 600.000 άτομα σε καίρια κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τις ΜΚΟ της χώρας μας.

Στους 6 μήνες απασχόλησης, οι νέοι του 8ου Κύκλου του Προγράμματος εργάστηκαν για το κοινό καλό, συνέβαλαν στην ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ανταποκρίθηκαν σε επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες, μέσα από σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, και τη δύναμη της συλλογικής δράσης.

Η υπογεννητικότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση, η κοινωνική ένταξη παιδιών μεταναστών και προσφύγων, η ενσωμάτωση αποφυλακισμένων ατόμων, η στήριξη του μοναχικού ασθενή, η έξυπνη γεωργία, η επιχειρηματικότητα και η υποστήριξη των transgender νέων βρήκαν «φωνή» μέσα από το έργο των 15 νικητών του φετινού προγράμματος. Οι δυνάμεις και το όραμά τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους έτυχαν της αναγνώρισης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος θέλησε να τους γνωρίσει προσωπικά και να συγχαρεί το Ίδρυμα Vodafone για τις δράσεις του στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε «Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά υλοποιήσαμε το πρόγραμμα World of Difference, ένα πρόγραμμα που στηρίζει την κοινωνική απασχόληση νέων ανθρώπων και ενισχύει το έργο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το ρόλο που υπηρετούν οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία των πολιτών. Μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία κοινότητα ατόμων και οργανισμών, που έχουν αφήσει το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα, με έμπρακτα αποτελέσματα».

Οι Φετινοί Συμμετέχοντες του 8ου Κύκλου του Προγράμματος World Of Difference & o Απολογισμός του Έργου τους

Η Adekunmbi Aderemi ανέλαβε την εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών μεταναστών και προσφύγων στον Οργανισμό Melissa Network με στόχο την υιοθέτηση σωστών προτύπων και την ομαλή κοινωνική τους ένταξη, για ένα καλύτερο μέλλον. Στους 6 μήνες απασχόλησής της, εκπαίδευσε συνολικά 167 νήπια και παιδιά από 400 οικογένειες.

Η Γεωργία Βλάχου συντόνισε την ομάδα χρηματοδότησης της HOPEgenesis, όπου επιδίωξε να ευαισθητοποιήσει ιδιωτικές επιχειρήσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα και το ευρύ κοινό για το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη μητρότητα και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά στην Ελλάδα. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, η HOPEgenesis ενέταξε στο πρόγραμμά της 32 έγκυες και 14 βρέφη, ενώ αναμένονται 28 ακόμη γεννήσεις, τους προσεχείς μήνες. Στο ίδιο διάστημα, η δράση του Οργανισμού επεκτάθηκε σε 37 ακριτικά νησιά, σε 130 ηπειρωτικές περιοχές, σε 2 νέα νοσοκομεία και με 7 νέες συνεργασίες σε επίπεδο μαιευτήρων – γυναικολόγων, με τον αριθμό των έμμεσων επωφελούμενων γυναικών να ανέρχεται στις 20.000 περίπου.

Η Έφη Δασκαλοπούλου, μέσα από το έργο της στον Κόμβο Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMediaKT, στήριξε έμπρακτα άτομα με κινητική αναπηρία με στόχο την πρόσβασή τους σε καθημερινές έννοιες, όπως η μετακίνηση, τα ταξίδια και η ψυχαγωγία. Με τη χρήση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, ανέπτυξε μια ψηφιακή εφαρμογή που απευθύνεται στους 3.000 χρήστες του site Prosvasis.co, ενώ φιλοδοξεί ολοένα να μεγαλώνει.

Η Πηνελόπη Καλλιοντζή είχε υπό την ευθύνη της την ανάπτυξη και προώθηση των νέων προϊόντων για την ενδυνάμωση της ανάσας των ασθενών με κυστική ίνωση του Οργανισμού Humane. Στη διάρκεια του έργου της υλοποιήθηκαν 2 καμπάνιες “Breath Unlimited” και “Unlimited Abilities”, οι οποίες ευαισθητοποίησαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους.

Ο Χρήστος Μακρυνιώτης συνδέθηκε με τον οργανισμό Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Από τη θέση του Πολιτικού Επιστήμονα – Εμψυχωτή στις δομές της Αθήνας σχεδίασε και ανέπτυξε Οδηγούς Κοινωνικής Επανένταξης Αποφυλακισμένων Ατόμων που μπορούν να διευκολύνουν την ομαλή και λειτουργική επανένταξη 10.000, περίπου, αποφυλακισμένων. Παράλληλα, οργάνωσε δράση για τη συλλογή περισσότερων από 4.000 βιβλίων για τα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Ο Γιάννης Μπρούζος, συνιδρυτής της Challedu-ΑΜΚΕ, εργάζεται καθημερινά προκειμένου ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδας να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στην επιστήμη. Μέσα από τη δημιουργία νέων προγραμμάτων εκπαιδευτικού παιχνιδιού γύρω από τη Χημεία, την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία, την Αλγοριθμική σκέψη και την τεχνολογία υπολογιστών, πραγματοποίησε STEM δράσεις με περισσότερους από 2.300 αποδέκτες όλων των ηλικιών.

Ο Φίλιππος Παγάνης ως Υπεύθυνος Υποστήριξης Τρανς Νέων στην οργάνωση Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας υλοποίησε δράσεις υποστήριξης και ενημέρωσης των νέων τρανς ατόμων με σεβασμό απέναντι στις ανάγκες όλων. Παράλληλα, ανέπτυξε 2 οδηγούς για νέα τρανς άτομα, με βασικές πληροφορίες για σημαντικά ζητήματα που άπτονται της ταυτότητας φύλου και της διαδικασίας αλλαγής εγγράφων, με 14.000 άμεσα επωφελούμενους.

Μέσω της Οργάνωσης Νοσηλεία, η Βάλια Πατατανέ εργάστηκε ως ψυχολόγος φροντίζοντας καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την ενδυνάμωση των μελών της Ομάδας Στήριξης Μοναχικού Ασθενή. Με σεβασμό στον άνθρωπο, κατάφερε να υποστηρίξει ψυχολογικά 92 μέλη του οργανισμού, ενώ παράλληλα ευαισθητοποίησε 150 ασθενείς και μέλη του συλλόγου μέσα από ομιλίες.

Η Ελένη Προβοπούλου, από τη Θεσσαλονίκη, συντόνισε το έργο της Ethelon ΑμΚΕ στη Β. Ελλάδα αναπτύσσοντας το δίκτυο εθελοντών του οργανισμού και ευαισθητοποιώντας περισσότερους από 1.100 ανθρώπους και άλλες ΜΚΟ σε μια συνεργασία αλληλεγγύης μεταξύ ατόμων – κοινωνίας.

Ο Ντέηβιντ Σαλτιέλ εργάστηκε ως Συντονιστής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον Οργανισμό Athens Makerspace, εστιάζοντας σε τεχνολογίες ψηφιακής κατασκευής και σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στο διάστημα της εργασίας του, ευαισθητοποίησε περισσότερους από 800 μαθητές, πρόσφυγες και ανέργους με κεντρικό άξονα την κουλτούρα “maker movement” – «δημιουργώ με τα χέρια μου».

Ο Παύλος Σύμεντης, ως Οικονομικός Διαχειριστής στη Unique Minds, εργάστηκε για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου. Μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και με στόχο να μειώσει το ποσοστό των μαθητών που δεν είναι βέβαιοι για την επιλογή των σπουδών τους ενημέρωσε 4.000 νέους, για τη διεκδίκηση του επιθυμητού ακαδημαϊκού μέλλοντος για όλους τους μαθητές.

Ο Θοδωρής Τσάτσος συντόνισε τη δημιουργία του 1ου ιδιόκτητου στούντιο ηχογράφησης βιβλίων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Διαβάζω για τους άλλους». Η crowdfunding καμπάνια που διοργάνωσε είχε ανταπόκριση από περίπου 38.000 δωρητές, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και ενίσχυσαν το έργο του οργανισμού για την καθολική και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη λογοτεχνία για όλους.

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες, Ο Σωτήρ, “φιλοξένησε” το όνειρο του Στράτου Τσιρώνη, ο οποίος εκπαίδευσε 15 άτομα με αναπηρία στη χρήση Η/Υ με στόχο να ανοίξουν “νέες πόρτες” στη ζωή τους, μέσα από τα οφέλη της τεχνολογίας.

Η Έρρικα Χριστοδούλου εργάστηκε στο Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης (B.I.C. Of Crete, Agricultural Business & Innovation Center of Crete) σχεδιάζοντας και δημιουργώντας μια ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα για την αγροτική παραγωγική διαδικασία και δραστηριότητα στην Κρήτη. Με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και δομών Internet of Things, η πλατφόρμα “έξυπνης γεωργίας” αντιπροσωπεύει πλέον τη νέα και σύγχρονη εικόνα του κλάδου της γεωργίας με 200.000 επωφελούμενους μόνο στο νησί της Κρήτης.

Η Βούλα Χρυσανθακοπούλου και ο Οργανισμός The Tipping Point, μέσω των νέων τεχνολογιών, έφεραν σε επαφή περισσότερους από 1.400 μαθητές με ανθρώπους – πρότυπα από όλον τον κόσμο, λειτουργώντας ως μοχλός προσωπικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης για κάθε μαθητή, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και εάν βρίσκεται.