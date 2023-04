Ανοίγει ο καιρός και το ίδιο και η διάθεση μας! Είμαστε έτοιμες να υποδεχτούμε τα νέα ανοιξιάτικα trends αναφορικά με το μακιγιάζ και νιώθουμε σούπερ!

1. Cloud Skin

Βρισκόμαστε σε μια αναβίωση της δεκαετίας του 2000 για λίγο τώρα, αλλά τα τέλη της δεκαετίας του 2010 επιστρέφουν σιγά σιγά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιστροφή της ματ βάσης, αλλά με αναβάθμιση, ευτυχώς. Η τάση του cloud skin έχει να κάνει με την απόκτηση μιας ωραίας διακριτικής λάμψης με καθαρό ματ φινίρισμα και κατακτά το Tik Tok .

2. Χρώμα-Συντονισμός

Οι μονόχρωμες και χρωματικές εμφανίσεις, περνούν στη μόδα και τώρα και στην ομορφιά. Οι μπόνους πόντοι πηγαίνουν σε όσους όχι μόνο ταιριάζουν με το μακιγιάζ το ντύσιμο αλλά ακόμα και τα νύχια τους! Διάλεξε και εσύ την τέλεια απόχρωση για την άνοιξη!

3. Βαριά ρουζ

Η αρχή της άνοιξης σημαίνει περισσότερα χρώματα και πιο ζεστό καιρό! Τέλειο timing για την τάση του βαρύ ρουζ! Η απόχρωση του ρουζ μπορεί να προσθέσει άλλο ένα στοιχείο χρώματος στην εμφάνισή μας και να σας βοηθήσει να επιτύχουμε μια ζεστή, ηλιόλουστη εμφάνιση.

4. Soft Glam

Καθώς ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο ζεστός, μερικές φορές νιώθουμε σαν να θέλουμε να φοράμε πιο ανοιχτόχρωμο μακιγιάζ. Ευτυχώς, το soft glam είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Εμφανίσεις σχεδόν χωρίς μακιγιάζ αλλά με μια μοναδικά φυσική λάμψη! Τέλειο για κάθε περίσταση ή ώρα.

5. Παγωμένη σκιά ματιών

Παρά το ζέσταμα του καιρού, τα παγωμένα μάτια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Καθώς η αναγέννηση του Y2K συνεχίζεται, οι άνθρωποι επιλέγουν επίσης τις τάσεις του μακιγιάζ από την εποχή, όπως οι αποχρώσεις του γαλάζιου, του ασημί, του λευκού και του πράσινου στα μάτια.

6. Δυνατά ροζ

Ανάμεσα στα ανθισμένα λουλούδια και τις αντίστοιχες τάσεις του ανοιξιάτικου μακιγιάζ, το ροζ είναι τέλειο για την εποχή. Δεν είναι μυστικό ότι το ροζ είναι forever! Στην πραγματικότητα, βλέπουμε ήδη πολλά δυνατά ροζ. Εσύ ποια απόχρωση του θα επιλέξεις;

7. Μουτζουρωμένο Eyeliner

Το φτερωτό eyeliner δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, αλλά αυτές τις μέρες, καάτι διαφορετικό γίνεται. Καλύπτουν την ίσαλο γραμμή τους και τη μουτζουρώνουν τόσο ελαφρά για μια έντονη εμφάνιση. Ωστόσο, αν δεν είναι αρκετά έντονο για εσάς, περάστε το άλλη μια φορά.

8. Ελαφρύ κραγιόν

Ενώ οι σκιές ματιών μπορεί να γίνονται πιο τολμηρές, τα χρώματα των χειλιών γίνονται λιγότερο τονισμένα. Μια μοντέρνα εμφάνιση αυτή τη στιγμή είναι ένα χρώμα χειλιών που ταιριάζει σχεδόν με τον τόνο του δέρματός σας.

9. Barely There Brows

Τα φρύδια γίνονται επίσης πιο χαμηλών τόνων αυτή την άνοιξη καθώς η λεπτή εμφάνιση κυριαρχεί στο Tik Tok .

10. Τέλεια τοποθέτηση

Less is more όταν επιλέγετε αυτά τα γεωμετρικά looks. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο προϊόν για να κάνουν full glam αυτές τις μέρες, βάζοντας απλώς σκιά ματιών και eyeliner σε συγκεκριμένα σημεία και μοναδικά σχήματα για το ίδιο αποτέλεσμα.