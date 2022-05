Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Ο Μάιος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και οι σύντομες αποδράσεις έχουν πια την τιμητική τους! Γι’ αυτό είναι καλό να ρίξουμε μια ματιά στην αγορά και να ανακαλύψουμε προϊόντα ομορφιάς που θα μας κρατήσουν συντροφιά αυτό το καλοκαίρι ,βοηθώντας μας να αναδείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό!

Οριστικό αντίο στο φριζάρισμα

Δεν υπάρχει τίποτα πιο βασανιστικό από τα μαλλιά που φριζάρουν. Μπορεί να έχεις πετύχει την τέλεια εμφάνιση με τα ρούχα ή τα αξεσουάρ και τα μαλλιά να μην “υπακούν” με τίποτα. Αυτό που χρειάζεσαι είναι μια σειρά που να τιθασεύει τα μαλλιά, προσφέροντάς σου το αποτέλεσμα που επιθυμείς. Δοκίμασε τα νέα προϊόντα PANTENE PRO-V Frizz No Mοre. Η σειρά είναι εμπλουτισμένη με βιοτίνη, εκχύλισμα κάκτου και έλαιο argan, ώστε να σταματά το φριζάρισμα πριν καν ξεκινήσει!

Εμφανίσεις για ειδικές περιπτώσεις

Η Gigi Hadid εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022 με total vinyl look και απογείωσε την εντυπωσιακή στυλιστική επιλογή της με το νέο Super Stay Vinyl Ink κραγιόν της Maybelline New York. Αν λες κι εσύ να αντιγράψεις το look στις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις, να ξέρεις ότι για το μακιγιάζ της Hadid χρησιμοποιήθηκε το Color Sensational Shaping Lipliner στην απόχρωση 110 Wine για να περιγράψει τα χείλη, το νέο Super Stay Vinyl Ink Liquid Lip Color στην απόχρωση Wicked στα εξωτερικά σημεία και η απόχρωση Red-Hot στο κέντρο. Όπως και το ντύσιμο της Hadid, το lip look ήταν λαμπερό, πολυτελές και ανθεκτικό για έως και 16 ώρες -ιδανικό δηλαδή για τις απαιτήσεις του κόκκινου χαλιού.

Αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο

Φέτος το καλοκαίρι, η Darphin επαναπροσδιορίζει την αντηλιακή προστασία. Πάντα με γνώμονα τα ισχυρά βοτανικά συστατικά και την προηγμένη επιστήμη, το SOLEIL PLAISIR SUN PROTECTIVE CREAM FOR FACE SPF 50 προστατεύει αποτελεσματικά την επιδερμίδα από τις βλαβερές ακτίνες UVA & UVB με μια κάλυψη ευρέος φάσματος, ενώ παράλληλα προσφέρει μια αίσθηση αναζωογόνησης. Χάρη στην εξαιρετική, ελαφριά του σύνθεση, που περιέχει βοτανικά συστατικά, όπως το έλαιο Karanja και τα βραζιλιάνικα φύκια, το SOLEIL PLAISIR SUN PROTECTIVE CREAM FOR FACE SPF 50, όχι μόνο προστατεύει από τον ήλιο αλλά αφήνει την επιδερμίδα λεία, ελαστική κι ενυδατωμένη.

Όμορφο χρυσαφένιο μαύρισμα

Με τη νέα ελαφριά και αναζωογονητική διφασική φόρμουλα, το Protective Sun Water της Lancaster εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τον ήλιο με διάφανο φινίρισμα για μια ευχάριστη αίσθηση γυμνού δέρματος, ακόμη και όταν εφαρμόζεται σε βρεγμένο δέρμα. Χάρη στην τεχνολογία φυσικής προέλευσης του, προωθεί ένα όμορφο χρυσαφένιο μαύρισμα. Πρόσθετο πλεονέκτημα το φρέσκο και σαγηνευτικό του άρωμα από λάδι Neroli, συνοδευόμενο από αναζωογονητικές νότες μανταρινιού και άνθη πορτοκαλιάς, που θυμίζουν τη Γαλλική Ριβιέρα.

Καταπολέμηση της κυτταρίτιδας σε 7 ημέρες

Βασισμένο σε πρωτοποριακή επιστημονική καινοτομία και εμπνευσμένο από τον μεταβολισμό των αθλητών, το MY COACH! είναι η πρώτη αντικυτταριτιδική κρέμα της ELANCYL με 89% συστατικά φυσικής προέλευσης, που πολλαπλασιάζει επί 4 τα αποτελέσματα μικρών καθημερινών προσπαθειών, όπως: το να ανεβαίνουμε τις σκάλες, να κάνουμε ποδήλατο, να περπατάμε λίγο περισσότερο, να χορεύουμε, κλπ. Ο δυναμικός συνδυασμός δραστικών συστατικών του MY COACH! βασίζεται στα μικροφύκη Tisochrysis Lutea, την καφεΐνη και το εκχύλισμα κισσού που ενεργοποιούν το μεταβολισμό των λιποκυττάρων, επιτυγχάνοντας έτσι τη σύσφιγξη και την τόνωση του δέρματος, ενώ αυξάνουν κατά 60% τη λείανση της όψης φλοιού πορτοκαλιού μέσα σε μόλις 7 ημέρες!

Μια σύνθεση για την καταπολέμηση των κηλίδων

Με υψηλή περιεκτικότητα σε έναν πανίσχυρο συνδυασμό δερματολογικών ενεργών συστατικών, το LIFTACTIV B3 Serum της VICHY δρα σε πολλαπλές στοιβάδες, αποτρέπoντας το σχηματισμό κηλίδων στη βασική στοιβάδα της επιδερμίδας. Ταυτόχρονα περιορίζει τις ορατές κηλίδες στην επιφάνεια του δέρματος. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, κατάλληλη για κάθε φωτότυπο.

Για χείλη που δεν κολλάνε

Η Laura Mercier παρουσίασε το νέο Lip Glacé Hydrating Balm Gloss, μια πρωτοποριακή υβριδική σύνθεση για τα χείλη, που συνδυάζει το έντονα λαμπερό glossy τελείωμα με την άνεση ενός lip balm. Το πρόσφατα ανανεωμένο Lip Glacé προσφέρει μια φυσικά άνετη, καθόλου κολλώδη αίσθηση στα χείλη, περιέχοντας παράγοντες 24ωρης ενυδάτωσης, ώστε να τα διατηρεί απαλά και μαλακά όλη μέρα. Εμπλουτισμένη με ενυδατικά και ελαφριά συστατικά, η σύνθεση προσφέρει μια υφή που δεν κολλάει, ενώ χαρίζει άμεση λάμψη με φροντίδα διαρκείας.

Διαβάστε επίσης:

Η λαμπερή Βίκυ Καγιά βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών | Thats Life. Life as it is!