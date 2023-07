Οι υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου επιβάλλουν extra προστασία. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να φροντίζεις την επιδερμίδα σου με ποιοτικά προϊόντα που θα σου εξασφαλίσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε νέα προϊόντα ομορφιάς, που είναι σίγουρο ότι θα σου κρατήσουν συντροφιά αυτό το καλοκαίρι. Ας τα δούμε αναλυτικά:

Βάλε “φρένο” στο περιβαλλοντικό stress

Η σειρά Comfort+ της Environ Skin Care καταπραΰνει και θωρακίζει το ευαίσθητο δέρμα από το περιβαλλοντικό stress. Περιλαμβάνει 4 προϊόντα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το Vita-Enriched Antioxidant Gel. Πρόκειται για ένα λεπτόρρευστο, άοσμο τζελ με βιταμίνες και ένα στρατό αντιοξειδωτικών που ενισχύουν την άμυνα και τη φυσική αντηλιακή προστασία του δέρματος. Το Antioxidant Gel περιέχει β-καροτίνη, πανθενόλη, βιταμίνη Ε και δύο διαφορετικές μορφές βιταμίνης C για την αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών, της γήρανσης και των φλεγμονών. Η σύνθεσή του ανακουφίζει από την ευαισθησία και την ξηρότητα. Καταπραΰνει και συμβάλλει στην προστασία του δέρματος από την έκθεση στο μπλε φως, την ακτινοβολία UV και το όζον.

Αναβάθμισε τη φροντίδα της μασχάλης

Η νέα σειρά Dove Advanced Care προσφέρει την καλύτερη φροντίδα που είχες ποτέ στην περιοχή της μασχάλης! Τώρα, μπορείς να σηκώσεις άφοβα τα χέρια σου ψηλά, αφού η νέα και εξελιγμένη σύνθεση των αποσμητικών Dove φροντίζει και βοηθά στην ενυδάτωση της επιδερμίδας, για να νιώθεις γεμάτη αυτοπεποίθηση. Διαθέτει τεχνολογία τριπλής ενυδάτωσης και φόρμουλα που είναι φιλική προς την επιδερμίδα, παρέχοντας ενισχυμένη προστασία που διαρκεί έως και 72 ώρες. Είναι εμπλουτισμένη με ενυδατικά συστατικά φυτικής προέλευσης ενώ η σύνθεση της είναι vegan, cruelty-free και εγκεκριμένη από την PETA. Φυσικά, από τη νέα σειρά αποσμητικών δεν θα μπορούσε να λείπει το ¼ ενυδατικής κρέμας, συνώνυμο της φροντίδας του Dove! Θα τη βρεις σε μορφή Spray και Roll on αλλά και σε πολλά και διαφορετικά αρώματα.

Ανανεώσου με εξωτικά αφρόλουτρα

Δύο νέα εξωτικά αφρόλουτρα και δύο νέες προτάσεις για καθημερινή ενυδάτωση της επιδερμίδας παρουσίασε πρόσφατα το Le Petit Marseillais. Το αφρόλουτρο Τιάρε με βασικό συστατικό το λουλούδι τιάρε, και το αφρόλουτρο Καριτέ με βασικό συστατικό το βιολογικό έλαιο αργκάν & καριτέ, καθαρίζουν και προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και αναζωογόνηση για ένα γλυκό καλοκαιρινό ταξίδι. Η καθημερινή φροντίδα εμπλουτίζεται περαιτέρω από το Le Petit Marseillais με δύο νέα, εμπνευσμένα από τη φύση αρώματα, σε γαλακτώματα σώματος, λουλούδι τιάρε και έλαιο Jojoba. Με πλούσια υφή που απορροφάται γρήγορα, οι νέες προτάσεις σε γαλάκτωμα σώματος χαρίζουν 48ωρη ενυδάτωση και θρέψη. Κατάλληλα ακόμα και για ξηρές επιδερμίδες, με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, παρέχουν πολύτιμη περιποίηση με τις πιο απαλές συνθέσεις.

Η απόλυτη εμπειρία καθαρισμού

Τα Ma Chérie υποδέχονται στο πολυτελές portfolio τους την ELEMIS, το κορυφαίο βρετανικό brand ευεξίας της επιδερμίδας που μετρά πάνω από 30 χρόνια τεχνογνωσίας και καινοτομίας στο χώρο της ομορφιάς. Στα must have της σεζόν συγκαταλέγεται το Pro-Collagen Cleansing Balm, ένα θρεπτικό balm που προσφέρει την απόλυτη εμπειρία καθαρισμού, καθώς αφαιρεί το μακιγιάζ και τους καθημερινούς ρύπους προσφέροντας απαλή και λαμπερή επιδερμίδα. Το No.1 best seller της ELEMIS μεταμορφώνεται μέσα από τρεις μοναδικές υφές καθώς θρέφει την επιδερμίδα με τις ιδιότητες του balm, αφαιρεί εύκολα το μακιγιάζ ως λάδι καθαρισμού και ενυδατώνει ως καθαριστικό γαλάκτωμα. Μια φόρμουλα που αποτελείται από μεταλλικά στοιχεία και είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα τριαντάφυλλου, μιμόζας και έλαια Elderberry, Starflower και Optimega.

Νέα ώθηση λάμψης για κάθε δέρμα

Μια νέα σειρά καλλυντικών ημέρας και νύχτας παρουσίασε η FOREO. Πρόκειται για τη FOREO SUPERCHARGED, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπύκνωμα συστατικών και θρεπτικών ουσιών κυριολεκτικά… super-charged για να δώσει μια ώθηση ενυδάτωσης, ζωντάνιας, λάμψης και τόνωσης σε όλους τους τύπους δέρματος. Οι πλούσιες φόρμουλες της FOREO SUPERCHARGED είναι κλινικά ελεγμένες, καθαρές, vegan, cruelty-free και με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά συστατικά: για απλή, φυσική περιποίηση της επιδερμίδας και μια φρέσκια, λαμπερή όψη… Κάθε προϊόν της σειράς ταιριάζει απόλυτα με τις συσκευές FOREO LUNA που είναι εξοπλισμένες με επιφάνεια για μασάζ, καθώς και – στην περίπτωση του ορού προσώπου FOREO Serum Serum που ανανεώθηκε στην έκδοση 2.0 – με τη συσκευή τόνωσης FOREO BEAR.