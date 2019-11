View this post on Instagram

Logo mania chega também à Marc Jacobs! Apresentamos-lhe o RIMLESS LOGO 🤩 #institutopticosantosoptica #santosopticamedica #santosoptica #institutoptico #marcjacobs #sunglasses #marcjacobssunglasses #marcjacobseyewear #eyewear

#logomania #eyewearcollection #eyewearfashion #Fashion