Η κομψότητα και η άνεση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Η αντρική μόδα ολοένα και ανανεώνεται με δύο γνωστά brands, τη DUR και τη The Bostonians, που μας παρουσιάζουν τις νέες συλλογές τους για το καλοκαίρι του 2024, προσφέροντας επιλογές που συνδυάζουν το στιλ με την πρακτικότητα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε όσα μας φέρνουν.

Η Νέα Εμπειρία DUR στην Πάτρα

H DUR ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στην Πάτρα. Το αγαπημένο brand ανδρικής ένδυσης προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσει τη νέα συλλογή του σε ένα μοντέρνο περιβάλλον στην Ερμού 24 & Ρήγα Φεραίου​​. Το νέο κατάστημα υπόσχεται μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία, όπου η κομψότητα και η άνεση συνδυάζονται αρμονικά. Η συλλογή περιλαμβάνει πουκάμισα, πανωφόρια, παντελόνια και βερμούδες, καθώς και αξεσουάρ, όλα με την υπογραφή της DUR.

Η DUR συνεχίζει να διατηρεί την ποιότητα και την αισθητική των ενδυμάτων της αναλλοίωτη, παραμένοντας πιστή στις αξίες της κομψότητας και του στιλ. Η φιλοσοφία της εταιρείας αντικατοπτρίζεται στο σχεδιασμό των καταστημάτων της πανελλαδικά, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία αγορών σε κάθε πελάτη.

The Bostonians: City Escapes

Η The Bostonians παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή συλλογή της για το 2024, με τίτλο “City Escapes”. Η συλλογή είναι σχεδιασμένη για τον σύγχρονο άνδρα που ζει και απολαμβάνει την πόλη, από το πρωί έως το βράδυ​​. Η The Bostonians προσφέρει κομμάτια που συνδυάζουν την άνεση με το στιλ, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας.

Πρωινή Μαγεία

Η μέρα ξεκινάει με φρεσκάδα και άνεση. Τα waffle & knit polos και knit t-shirts είναι ιδανικά για μια βόλτα στην πόλη ή έναν χαλαρό καφέ με φίλους. Αυτά τα κομμάτια προσφέρουν ατελείωτες δυνατότητες συνδυασμού, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική.

Μεσημεριανό Lunch Date

Για τις μεσημεριανές δραστηριότητες, τα casual πουκάμισα και τα άνετα παντελόνια της The Bostonians διατηρούν την εκλεπτυσμένη εμφάνισή σας ενώ προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ημέρας, καθιστώντας τα ιδανικά για επαγγελματικές συναντήσεις ή ένα lunch date.

Απογευματινές Περιπέτειες

Τα νέα αθλητικά σορτς και φούτερ προσφέρουν άνεση και στιλ για απογευματινές περιπέτειες, είτε πρόκειται για εξερεύνηση νέων γειτονιών είτε για μια βόλτα με το ποδήλατο.

Βραδινή Κομψότητα

Όταν ο ήλιος δύει και η πόλη ζωντανεύει, η The Bostonians διαθέτει τα ιδανικά κομμάτια για τις νυχτερινές σας εξόδους. Από σακάκια μέχρι κομψά πουκάμισα και polos, η συλλογή προσφέρει επιλογές για κάθε περίσταση.

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή της The Bostonians στο thebostonians.gr και απογειώστε την εμπειρία πλοήγησης με το νέο soundtrack “Summer is a State of Mind” στο Spotify​​.

Με αυτές τις δύο εξαιρετικές συλλογές, είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε το καλοκαίρι του 2024 με στιλ και άνεση, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ημέρας στην πόλη.