Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται να πετύχεις το ιδανικό μακιγιάζ μέσα σε αυτά τα πέντε λεπτά αλλά αυτό που θα προλάβεις να κάνεις, με μερικά γρήγορα tips, είναι να φρεσκάρεις το πρόσωπο σου έτσι ώστε να φαίνεσαι λαμπερή, δροσερή και κανείς δεν θα πιστέψει ότι παρακοιμήθηκες για μία ακόμα φορά.

Κάνε στην άκρη το βουρτσάκι για τη σκιά ματιών

Διάλεξε μία σκιά σε ιριδίζον παστέλ χρώμα, την οποία θα απλώσεις με τα δάχτυλα, δίνοντας έτσι ένα φυσικά look που θα τονίζει και θα μεγαλώνει τα μάτια σου πολύ γρήγορα. Άπλωσε λίγη σκιά στο εσωτερικό μέρος του ματιού, στην αρχή της μύτης και έξτρα λάμψη. Φρόντισε να έχεις πάντα καθαρά δάχτυλα πριν πιάσεις το πρόσωπο σου.

Χρησιμοποίησε το ταλκ διαφορετικά

Μόλις ξύπνησες και έχεις σημαντικό ραντεβού σε μισή ώρα και καθόλου χρόνο για λούσιμο; Άρπαξε γρήγορα το ταλκ σου και βάλε λίγο προσεκτικά στη ρίζα της τρίχας, έτσι ώστε να μην αφήσεις λευκά σημάδια. Στη συνέχεια κάνε τα μαλλιά σου μία γαλλική πλεξούδα –η πλεξούδες είναι πάντα η τέλεια λύση για bad hair days- και είσαι έτοιμη για το γραφείο.

Τσίμπησε τα μάγουλα σου

Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί το νεσεσέρ με το μακιγιάζ για να φαίνεσαι ανανεωμένη και λαμπερή, αρκεί να τσιμπήσεις για λίγο τα μήλα του προσώπου σου σαν την Scarlett O’Hara στο Gone with the Wind και είσαι έτοιμη για το πρώτο ραντεβού.

Διάλεξε ένα απαλό lipgloss

Όσο τέλεια και αν δείχνουν τα ματ κραγιόν πάνω σου, πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι πολύ δύσκολο στην εφαρμογή και σου σπαταλούν πολύτιμο χρόνο. Προσπάθησε στο καθημερινό σου πρωινό μακιγιάζ να χρησιμοποιείς lipgloss σε φωτεινά χρώματα που θα δώσουν λάμψη στο πρόσωπο σου και είναι πολύ γρήγορα στη εφαρμογή.