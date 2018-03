Σε όλες μας αρέσει να έχουμε περιποιημένα νύχια. Το ότι φαίνονται όμορφα όμως με ένα προσεγμένο μανικιούρ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι υγιή κάτω απ’ το μανό. Αν φοβάσαι τη στιγμή που θα τα ξεβάψεις τι θα αντικρίσεις, ακολούθησε τις συμβουλές μας για υγιή νύχια και όμορφα χέρια.

Χρησιμοποίησε ξεβαφτικό χωρίς ασετόν.

Το ασετόν είναι πολύ τοξικό και βλαβερό για το σώμα μας γενικότερα. Υπάρχουν στην αγορά πολλά ξεβαφτικά για βερνίκι νυχιών που το αφαιρούν με πιο ήπιο τρόπο.

Ενυδάτωση

Ένα ακόμα μυστικό για όμορφα νύχια είναι η ενυδάτωση. Χρησιμοποίησε την ενυδατική χεριών όσο περισσότερο μπορείς, κάνοντας μασάζ στα νύχια σου.

Βάζε πάντα base και top coat

Όχι μόνο όταν τα βάφεις με σκούρο χρώμα. Η διάφανη βάση είναι απαραίτητη για να δυναμώσουν τα νύχια σου. Αν μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα από τα μανό, τόσο το καλύτερο. Μην ξεχάσεις όμως να τα περάσεις με μια διάφανη βάση από πάνω.Applying a nail hardener as a base layer and top coat is a great way to help strengthen nails. If you can go a few weeks without polish, applying a protective layer over natural nails will put you on the fast track to strong nails.

Κόψε συχνά τα νύχια σου

Προφανώς σε όλες μας αρέσει να έχουμε μακριά και όμορφα νύχια. Είναι όμως σημαντικό να τα κόβεις και να τα λιμάρεις κάθε 2-3 εβδομάδες για να αποφύγεις σπασίματα.