Καθόλου τυχαίο δεν είναι που όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα βλέπουμε όλο και περισσότερα κόκκινα νύχια! Καλό το μαύρο ή το γαλλικό αλλά σαν τα κόκκινα νύχια τον χειμώνα δεν έχει. Η Essie δίνει έμπνευση με ένα ταξίδι στην πολική ομορφιά της Αρκτικής και στις ονειρικά λαμπερές αποχρώσεις. Δες τον ουρανό να μεταμορφώνεται σε μια έκρηξη λαμπερών χρωμάτων και απόλαυσε ένα θέαμα μοναδικό. το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις το aurora και να ακολουθήσεις τις προγνώσεις που θα σε οδηγήσουν στο πιο όμορφο νυχτερινό φως. Ο χειμώνας ντύνεται στα χρώματα της Αρκτικής και μαγεύει. Αναλυτικά οι έξι απόχρώσεις που θα κυκλοφορήσουν είναι το έντονο κόκκινο καφέ, το βαθύ δαμασκηνί, το φωτεινό χρυσό, το χαλαρωτικό μπλε, το αστραφτερό ροζ και το αιθέριο λιλά οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με ένα αποτέλεσμα που φέρνει τα Χριστούγεννα πιο κοντά.

Το συγκεκριμένο λοιπόν σχέδιο που θα σε βοηθήσουμε να φτιάξεις ονομάζεται «Διάττων Αστέρας» και τις οδηγίες θα μας δώσει η Rita Remark.

Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του essie here to stay base coat, και στη συνέχεια περάστε δύο στρώσεις του hear me aurora.

Βυθίστε ένα πινελάκι για γραμμές στο million mile hues και σχεδιάστε από μια καμπυλωτή γραμμή σε κάθε νύχι.

Αφήστε κάθε γραμμή να ακολουθήσει τη δική της φορά και να δημιουργήσει διαφορετικούς κυματισμούς.

Ολοκληρώστε με το essiegel setter topcoat.