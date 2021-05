Η Αθήνα συμμετέχει στον παγκόσμιο εορτασμό της Vans, με ένα live art session από τον Έλληνα καλλιτέχνη Fro, στο επίσημο κατάστημα της Vans στο Mall Athens (26-28 Μαϊου). Be there!

Τιμώντας το Pride 2021, η Vans συνεργάζεται με καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο για τη δημιουργία έργων σε βιτρίνες καταστημάτων της. Στην Ελλάδα, η Vans και ο murals artist Fro, θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό έργο για τον σκοπό, σε live δημιουργία, από τον αγαπημένο καλλιτέχνη και DJ.

Από το 1966, σκοπός της Vans αποτελεί το να εμπνεύσει και να προωθήσει τη δημιουργική έκφραση για τους fans της σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, το χρώμα του δέρματός τους ή τους αγαπημένους τους. Αναγνωρίζοντας το κίνημα Pride ως μια παγκόσμια στιγμή αυθεντικής αυτο-έκφρασης και έμπνευσης, η Vans γιορτάζει με υπερηφάνεια το δυναμικό πνεύμα και τις ταυτότητες της LGBTQ+ κοινότητας.

Για να τιμήσει το Pride 2021, το brand θα δωρίσει το συνολικό ποσό των $200,000 σε οργανισμούς ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των GLSEN, Casa 1, Where Love is Illegal and Tokyo Rainbow Pride για να στηρίξει και να αναδείξει τις προσωπικές ιστορίες και την αποστολή τους.

Το Pride γιορτάζεται παγκοσμίως ως στιγμή πολιτισμικής σημασίας για όλους, για να παραμείνουμε ενωμένοι και να γιορτάσουμε την τεράστια επίδραση που έχει φέρει η LGBTQ+ κοινότητα στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Vans δεσμεύεται να υποστηρίζει την LGBTQ+ κοινότητα όλο το χρόνο, ως κινητήρια φιλοσοφία του brand προς την ισότητα και την πρόοδο.

Ακολουθώντας μια οικουμενική προσέγγιση, η Vans επέλεξε τέσσερις οργανισμούς ανά τον κόσμο που συνεχίζουν να υπερασπίζονται σθεναρά την ισότητα, την ασφάλεια και την εκπαίδευση στις LGBTQ+ κοινότητες.

Η Vans Europe θα συνεργαστεί με το Where Love is Illegal, ένα project από το Witness Change, το οποίο μοιράζεται προσωπικές μαρτυρίες επιβίωσης από την κοινότητα LGBTQ+ για να βοηθήσει τη σύνδεση των ανθρώπων, να επηρεάσει απόψεις και να υποστηρίξει την πραγματική αλλαγή. Oι Vans και Where Love is Illegal θα συνεργαστούν με τοπικούς καλλιτέχνες από την κοινότητα LGBTQ+ για να σχεδιαστούν 45 βιτρίνες σε όλη την Ευρώπη, εμπνευσμένες από μαρτυρίες στον οργανισμό. Τα μέλη του Vans Family επίσης θα μπορούν μέσω του app να συνδεθούν με το Where Love is Illegal, μέσω μιας πρωτοβουλίας δωρεάς εντός της εφαρμογής. Κάθε 100 πόντους που θα δωρίζονται μέσα στο app, θα μετατρέπονται από τη Vans σε δωρεά αξίας 10€, κατευθείαν στον οργανισμό.

Αντλώντας έμπνευση από την κοινότητα LGBTQ+ και το πνεύμα της δημιουργικής αυτο-έκφρασης, το καλιφορνέζικο brand θα κυκλοφορήσει μια συλλογή ένδυσης και υπόδησης τον Μάιο που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει μια πιο ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Τα μοντέλα Vans Classic, συμπεριλαμβανομένων των Classic Slip-On, Era, Sk8-Mid και UltraRange, ερμηνεύουν εκ νέου το εμβληματικό μοτίβο της σκακιέρας και του ουράνιου τόξου, μέσω επαναλαμβανόμενων prints και μοτίβων και patchworks διαφόρων υλικών που καλύπτουν όλο το μοντέλο. Η συλλογή Pride περιλαμβάνει επίσης ρούχα και αξεσουάρ.

«Όταν ήμουν νεότερος, φοβόμουν αρκετά να συνδυάσω την queer με τη skate ζωή μου, και το να βλέπω και τις δύο αυτές πτυχές να συνδέονται μεταξύ τους με τόσο όμορφο και φυσικό τρόπο είναι υπέροχο», δήλωσε ο skateboarder και φωτογράφος της καμπάνιας, Samuel McGuire που μεγάλωσε κάνοντας skate με Vans. «Το να συνεργάζομαι με ένα brand που ασχολείται με την queer κοινότητα, η οποία είχε και μεγάλη επιρροή στη ζωή μου, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.»

H συλλογή Vans Pride θα είναι διαθέσιμη στα επίσημα καταστήματα της Vans, στο The Mall Athens, στο Athens Metro Mall, στο official corner της Vans στο Attica City Link, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall και το My Mall στην Κύπρο, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Η Αθήνα θα συμμετάσχει στον παγκόσμιο εορτασμό της Vans, με ένα live art session από τον Έλληνα καλλιτέχνη Fro, στο επίσημο κατάστημα της Vans στο Mall Athens (26-28 Μαϊου). Be there!

Δείτε περισσότερα για το Vans Pride στο Vans.com/pride.