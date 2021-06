Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετές προσπάθειες από προσωπικότητες ή οργανισμούς που εργάζονται με στόχο όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζει την ταυτότητα και την έκφρασή του φύλου του, ανεξάρτητα από το εισόδημα, τη φυλή και χωρίς να αντιμετωπίζει περιστατικά παρενόχλησης, διακρίσεων και βίας. Μάλιστα, η βιομηχανία της μόδας έρχεται να πάρει θέση στη μάχη αυτή, λανσάροντας ρούχα και υποδήματα που αντιδρούν στις διακρίσεις. Μπορούν να ενσωματωθούν στην γκαρνταρόμπα του καθενός στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

Η Reebok γιορτάζει το Pride με νέα συλλογή

Στο δρόμο αυτό βαδίζει και η Reebok, η οποία πρόσφατα παρουσίασε τη συλλογή All Types of Love Pride. Η συλλογή σχεδιάστηκε από τους Colorful Soles, τους εργαζόμενους της Reebok που ανήκουν στη LGBTQIA+ κοινότητα. Συνεργάστηκαν με την ομάδα House of Ninja ώστε να καταφέρουν να προσδώσουν στη συλλογή τη δική τους μοναδική ballroom ταυτότητα και ιστορία.

Η unisex All Types of Love Pride συλλογή περιλαμβάνει αγαπημένα footwear μοντέλα, όπως τα Reebok Classic Leather, Club-C, Zig Kinetica και Nano X1, αλλά και ρούχα, όλα με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της Pride Flag και του All Types of Love manifesto στην ταμπέλα του προϊόντος.

“Fierceness Isn’t Born. It’s Made”

Η εταιρεία παράλληλα κυκλοφόρησε για το Pride 2021, το φιλμ της καμπάνιας της με τίτλο “Fierceness Isn’t Born. It’s Made,” με πρωταγωνιστές την ομάδα του Iconic Ballroom House of Ninja Show, ταυτόχρονα με το λανσάρισμα της νέας συλλογής. Έτσι, στο βίντεο που δημιουργήθηκε για τη καμπάνια, η ομάδα του Iconic Ballroom House of Ninja Show παρουσιάζει την τέχνη της κίνησης που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ballroom κουλτούρας που συνεχίζει μέχρι σήμερα να αγκαλιάζει την LGBTQIA+ κοινότητα.

H All Types of Love Pride συλλογή είναι διαθέσιμη εδώ

