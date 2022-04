H Εβδομάδα μόδας της Αθήνας συνεχίστηκε με εντυπωσιακές συλλογές, λαμπερούς προσκεκλημένους, μοναδικές εμφανίσεις και fashion shows που γέμισαν το Ζάππειο στυλ, ομορφιά και λάμψη!

Η Niki Stylianou παρουσίασε την νέα της συλλογή κοσμημάτων «ΚΟΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ι: Περσεφόνη» στο Περιστύλιο του Ζάππειου αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που την παρακολούθησε. Κόρη στα αρχαία ελληνικά είναι το θηλυκό ταίρι του Κούρου. Όλες οι Κόρες στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν θυγατέρες του Δία. Μόνο μία αναφέρεται ξανά και ξανά ως Κόρη της Δήμητρας, η Περσεφόνη. Αφιερωμένη στην Περσεφόνη είναι λοιπόν αυτή η συλλογή, που αποπειράται να κοσμήσει το εσώτερο άγαλμα της γυναικείας φύσης, αμάλγαμα όλων των θηλυκών αρχετύπων και στη θηλυκή δημιουργική ενέργεια που δίνει ζωή αλλά και δέχεται ζωή. ΚΟΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ι ή Περσεφόνη, η οποία όταν καθίσταται «φανερή» σηματοδοτεί πάντα την Άνοιξη. Η συλλογή προκύπτει από παλιότερα σώματα δουλειάς και όλα αποτελούν σημεία του προσωπικού χωροχρόνου της σχεδιάστριας.

Ακολούθησε η μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη με το brand Desmira by Miraraki παρουσιάζοντας την συλλογή «Desmira- Summer wear & resort collection 2022”. Καφτάνια, κιμονό, gypsy φούστες, παντελόνια με τοπ και βραδινά σύνολα σε πολύχρωμα σχέδια, διακοσμημένα με πέτρες Swarovski είναι τα χαρακτηριστικά κομμάτια τις συλλογής. Υφάσματα που χρησιμοποιούνται είναι το καθαρό μετάξι, μουσελίνα, κρεπ σατέν, δαντέλα και πολύχρωμες παγέτες ενώ καινοτομία της φετινής συλλογής Desmira είναι ότι υπάρχει summer wear και για άντρες.

Παγκοσμίως γνωστή ως μία από τις πιο διάσημες και αγαπημένες εταιρείες ένδυσης των celebrities σε όλο τον κόσμο, η Juicy Couture παρουσίασε την F/W ’22 συλλογή με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη η οποία ήταν ντυμένη με δημιουργία του brand. H Juicy Couture ανά σεζόν παρουσιάζει τις παρακάτω συλλογές : Βlack Label που είναι η premium συλλογή από τα διαχρονικά iconic styles η οποια περιλαμβάνει premium recycle verlour συμβάλοντας στην βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος.Η White Label συλλογή που ακολουθεί τις τάσεις της μόδας, εστιάζοντας στο νεανικό κοινό με το iconic μονόγραμμα να ξεχωρίζει. Η απόλυτη premium stay- at -home συλλογή Lounge συλλογή η οποία αποτελείται από ρούχα για το σπίτι και εσώρουχα δίνοντας μια νότα πολυτέλειας στην καθημερινότητά μας. Η SPORT συλλογή με αθλητικά ρούχα που αποτελείται από quick dry υφάσματα εμφαθύνοντας στον κόσμα της ευεξίας και η FOOTWEAR συλλογή παπουτσιών που συμπληρώνει αρμονικά τις συλλογές των ρούχων για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση παρουσιάζοντας sneakers, boots, slides, mules με το iconic logo και η συλλογή ACCESSORIES που περιλαμβάνει τσάντες, καπέλα, κασκόλ τα οποία αποτελούν ένα τολμηρό statement. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα & την Κύπρο είναι η Εταιρεία TOP TRENDS ΑΕ.

Η τρίτη μέρα έκλεισε με το φαντασμαγορικό fashion show του οίκου Valtadoros όπου ο Έλληνας σχεδιαστής μόδας Paris Valtadoros παρουσίασε την νέα του συλλογή « Anasa» F/W ’22. Το fashion show πραγματοποιήθηκε στο περιστύλιο του Ζαππείου με τα καθίσματα τοποθετημένα έτσι ώστε να σχηματίζουν το γράμμα “V”. Η συλλογή “Anasa” αποτελείται από δημιουργίες με πλούσια χρώματα σε συνδυασμό με υπέροχα σχέδια, βασισμένα στη γεωμετρία που χαρακτηρίζει τον σχεδιαστή. Ο Paris Valtadoros εμπνεύστηκε και δημιούργησε την συλλογή “Anasa” δίνοντας ζωή στα υφάσματα, μέσα από τρύπες και κοψίματα σε φάσες, που υποδηλώνουν ότι το οξυγόνο το χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο στη ζωή μας. Έντονα χρώματα στα υφάσματα όπως κίτρινο, φούξια, πράσινο, ρουά έδωσαν μια νότα αισιοδοξίας που την έχουμε τόσο ανάγκη. Έντονοι ώμοι, φαρδιά μανίκια, μεταλλιζέ υφάσματα και φορέματα στολισμένα με πολυτελή πέτρες ξεχωρίζουν στην συγκεκριμένη συλλογή. Τα prints σε μορφή graffiti που δημιούργησε, είχαν σαν κύριο moto τη “δράση”, action! αναζητώντας μέσα μας τη θετική μας πλευρά. Επιπλέον, έδωσε στο χρυσό και στο μέταλλο μια θηλυκή μορφή θέλοντας να δηλώσει ότι τα υλικά που έχουμε μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Τελικό συμπέρασμα, ο άνθρωπος είναι αυτός που ορίζει την ζωή του και το μέλλον!

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους τη δεύτερη ημέρα της AXDW: Λάκης Γαβαλάς, Μπέσσυ Αργυράκη, Σίσσυ Φειδά, Βάσσια Παναγοπούλου, Ελίνα Πίπιλα, Shaya, Άντζυ Ανδρικοπούλου, Στέλλα Μέλιγκαν, Χριστίνα Παππά, Άννα Μπεζάν, Ελενα Γαλιφα, Ιωάννα Μαλέσκου, Μάκης Τσέλιιος, Ραμόνα Βλαντή, Ελένη Τσολάκη .

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Κίνα το Fashion China @ GXTV, από την Ιταλία το Cosmopolitan, από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com και η Vogue Arabia.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι στην αδιανόητη έκρηξη βίας διαφόρων μορφών που βιώνει η κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα. Το concept “Inclusive is the new Xclusive” έχει ως στόχο την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, την Ισότητα, την Ενίσχυση και Ενδυνάμωση κυρίως των γυναικών και υποστηρίζουμε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διοτίμα», και τους σκοπούς της, για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στo πλαίσιο του συγκεκριμένου concept πραγματοποιείται έκθεση με quotes Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών σχετικά με την Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη. Παράλληλα, παρουσιάζεται έκθεση με φωτογραφίες διάσημων φωτογράφων για το πώς αποτυπώνουν δημιουργικά με τον φακό τους και πως αντιλαμβάνονται την Διαφορετικότητα την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται Silent Auction όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα «Διοτίμα».

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear σας καλεί να λάβετε μέρος στο απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας όπου πηγή έμπνευσης αποτελεί ο συνδυασμός του Vintage με το μοντέρνο στυλ. Σχεδιαστικά ταλέντα ανεξαρτήτως σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης αλλά με φαντασία, όραμα και δημιουργικότητα αυτή τη σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν το δικό τους σχέδιο με το κοινό και να διεκδικήσουν την ψήφο του, που θα τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο θεσμό των New Designers Awards στην επόμενη διοργάνωση και το έπαθλο των 500€ καθώς και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα t-shirt για το private label Answear Lab.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: Doukissa Nomikou Collection, Hara Kaϊmakami, YLIAS – Greek Artwear by Ilias Yerassimou , Maria Mpointa, Πιτσικάκης Χειροποίητα-Κοσμήματα, Des to Tsantaki mou, Theodosia Art Jewellery, Lina‘s Exclusive, Niki Stylianou Jewelry, Aperitta Is Classic, E.T. Collection.

Official Hair Sponsor της διοργάνωσης είναι η L’Oréal Professionnel Paris. Επτά κορυφαίες κομμωτικές ομάδες με πάθος για τη μόδα επιμελούνται το hairstyling των μοντέλων κατά την διάρκεια των fashion shows. Η L’Oréal Professionnel Paris παρουσιάζει τα πιο hot hair trends σε κομμωτήρια & backstages με στόχο να αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά κάθε γυναίκας, ώστε να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Την Athens Xclusive Designers Week στηρίζει ως Gold Sponsor η ελληνική εταιρεία Media Strom που για παραπάνω από 50 χρόνια έχει μετατρέψει τον ύπνο και τη βελτίωση του σε επιστήμη με τα μοναδικά προϊόντα της. Στην Εβδομάδα μόδας της Αθήνας έρχεται με το concept «Αποτύπωμα Αγάπης» βασισμένο στις αρχές της ισότητας, της ομαδικότητας, της κοινωνικής προσφοράς, της συμπερίληψης, της αλληλεγγύης και της υπέρβασης. Η AXDW σε συνεργασία με τη Media Strom προσκάλεσε φωτογράφους οι οποίοι αποτύπωσαν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας το βασικό concept της διοργάνωσης σχετικά με τη διαφορετικότητα με γνώμονα το «Αποτύπωμα της Αγάπης» στον ίδιο καμβά με κοινό print ανθρώπινα αποτυπώματα. Κατά τη διάρκεια του event, οι προσκεκλημένοι μπορούν να φωτογραφίζονται στο box-photo booth, και να λαμβάνουν την ίδια στιγμή τη φωτογραφία με email ώστε να την ανεβάζουν στο Instagram για να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμό.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, Autograph Collection, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design.

Επίσημοι συνεργάτες της διοργάνωσης είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων καθώς επίσης και το κέντροαισθητικής «Valentine & Co» της Βαλεντίνης Παπαδάκη όπου επιμελείται τα άκρα των μοντέλων.

Η εταιρεία Demak up με τα εξειδικευμένα προϊόντα που απομακρύνουν το μακιγιάζ και μας κάνουν να νιώθουμε ακαταμάχητες, το Ο.Β. της εταιρείας Johnson & Johnson, προϊόντα από 100% πιστοποιημένο βιολογικό βάμβακι για αξεπέραστη προστασία.

Τα υπέροχα ροφήματα Starbucks που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και δημιουργούνται με πάθος και αφοσίωση για κάθε ρόφημα ξεχωριστά προσφέρουν απολαυστικούς καφέδες σε συντελεστές και κοινό.

Η εταιρεία ΒΑΤ, υποδέχεται τους επισκέπτες που αγαπούν τα προϊόντα καπνού στην είσοδο του Ζαππείου σε ένα vintage Van όπου παρουσιάζουν τα εκλεκτά προϊόντα καπνού και τη συσκευή θέρμανσης καπνού Glo .

Η εταιρεία Braun με τα πιο αξιόπιστα προϊόντα σιδερώματος.