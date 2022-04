Η επετειακή 30η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week έκανε φινάλε με ένα μοναδικό fashion show του Αμερικανό- Λιβανέζου Rami Kadi όπου για πρώτη φορά παρουσίασε την συλλογή του στο ελληνικό κοινό.

Στα 25 του χρόνια το 2011, ο Rami ξεκίνησε την καριέρα του ανοίγοντας το δικό του ατελιέ στο κέντρο της Βηρυτού έχοντας διακριθεί και βραβευθεί από τον Elie Saab και λίγα χρόνια αργότερα το 2014 ξεκίνησε να παρουσιάζει τις εντυπωσιακές Haute Couture δημιουργίες του στο Paris Fashion Week, ενώ το όραμά του για τη Βιώσιμη Μόδα, τον έκανε πρωτοπόρο με το Fashion cyber-show το 2020. Ορίστηκε Πρέσβης Καλής Θέλησης για τη Βιώσιμη Μόδα στη Δυτική Ασία από το United Nations Environment Programme (UNEP). Οι εντυπωσιακές Haute Couture δημιουργίες του φιγουράρουν στο κόκκινο χαλί, έχοντας κερδίσει το ενδιαφέρον των διασημοτήτων, όπως η Beyonce, η Jennifer Lopez, η Kendal Jenner, η Rita Ora, η Katy Perry, η Suki Waterhouse, η Nicole Scherzinger και η Sara Sampaio και πολλές άλλες.

Στο πλαίσιο της 30ης AXDW παρουσίασε τη νέα του haute couture συλλογή SS22, Lucid Algorithms.

“That I and you become one, that from my eyes, you see what is beautiful; and from yours, I see what is unprecedented.”

Μια συλλογή που έκανε ντεμπούτο στα πλαίσια της πρόσφατης Couture Week στο Παρίσι η οποία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την τεχνολογία και τις παραδοσιακές τεχνικές υψηλής ραπτικής. Ο Rami Kadi δεν δίστασε ποτέ να παντρέψει τη ραπτική του με τη νέα τεχνολογία. Μια από αυτές τις πρωτοποριακές του ιδέες ήταν η δημιουργία μιας συλλογής με δημιουργίες που λάμπουν στο σκοτάδι. Με την τρέχουσα κολεξιόν, συνεχίζει τους πειραματισμούς με τη τεχνολογία, εξερευνώντας τους νέους κώδικες NFT και τοmetaverse. Μέσα από μια πρωτότυπη διεργασία που περιλάμβανε λογάριθμους ο σχεδιαστής ανακάλυψε νέους κόσμους. Θα μπορούσε να είναι η πρώτη συνεργασία υψηλής ραπτικής ανθρώπου-υπολογιστή αυτής της κλίμακας, ο Rami Kadi δημιούργησε τα στοιχεία που θα έγραφαν τη βάση του νέου του θέματος. Στη συνέχεια, τροφοδότησε αυτά τα στοιχεία σε έναν αλγόριθμο, σε μια προσπάθεια να καταλάβει πώς ο τεχνητός νους να κατανοεί την ομορφιά μας. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από νέα και πρωτοφανή γραφικά που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα και την αντίληψη τόσο της ανθρωπότητας όσο και των μηχανημάτων.

Η εντυπωσιακή συλλογή που παρακολουθήσαμε, περιείχε 45 φορέματα από ολογραφικά υλικά που επιδεικνύουν έντονα χρώματα και φαίνεται να φλερτάρουν με το φως γύρω τους αφήνοντάς μας με ένα λαμπερό αποτέλεσμα, σε θηλυκές γραμμές, με περίτεχνες χειροποίητες τεχνοτροπίες.

Αυτή η συλλογή σηματοδοτεί επίσης την είσοδο του Rami Kadi στον κόσμο του NFT. Ο οίκος υψηλής ραπτικής θα λανσάρει επίσημα τη γραμμή NFT στις 02/02/2022 στο Θέατρο Ψηφιακής Τέχνης (TODA) στο Ντουμπάι, η οποία θα αποτελείται από 120 σπάνια tokens. Η τεχνοτροπία του αυτή αποτελεί έμπνευση για μεγαλύτερη εξέλιξη στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την πέμπτη ημέρα της AXDW: Ηλίας Ψινάκης, Ρόη Αποστολοπούλου, Rana Zein, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου, Γιώργος Ασημακόπουλος, Αλεξάνδρα Ζάκκα, Ελένη Αγιοστρατίτη, Στέλλα Μέλιγκαν, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Αντζέλικα και Βίκυ Φειδάκη, Σούλα Λιάκου Αλέξανδρος Λεμονής κ.α.

Η βραδιά έκλεισε με ένα cocktail party στο NYX στο Gastrobar Rooftop του Academias Hotel που ήταν και ο χορηγός φιλοξενίας της όλης διοργάνωσης, με πολύ κέφι, απολαυστικά ποτά, υπέροχες λιχουδιές που είχε ετοιμάσει η ομάδα του ξενοδοχείου για τους καλεσμένους και πολύ μουσική.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Κίνα το Fashion China @ GXTV, από την Γαλλία το Cosmopolitan & Marie Claire , από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com και η Vogue Arabia.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι στην αδιανόητη έκρηξη βίας διαφόρων μορφών που βιώνει η κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα. Το concept “Inclusive is the new Xclusive” έχει ως στόχο την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, την Ισότητα, την Ενίσχυση και Ενδυνάμωση κυρίως των γυναικών και υποστηρίζουμε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διοτίμα», και τους σκοπούς της, για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στo πλαίσιο του συγκεκριμένου concept πραγματοποιείται έκθεση με quotes Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών σχετικά με την Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη. Παράλληλα, παρουσιάζεται έκθεση με φωτογραφίες διάσημων φωτογράφων για το πώς αποτυπώνουν δημιουργικά με τον φακό τους και πως αντιλαμβάνονται την Διαφορετικότητα την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται Silent Auction όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα «Διοτίμα». Οι φωτογράφοι που θα πάρουν μέρος σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα είναι οι Μαρία Μαρκέζη, Πλάτων Παπαδάτος – Καλός, Harris Kyprianou, Charis Evagorou, Μάρα Δεσύπρη, Θοδωρής Παπαδάκης, Sakis Lalas, Παναγιώτης Σιμόπουλος, Γιώργος Καλφαμανώλης , Mariam Chorozian, Θωμάς Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Τοπουσλίδης , Κύνθια Κυνδελή, Ολυμπία Κρασαγάκη, Ευτύχης Ανδρεαδάκης, Διονύσης Κούτσης, Μάριος Θεολόγης , Θοδωρής Θεοδωρίδης, Πάνος Σταυριανός, Πέτρος Νικολαρέας, Θωμάς Δασκαλάκης.

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear σας καλεί να λάβετε μέρος στο απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας όπου πηγή έμπνευσης αποτελεί ο συνδυασμός του Vintage με το μοντέρνο στυλ. Σχεδιαστικά ταλέντα ανεξαρτήτως σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης αλλά με φαντασία, όραμα και δημιουργικότητα αυτή τη σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν το δικό τους σχέδιο με το κοινό και να διεκδικήσουν την ψήφο του, που θα τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο θεσμό των New Designers Awards στην επόμενη διοργάνωση και το έπαθλο των 500€ καθώς και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα t-shirt για το private label Answear Lab.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: Doukissa Nomikou Collection, Hara Kaϊmakami, YLIAS – Greek Artwear by Ilias Yerassimou , Maria Mpointa, Πιτσικάκης Χειροποίητα-Κοσμήματα, Des to Tsantaki mou, Theodosia Art Jewellery, Lina‘s Exclusive, Niki Stylianou Jewelry, Aperitta Is Classic, E.T. Collection.

