The Fashion Room Service – See Now, Buy Now Edition: To 1o LIVE STREAMING phygital fashion event της πόλης είναι γεγονός!

To The Fashion Room Service – See Now, Buy Now Edition, υπό την διοργάνωση του περιοδικού OZON, ο σημαντικότερος θεσμός ανάδειξης της Ελληνικής μόδας, νέων τάσεων και brands, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα αναδεικνύοντας τη see now – buy now φιλοσοφία, τόσο σε digital όσο και σε φυσικό περιβάλλον και επιστρέφει πιο ανανεωμένος από ποτέ!

The Fashion Room Service – See Now Buy Now Edition, ζωντανεύει στις οθόνες μας μέσω ενός πρωτοποριακού fashion show, το οποίο θα μεταδοθεί σε LIVESTREAMING στις 05 Νοεμβρίου 2020 στις 21:00 στο YouTube και σε περισσότερα socialmediachannelsκαι έπειτα θα ανοίξει τις “πόρτες” του στο νέο creative hub της πόλης “Metaphor” από τις 06 έως τις 21 Νοεμβρίου.

FASHION ROOM SERVICE – SEE NOW, BUY NOW EDITION

Με συμμετοχή πληθώρας designers & fashion brands, διοργανώνεται ένα φαντασμαγορικό fashionshowμε συνολική διάρκεια ενός μήνα, η οποία ενώνει την digital με την physical ανάδειξη των σχεδιαστών και brands.

Μέσω του dedicated e-shop fashionroomservice.gr για πρώτη φορά είναι διαθέσιμη η υπηρεσία «seenow– buynow», όπου οι fashionistas θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν επιτόπου τις συλλογές που παρουσιάζονται. Το e-shop θα είναι διαθέσιμο για το κοινό μετά το πέρας της πρεμιέρας του fashionshow, για 29 ημέρες ακόμα.

Τα συμμετέχοντα brands θα έχουν τη δική τους φυσική παρουσία από 06 έως τις 21 Νοεμβρίου στο δικό τους POP UP Store στο νέο creative hub Metaphor, Δορυλαίου 10, Πλατεία Μαβίλη.

Το Metaphor είναι το νέο project της δημιουργικής ομάδας του περιοδικού Ozon, όπου οι συμμετέχοντες σχεδιαστές θα έχουν το δικό τους αποκλειστικό χώρο παρουσίασης. Στα 400 τ.μ του θα στηθεί το μεγαλύτεροPOPUPStore αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ελληνική μόδα. Το design του Μetaphor φέρει την υπογραφή του πολυβραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου PILA Studio, το οποίο έχει σχεδιάσει πρόσφατα το showroom του οίκου Versace στη Νέα Υόρκη.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια μοναδική γευστική εμπειρία επιλεγμένων longdrinks από το Beefeater Pink που ειδικά για την ημέρα του show θα αποσταλούν σε μια λίστα 1000 ατόμων, ως το απόλυτο συνοδευτικό treatστους καλεσμένους για να απολαύσουν το fashionshow.

Με συμμετοχή fashion labels, όπως Alexios Romanos, Katerina Vassou jewellery, Badila, Himonico, Charalampia, Mario, Christina Vardakou, IreneHussein , Lau, Chalkia, Cabaia Europe, Βonendis, Antonio Boggati, Miss Polyplexi , Tonia Makri, Antibodies, Art&industry, Eleria Cortes, Artemis & Apollo αλλά και international streetstyle εταιρειών και καταστημάτων όπως Fila & Saucony Originals και Buffalo shoes, το fashion κοινό της πόλης θα ανακαλύψει τις τελευταίες δημιουργίες τους.

The Fashion Room Service – See Now Buy Now Edition καλεί το κοινό να παραμείνουν συντονισμένοι στα socialmedia κανάλια του για όλο τον Οκτώβριο, καθώς θα ανεβαίνουν διαγωνισμοί όπου τυχεροί θα κερδίζουν τη συμμετοχή τους στη VIPList για longdrinks από το BeefeaterPink.

Για μια ακόμα χρονιά, η διοργάνωση συνεχίζει τη συνεργασία της με το Hilton Athens, το οποίο διαθέτει τους χώρους του για την βιντεοσκόπηση του fashionshow.

H δημιουργική ομάδα του περιοδικού Ozon έχει βασικό στόχο να προσαρμόσει τα εδραιωμένα πλέον συστατικά επιτυχίας του θεσμού στις νέες συνθήκες, αναδεικνύοντας τους νέους ανεξάρτητους Έλληνες σχεδιαστές και brands, να προσφέρει τη δυνατότητα πωλήσεων των συλλογών σε ένα ευρύτερο κοινό και μέσω πληθώρας παράλληλων events να συνδέσει buyers, στυλίστες, media, fashioninfluencers με trendsetters και καταναλωτές.

