Το phygital event, The Fashion Room Service – See Now Buy Now Edition υπό την διοργάνωση του περιοδικού OZON, ζωντανεύει στις οθόνες μας μέσω ενός πρωτοποριακού fashion show το οποίο θα μεταδοθεί σε LIVE STREAMING!

Αυτήν την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 στις 21:00, αναπαυτικά και ασφαλείς από τον χώρο μας συντονιζόμαστε στο site fashioroomservice.gr και σε όλα τα social media κανάλια του περιοδικού Ozon για να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό και πρωτοποριακό show!

Παράλληλα με το live streaming την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου στις 21:00, θα είναι διαθέσιμο στο κοινό και το dedicated e-shop fashionroomservice.gr, όπου με ένα κλικ οι συλλογές που παρουσιάζονται στο show θα είναι διαθέσιμες για αγορά.

Το e-shop θα παραμείνει online για 29 ημέρες ακόμα

Στο fashion show συμμετέχουν οι: Alexios Romanos, Katerina Vassou jewellery, Badila, Himonico, Charalampia, Mario, Christiana Vardakou, Irene Hussein, Lau, Chalkia, Halima, Βonendis, Antonio Boggati, Miss Polyplexi , Tonia Makri, Antibodies, Art & industry, Artemis & Apollon αλλά και international street style εταιρειών και καταστημάτων όπως Fila & Saucony Originals, Cabaia και Buffalo shoes. Παρουσιάστρια στο livestream είναι η ηθοποιός Κατερίνα Μισιχρόνη και το catwalk φιλοξενεί το ξενοδοχείο Hilton.

Όμως, τι είναι αυτό που κάνει το φετινό The Fashion Room Service εκτός από digital event και physical; Τα συμμετέχοντα brands θα έχουν τη δική τους φυσική παρουσία από τα τέλη Νοεμβρίου και για 14 ημέρες ακόμα, στο

μεγαλύτερο POP UP Store Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, Metaphor, Δορυλαίου 10, Πλατεία Μαβίλη.

Το Metaphor είναι το νέο project της δημιουργικής ομάδας του περιοδικού Ozon, όπου οι συμμετέχοντες σχεδιαστές θα έχουν το δικό τους αποκλειστικό χώρο παρουσίασης.

Στα 400 τ.μ του θα στηθεί το μεγαλύτερο POP UP Store αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ελληνική μόδα. Το design του Μetaphor φέρει την υπογραφή του πολυβραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου PILA Studio, το οποίο έχει σχεδιάσει πρόσφατα το showroom του οίκου Versace στη Νέα Υόρκη, ενώ παραλληλα την επιμέλεια του νέου αυτή design concept έχει ο Βασίλης Μπαρτζώκας και το Archisearch.

Την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου συντονιζόμαστε στο fashionroomservice.gr/live

Και σε όλα τα social media κανάλια του περιοδικού ΟΖΟΝ

youtube: youtube.com/ozonmag, facebook: facebook.com/ozonmag , Instagram

instagram.com/ozon_mag

Τέλη Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού:

Metaphor, Δορυλαίου 10, Πλατεία Μαβίλη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 21 3022 5880 ή να κάνετε κλικ και attend στο facebook event: https://www.facebook.com/events/624654351553355