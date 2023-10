Το φθινοπωρινό μακιγιάζ πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της φυσικής μας ομορφιάς, αγκαλιάζοντας τους ζεστούς και γήινους τόνους της εποχής, διατηρώντας παράλληλα μια φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση. Όπως και η αγαπημένη μας Δούκισσα Νομικού, που ενσαρκώνει αβίαστα το φυσικό και φωτεινό αποτέλεσμα, μπορούμε να το πετύχουμε με μερικά απλά βήματα. Η στιγμή να λάμψεις έφτασε!

Τα νέα προϊόντα της essence update Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 αποδίδουν παντού! Τα πρακτικά μας πολύ-χρήσιμα all-rounders εξοικονομούν χρόνο, χωρίς συμβιβασμούς σε μοναδικά φινιρίσματα και υψηλής ποιότητας, θρεπτικά συστατικά. Πιστοί στο μότο μας “Make Beauty Fun”, τα ποικίλα εφέ και τα λαμπερά χρώματα δημιουργούν παιχνιδιάρικες εμφανίσεις. Οι λάτρεις της ομορφιάς μπορούν να δοκιμάσουν κάτι νέο και να αφήσουν τον αυθεντικό εαυτό τους να λάμψει!

MULTITASKING CAN BE SO EASY

Τι είναι πραγματικά μοντέρνο τώρα; Στοιχειώδη προϊόντα ομορφιάς που συνδυάζουν πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ περιποίησης δέρματος και μακιγιάζ. Ένα μοναδικό φινίρισμα με αποτελεσματικά συστατικά για τη θρέψη του δέρματος; Ω ναι! Οι Skintellectuals δεν είναι οι μόνοι που θα λατρέψουν τους καινοτόμους, υψηλής ποιότητας συνδυασμούς! Τα all-rounders έρχονται ως σνακ ομορφιάς, σαν την τέλεια συντροφιά για κάθε περιπέτεια. Καταδυθείτε σε έναν κόσμο γεμάτο εκφραστικές εμφανίσεις με σουρεαλιστικά σχήματα και ασυνήθιστα χρώματα. Τα μοναδικά εφέ στο πρόσωπο, τα χείλη και τα νύχια δημιουργούν εντυπωσιακά βλέμματα – για την καθημερινή ζωή ή τα πάρτι.

Η προετοιμασία του δέρματος είναι το κλειδί

Η τελειότητα του δέρματος! Η essence HELLO, GOOD STUFF! Το SKIN PERFECTING TONER καθαρίζει το δέρμα με 2% BHA και εκχύλισμα παπάγιας και ελαχιστοποιεί ορατά τους πόρους. Είναι επίσης εμπλουτισμένο με 5% γλυκερίνη, καθιστώντας το ένα πραγματικό ενισχυτικό υγρασίας. Μετά από 14 ημέρες, οι πόροι ελαχιστοποιούνται και το δέρμα είναι πιο καθαρό και λιγότερο λιπαρό.

Απαλά χείλη

Apricot sugar high! Το essence lip care SUGAR SCRUB εξασφαλίζει απαλά και θρεπτικά χείλη με τη μοναδική του σύνθεση από σωματίδια ζάχαρης, βούτυρο καριτέ και λάδι από πυρήνες βερίκοκου. Το lip scrub έχει φρουτώδες άρωμα εσπεριδοειδών και έρχεται σε ένα χαριτωμένο, ανακυκλώσιμο βάζο με σχέδιο βερίκοκο.

Εντυπωσιακά μάτια

Τα σπουδαία πράγματα έρχονται σε μικρές συσκευασίες. Η δημοφιλής μίνι παλέτα σκιών ματιών είναι διαθέσιμη σε νέο σχέδιο και προσφέρει άφθονη ποικιλία: έξι σκιές ματιών με έντονο χρωματισμό με ματ έως μεταλλικό φινίρισμα δημιουργούν ξεχωριστές εμφανίσεις – ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για καθημερινή χρήση ή για βραδινό πάρτι. Χάρη στη μοντέρνα, ολογραφική συσκευασία, οι πρακτικές παλέτες σε μίνι μορφή είναι βέβαιο ότι θα τραβήξουν τα βλέμματα σε κάθε περίπτωση ομορφιάς. Για να δώσεις την λάμψη που θέλεις εν κινήση…

Λαμπερό βλέμμα

Λατρεύουμε τα προιόντα ομορφιάς που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα! Όπως η 2-σε-1 essence love that GLOW & BRONZE παλέτα. Οι τρεις μεταξένια-απαλές αποχρώσεις δίνουν ένα έντονο χρωματικό αποτέλεσμα και μια λαμπερή, φρέσκια όψη.

Ζουμερά φιλιά

Ice Ice, Baby! Το lip filler από essence what the fake! To EXTREME PLUMPING LIP FILLER, εμπλουτισμένο με έλαιο μέντας, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, γεμίζει ορατά τα χείλη! Ένα διαφανές, αστραφτερό φινίρισμα δημιουργεί μια γυαλιστερή εμφάνιση και κάνει τα χείλη να φαίνονται ακόμα πιο γεμάτα. Η μη κολλώδης σύνθεση με άμεσο ψυκτικό αποτέλεσμα είναι μεγάλη επιτυχία στους καταναλωτές.

Ενυδατωμένα χείλη

Το Essence hydra kiss LIP OIL δημιουργεί ένα φινίρισμα υψηλής λάμψης, που δεν κολλάει. Το υαλουρονικό οξύ, το έλαιο jojoba, η βιταμίνη Ε και το λιβάδι είναι ένας πραγματικός συνδυασμός δύναμης για εξαιρετικά ελαστικά, ενυδατωμένα χείλη. Τα τρία εξαιρετικά ελαφριά λάδια για τα χείλη με μια όμορφη χρωματική διαβάθμιση προσθέτουν μια πινελιά χρώματος που ταιριάζει με κάθε τόνο δέρματος και μπορούν να εφαρμοστούν μόνα τους ή πάνω από ένα κραγιόν.

Το απόλυτο φθινοπωρινό δαμασκινί

Φανταστικό κραγιόν στο απόλυτο φθινοπωρινό χρώμα για να συμπληρώσει τέλεια την εμφάνισή σου. Matte αποτέλεσμα που τονίζει τα χείλη σου και δίνει μια casual αλλά “ακριβή” πινελιά και στο πιο καθημερινό σου look.

Περιποιημένο μανικιούρ

Καλώς ήρθατε στη συλλογή βερνικιών νυχιών του μέλλοντος! Το essence HOLO BOMB effect βερνίκια νυχιών δημιουργεί μοναδικές εμφανίσεις στα νύχια! Τα εφέ βερνίκια νυχιών σε πέντε αποχρώσεις εντυπωσιάζουν με ολογραφικές χρωστικές που λάμπουν σε κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου. Η βούρτσα διπλής αφής εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Εντυπωσιακά σχέδια νυχιών

Καλώς ήρθατε στο Metaverse! Τα essence 3D NAIL JEWELS είναι το μοντέρνο αξεσουάρ για τα νύχια σας! Δέκα διαφορετικά μοτίβα με αστραφτερές τρισδιάστατες πέτρες δημιουργούν ατομικά νύχια με metaverse εφέ. Η συσκευασία σε ολογραφικό σχεδιασμό είναι επίσης εντυπωσιακή. Τα αυτοκόλλητα νυχιών είναι τέλεια για να δώσουν στα νύχια σας μια γρήγορη και εύκολη ατομική εμφάνιση. Η επανεκκίνηση της δημοφιλούς σειράς αυτοκόλλητων νυχιών ήρθε την κατάλληλη στιγμή! Σε πέντε διαφορετικά θέματα, τα αυτοκόλλητα προσφέρουν απτικά εφέ, χρυσαφένιες πινελιές και μοναδικά εντυπωσιακά βλέμματα με γλυκά μοτίβα.

Βραδινή φροντίδα χειλιών

Ο χρόνος μου είναι χρόνος φροντίδας! Και η essence lip care JELLY SLEEPING MASK είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Με το βούτυρο καριτέ, τη βιταμίνη Ε και το υαλουρονικό οξύ, θρέφει τα ξηρά και σκασμένα χείλη. Απλώς εφαρμόζετε ένα άγγιγμα από το ανακυκλώσιμο βάζο στα χείλη σας κατά τη διάρκεια της βραδινής σας ρουτίνας και το αφήνετε να δράσει για ένα απαλό στόμα έτοιμο να φιληθεί!

Για ακόμα περισσότερα highlights, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.essence.eu! Εδώ θα βρείτε νέες, συναρπαστικές εκδόσεις τάσεων και διαδικτυακές αποκλειστικότητες κάθε μήνα. Για να μην αναφέρουμε τις καινοτόμες ιδέες για ιδιαίτερες εμφανίσεις και την αυτοέκφραση στα εμπνευσμένα βίντεό μας, τα συναρπαστικά σεμινάρια και τα cool essence νέα, που προβάλλονται τακτικά στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διάβασε επίσης: