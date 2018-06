Οι Arpyes αποτελούν ένα fashion brand γυναικείων χειροποίητων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

Η αγάπη για τη μόδα ένωσε την Εύα και την Ιακωβίνα με αποτέλεσμα το 2014 να λανσάρουν τη πρώτη τους χειμερινή συλλογή. Σήμερα, οι Arpyes φιλοξενoύν τις δημιουργίες τους σε boutiques της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και στο showroom τους στο κέντρο της Αθήνας (Mozaic Showroom).

Ο σχεδιασμός τόσο των ρούχων όσο και των υποδημάτων βασίζεται στην minimal αισθητική και συγχέει ορισμένα γεωμετρικά patterns στα υφάσματα. Περιλαμβάνει λιτές και loose αέρινες γραμμές, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο υφάσματα από φυσικές ίνες όπως μαλλί, βαμβάκι, λινό και μετάξι.

Arpyes established in 2015, in Athens. Minimalism and Freedom is our main philosophy. “When it comes to style, we consider comfort as our No1 motivation.

Influenced by different cultures around the world, each collection has a different concept, although, Japanese philosophy has always a distinct position in our preferences. We are always pleased to give you new ideas and show you several ways to style our items but remember to “feel free to experiment and combine Arpyes to the very personal style of yours”. Enjoy”!