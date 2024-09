Please, please, please υποδεχθείτε μαζί με τη Redken 5th Avenue NYC τη διεθνή σούπερ σταρ Sabrina Carpenter ως την πρώτη Global Ambassador της μάρκας.

Γνωρίζοντας πυρετώδη επιτυχία στην καριέρα της αυτή τη στιγμή, η τραγουδίστρια και ηθοποιός συντάραξε φέτος τον πλανήτη, κυκλοφορώντας όχι ένα, αλλά δύο τραγούδια που αναμφίβολα ανακηρύσσονται τα τραγούδια του καλοκαιριού. Τα single «Espresso» και «Please Please Please» έφτασαν στην πρώτη θέση του παγκόσμιου chart του Spotify και στη πρώτη θέση του Billboard Hot 100 chart, αντίστοιχα. Ο πολυαναμενόμενος δεύτερος δίσκος της, Short n’ Sweet, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 23 Αυγούστου, ήταν ένα από τα σημαντικότερα νέα άλμπουμ του 2024 και κατέκτησε από την αρχή την 1η θέση του Billboard 200, ενώ η περιοδεία της ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου έχοντας ήδη ξεπουλήσει όλα τα εισιτήρια.

Και τώρα, το παγκόσμιο είδωλο υπογράφει την πρώτη της συμφωνία συνεργασίας στον κόσμο της περιποίησης μαλλιών. Η προαναγγελθείσα συνεργασία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στο κομμωτήριο όσο η Sabrina εξελισσόταν σε αστέρι – είναι λάτρης της καταξιωμένης εταιρείας επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης μαλλιών εδώ και πολλά χρόνια και αποδίδει το χαρακτηριστικό ξανθό της χρώμα αποκλειστικά στο Shades EQ της Redken, την κορυφαία ημιμόνιμη βαφή gloss παγκοσμίως. Το ξανθό ανάλαφρο στυλ με αφέλειες της Sabrina έχει γοητεύσει το κοινό σε όλο τον κόσμο, ένα επαγγελματικό μυστικό που ο hairstylist, Scott King και η colorist, Laurie Heaps της Sabrina οφείλουν στη Redken. Ο Scott και η Laurie έχουν ενταχθεί επίσης στον κατάλογο ταλέντων της Redken.

Απολύτως εξοικειωμένη με τα φώτα της δημοσιότητας, η Sabrina θα εμφανιστεί μεταξύ άλλων και σε διαφημίσεις κάθε είδους υπαίθριες, τηλεοπτικές, προγραμματικές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μάρκα της L’Oréal. Η Redken συμμετέχει επίσης ως επίσημος συνεργάτης στην επερχόμενη περιοδεία Short & Sweet που θα πραγματοποιηθεί σε 29 πόλεις των ΗΠΑ.

«Μπορεί το καλοκαίρι να φτάνει στο τέλος του, αλλά για εμάς τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε το φαινόμενο της pop κουλτούρας Sabrina Carpenter στην οικογένεια της Redken. Τους τελευταίους μήνες έχει κατακλύσει τα παγκόσμια μουσικά charts και δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τραγουδάμε τις τελευταίες της επιτυχίες. Φυσικά, δεν μπορούμε να μιλάμε για τη Sabrina χωρίς να αναφέρουμε τα εμβληματικά μαλλιά της. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους δρόμους της Νέας Υόρκης και παντού αλλού, όλοι ασχολούνται εμμονικά με τις αφέλειες, το ξανθό χρώμα και το ανάλαφρο στυλ των μαλλιών της. Πρόκειται για τη σημαντικότερη συνεργασία μας μέχρι σήμερα και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Η παράτολμη στάση, η ασίγαστη φιλοδοξία και η μαγνητική ενέργεια της Sabrina ταιριάζουν απόλυτα με τις βασικές αξίες της μάρκας μας. Ανυπομονούμε να αποκαλύψουμε την πρώτη μας καμπάνια. Είναι μια αληθινή συνεργασία που αναδεικνύει τη μοναδική αισθητική της Sabrina και την επαγγελματική παράδοση της Redken Πιστέψτε με, θα δείτε ένα big bang!» Severine Breton, Πρόεδρος Redken.

«Η ομορφιά και ιδίως τα μαλλιά μου είναι σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μου, λέει η Carpenter. Πάντα ονειρευόμουν να συνεργαστώ με μια εταιρεία προϊόντων μαλλιών και περίμενα μέχρι να βρω την κατάλληλη. Χρησιμοποιώ προϊόντα της Redken αρκετό καιρό και η ιστορία της Paula Kent, ιδρύτριας της Redken, για την οποία έμαθα περισσότερα, ήταν αληθινή έμπνευση για μένα. Θέλω οι γυναίκες να αισθάνονται σίγουρες και ενδυναμωμένες ως προς τα μαλλιά τους και, με την ιστορία της στον χώρο, η Redken έχει κάτι για κάθε γυναίκα. Είναι το μυστικό μου για να διατηρώ τα μαλλιά μου όσο το δυνατόν πιο όμορφα και ανυπομονώ να μοιραστώ όλα όσα έχουμε κάνει μαζί.»

Η πρώτη καμπάνια της Sabrina για τη λατρεμένη σειρά Acidic Bonding Concentrate της Redken, σε σκηνοθεσία του Jacob Bixenman και με φωτογραφίες του Cass Bird, θα παρουσιαστεί στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν και άλλες καμπάνιες για καταναλωτές και επαγγελματίες κομμωτές. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Redken.com και ακολουθήστε τη Redken στο Instagram και το TikTok για να μην χάνετε καμία εξέλιξη στη συνεργασία Sabrina Carpenter x Redken.