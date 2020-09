Havaianas x New Era: Η παραλία συναντά το streetstyle

Υπάρχουν πράγματα, αντικείμενα, εικόνες που συνδέονται στο μυαλό μας με συγκεκριμένα ονόματα. Έτσι, όταν μιλας για σαγιονάρες αμέσως σκέφτεσαι Havaianas ή αντίστοιχα για καπέλα το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι η New Era. Το πιο διάσημο καπέλο του brand πρέπει να είναι το New York Yankees, όμως ακόμα και χωρίς αυτό, η New Era υπάρχει εδώ και έναν αιώνα και έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση της στο streetwear. Τώρα λοιπόν που κλείνει τα 100, αποφάσισε να το γιορτάσει με μια ξεχωριστή και αποκλειστική συνεργασία.

Η συλλογή “Step in Joy” αποτελείται από δύο σχέδια που αποτυπώνονται στο εμβληματικό μοντέλο TOP της Havaianas, ένα bucket hat, ένα μονόχρωμο 9FORTTY καπέλο και ένα 9TWENTY καπέλο σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές. Όλα τα είδη της συλλογής έχουν πάνω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δύο brands και συνδυάζονται άνετα μεταξύ τους σε όποιο κουλ συνδυασμό σκεφτείς.

«Είναι η πρώτη φορά που η Havaianas θα πουλήσει καπέλα στα καταστήματά της και η New Era θα έχει Havaianas στη συλλογή της. Αυτό είναι και το σπουδαιότερο με στις συνεργασίες: συνδυάζουν δυο διαφορετικούς κόσμους», αναφέρει η Fernanda Romano, CMO του Ομίλου Alpargatas (Havaianas).

Τα δύο brand σχεδίασαν μαζί τα κομμάτια της συλλογής ώστε να αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα, την ιστορία και το στιλ τους. Μέρος της συλλογής βέβαια, αποτελούν και τα αυτοκόλλητα με τη streetstyle διάθεση της New Era και την πολύχρωμη, χαρούμενη διάθεση της Havaianas που δημιούργησαν οι επαγγελματίες εικονογράφοι, Patricia Leda και ο Bruno Menon.

«Η New Era και η Havaianas έχουν πολλά κοινά. Πρόκειται για δύο δημοκρατικές μάρκες, με προϊόντα που λατρεύονται από ανθρώπους που προέρχονται από τελείως διαφορετικά κοινά και έχουν παγκόσμια εμβέλεια, καθώς πωλούνται σε εκατοντάδες χώρες σε όλο τον κόσμο», σχολίασε ο Artur Regen, Γενικός Διευθυντής του brand New Era στην Βραζιλία.