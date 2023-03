Η άνοιξη έχει το δικό της ξεχωριστό άρωμα! Μυρίζουμε την άνοιξη στον αέρα από την στιγμή που ξεμυτίζει και με το που ανθίζει το πρώτο λουλούδι. Γεμίζουν τα μάτια μας ομορφιά και τα ρουθούνια μας από υπέροχα, φρέσκα, λουλουδάτα αρώματα. Η άνοιξη όμως δεν έχει το ίδιο χρώμα όταν εμείς είμαστε αμέτοχοι στον ερχομό της. Έρχεται ακόμα πιο έντονα όταν κι εμείς έχουμε την λουλουδάτη, πολύχρωμη και φρέσκια διάθεση για να την καλοσορίσουμε!

Υπάρχει πιο όμορφο καλοσόρισμα της άνοιξης από το να σεβαστούμε την φύση που ξυπνά; Υπάρχει πιο χαρούμενο καλοσόρισμα από το να σεβαστούμε την φύση που μας χαρίζει το άρωμά της και την ομορφιά της; Μπορούμε να καλοσορίσουμε την άνοιξη με πιο υπεύθυνο τρόπο από το να προστατεύουμε το περιβάλλον και να την αφήσουμε να κάνει την δουλειά της και σε επόμενα χρόνια; Αυτό ακριβώς κάνει και η The Body Shop!

Σαγηνεύει τις αισθήσεις μας με μία νέα συλλογή από έντονα λουλουδάτα και αληθινά πολύτιμα Eau de Parfum από την The Body Shop. Γνωστή για τα υπέροχα αρωματικά προϊόντα της, η εμβληματική ακτιβιστική εταιρεία λανσάρει τη νέα premium σειρά της, Full Flowers. Εμπνευσμένη από το πλούσιο και ανθισμένο άρωμα ολόκληρου

του λουλουδιού, η συλλογή Full Flowers της The Body Shop συνδυάζει νότες από απαλά πέταλα, πράσινα φύλλα,

ξυλώδη στελέχη, ζουμερά φρούτα και γλυκιά ρητίνη. Καθώς η μέρα περνάει, θα παρατηρήσετε ότι αυτά

τα μοναδικά αρώματα εξελίσσονται, αποκαλύπτοντας ένα προς ένα διακριτικά κάθε σαγηνευτικό τους

χαρακτηριστικό. Έχουν δημιουργηθεί από τουλάχιστον 90% συστατικά φυσικής προέλευσης και κάθε unisex άρωμα αποτελείται από το απολαυστικό άρωμα ενός ισχυρού φυσικού λουλουδάτου ελαίου: τριαντάφυλλο, ίριδα, ylang ylang και άνθη πορτοκαλιάς. Αυτή η συναρπαστική νέα συλλογή είναι πιστοποιημένη από την The Vegan Society και κάθε μπουκάλι Eau de Parfum είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο γυαλί. Τα καπάκια είναι επίσης σχεδιασμένα για να είναι πιο βιώσιμα, κατασκευασμένα από ανανεώσιμο φυσικό ξύλο και φελλό. Ανακαλύψτε το νέο αγαπημένο σας, μακράς διάρκειας άρωμα και αγκαλιάστε όλες τις πτυχές τις προσωπικότητας σας.

FULL ROSE



EAU DE PARFUM 75ML

Φανταστείτε τη μυρωδιά ενός φρέσκου, ανθισμένου τριαντάφυλλου, ένα δροσερό πρωινό. Αυτό είναι το φρέσκο, αρωματικό, λουλουδάτο άρωμα του νέου Full Rose Eau de Parfum της The Body Shop. Το αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου αντιπροσωπεύει τα γλυκά μυρωδάτα πέταλα του λουλουδιού, το φύλλο γερανιού ενσαρκώνει τα πράσινα φύλλα του τριαντάφυλλου και το πικάντικο, αρωματικό κάρδαμο συμβολίζει τα αιχμηρά αγκάθια. Φτιαγμένο με 90% συστατικά φυσικής προέλευσης, αυτό το άρωμα είναι εμπλουτισμένο με φυσικό αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου, που εξάγεται από τριαντάφυλλα που καλλιεργούνται στην Γκρας της Γαλλίας. Αυτά τα λουλούδια μαζεύονται παραδοσιακά τον Μάιο από υπεύθυνες καλλιέργειες και συλλέγονται προσεκτικά με το χέρι από έμπειρους καλλιεργητές τα ξημερώματα. Στη συνέχεια επεξεργάζονται την ίδια μέρα για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους, δημιουργώντας ένα υψηλής ποιότητας αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου.

FULL IRIS



EAU DE PARFUM 75ML

Το απαλό, ξυλώδες άρωμα του άνθους της ίριδας θα σας περιβάλλει με τη μυρωδιά του. Το υπέροχο σκυρόδεμα ίριδας αντιπροσωπεύει τα πουδρένια πέταλα, τα κωνοφόρα μούρα αρκεύθου ενσαρκώνουν τους αρωματικούς μίσχους και το απαλό ξύλο κέδρου συμβολίζει τις ξυλώδεις ρίζες αυτού του νέου Eau de Parfum από την The Body Shop. Το φυσικό σκυρόδεμα ίριδας που χρησιμοποιείται σε αυτό το άρωμα είναι μία από τις σπανιότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία. Εξάγεται από τα στελέχη της ίριδας (μίσχοι), που καλλιεργούνται και συλλέγονται επί τρία χρόνια στη Νότια Γαλλία. Η The Body Shop χρησιμοποιεί επίσης ανακυκλωμένη «ίριδα ultimate». Τα επεξεργασμένα στελέχη της, επαναχρησιμοποιούνται σε μια δεύτερη απόσταξη, για να εξαχθούν τα υπόλοιπα αρωματικά μόρια. Αυτή η νέα πρώτη ύλη έχει το δικό της αρωματικό χαρακτήρα, με νότες ζουμερού βατόμουρου.

FULL YLANG YLANG



EAU DE PARFUM 75ML

Το Full Ylang Ylang είναι ένα πικάντικο και λουλουδάτο άρωμα, φτιαγμένο με αιθέριο έλαιο ylang ylang, που αντιπροσωπεύει τα απαλά, λουλουδένια πέταλα του φυτού. Αυτό αναμειγνύεται με αρωματικό μαύρο πιπέρι που αντιπροσωπεύει το πικάντικο άρωμα των κλαδιών του φυτού και γλυκιά, κρεμώδη βανίλια που χαρακτηρίζει τα βελούδινα φύλλα του. Η The Body Shop χρησιμοποιεί φυσικό αιθέριο έλαιο ylang ylang που εξάγεται από τα άνθη, τα οποία συλλέγονται προσεκτικά με το χέρι, στο νησί της Μαδαγασκάρης. Μόνο οι ειδικοί, τοπικοί αγρότες γνωρίζουν πότε τα λουλούδια έχουν φτάσει στη βέλτιστη ωριμότητα. Τότε, είναι που συλλέγονται με παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας, για να παρέχουν ένα αρωματικό έλαιο υψηλής ποιότητας.

FULL ORANGE BLOSSOM



EAU DE PARFUM 75ML

Το τολμηρό αιθέριο έλαιο από άνθη πορτοκαλιάς που καθορίζει αυτό το Eau de Parfum αντιπροσωπεύει τα αρωματικά πέταλα, ενώ το φρέσκο περγαμόντο ενσαρκώνει τα ζουμερά φρούτα. Αυτό συνδυάζεται με το ξυλώδες άρωμα του βετιβέρ, που συμβολίζει τα πράσινα φύλλα. Το φυσικό αιθέριο έλαιο από άνθη πορτοκαλιάς που χρησιμοποιεί η The Body Shop σε αυτό το φρέσκο, εσπεριδοειδές άρωμα εξάγεται από μπουμπούκια πορτοκαλιάς, που συλλέγονται προσεκτικά με το χέρι στην περιοχή του Νείλου στην Αίγυπτο. Συλλέγονται πολύ νωρίς το πρωί με μια παραδοσιακή μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει το κούνημα των κλαδιών των δέντρων με μακριά ραβδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άνθη να πέφτουν πάνω σε προσεκτικά τοποθετημένα χαλιά, απ’ όπου μπορούν εύκολα να συλλεχθούν.