Πρόσφατα, ο κορυφαίος οίκος ομορφιάς La Mer καλωσόρισε στην οικογένειά του την Τατιάνα Μπλάτνικ, μια γυναίκα που ξεχωρίζει όχι μόνο για την φυσική της ομορφιά και λάμψη αλλά και για την μοναδική της προσωπικότητα.

Η Τατιάνα γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας, φοίτησε στο Aiglon College στην Ελβετία και στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν της Ουάσιγκτον και τα τελευταία χρόνια διαμένει στην Ελλάδα με το σύζυγό της Πρίγκιπα Νικόλαο. Έχει αφιερώσει την καριέρα της στη σύναψη διεθνών σχέσεων με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο και οι δράσεις της συνδυάζουν το πνεύμα της φιλανθρωπίας με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Τον Οκτώβριο του 2020, ίδρυσε την οργάνωση “BREATHE” που στοχεύει στην ενημέρωση για τις πνευματικές ασθένειες. Είναι Διεθνής Πρέσβειρα του The Hellenic Initiative που δημιουργεί βιώσιμα επιχειρηματικά προγράμματα στην Ελλάδα και συνεργάστηκε με το Lemon Tree Trust εγκαινιάζοντας πρόγραμμα αγροτικών επιχειρήσεων σε κοινότητες προσφύγων. Ακόμα, έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο A Taste of Greece προωθώντας την Ελλάδα και την ελληνική κουζίνα, ενώ είναι και συν-ιδρύτρια του lifestyle brand ΤRIA ETC, όπου παρουσίασε μια συλλογή από αξεσουάρ φτιαγμένα αποκλειστικά στο χέρι από τους πιο επιδέξιους Έλληνες τεχνίτες.

Τι σχολίασε η ίδια η Τατιάνα για την συνεργασία της με την La Mer; «Είναι μεγάλη μου τιμή που πλέον είμαι μέρος της οικογένειας του εμβληματικού brand της La Mer. Μεγάλωσα με την εικόνα της μητέρας μου να χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς της και κάθε φορά μου τόνιζε ότι η λάμψη στην επιδερμίδα της οφείλεται σε αυτά. Κάθε Χριστούγεννα, θα μου έκανε δώρο την Crème de La Mer – πραγματικά λάτρευα το μοναδικό αυτό βάζο, επομένως η συνεργασία με τη La Mer μου είναι ήδη τόσο οικεία. Η La Mer είναι ένα brand που φέρει τις δικές του αξίες, προωθεί την βιωσιμότητα και την καινοτομία, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στις δικές μου πεποιθήσεις. Το βασικό συστατικό των προϊόντων της, τα θαλάσσια φύκια, συλλέγονται με το χέρι για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση αυτών των σπάνιων φυσικών βιοτόπων για το μέλλον. Πρόκειται για μια αντανάκλαση της μεταβίβασης βιώσιμων προϊόντων και αξιών μεταξύ γενεών».

Η επιλογή της Τατιάνας Μπλάτνικ ως πρόσωπο της La Mer οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι μια γυναίκα γεμάτη αυτοπεποίθηση και δυναμισμό που αγκαλιάζει τον χρόνο και θέλει να προσφέρει στον εαυτό της μόνο το καλύτερο. Μια γυναίκα που θέλει η επιδερμίδα της να ακτινοβολεί και που γνωρίζει καλά, πως μόνο η La Mer μπορεί να είναι ο απόλυτος σύμμαχος ομορφιάς της. Η δύναμη της θάλασσας, τα φυσικά συστατικά και το χρυσό ελιξίριο Miracle Broth, που βρίσκονται στην καρδιά των προϊόντων La Mer είναι τα στοιχεία που κάνουν το πολυτελές brand να ξεχωρίζει και να αποτελεί σημείο αναφοράς στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς της. Η Τατιάνα Μπλάτνικ και η La Mer έχουν όμως ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό: την ενεργή φιλανθρωπική δράση και το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Το brand La Mer άλλωστε φροντίζει για τη χειρωνακτική συγκομιδή των θαλάσσιων συστατικών από τα βάθη της θάλασσας και υποστηρίζει το Ίδρυμα Blue Heart Foundation για την προστασία των ωκεανών.

«Το Ίδρυμα Blue Heart Foundation για την προστασία των ωκεανών, που υποστηρίζει η La Mer, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο, και ανυπομονώ να πορευτώ από κοινού με αυτήν την πρωτοβουλία της εταιρείας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από τη ζωτική σημασία του εύθραυστου θαλάσσιου οικοσυστήματος στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Μαζί, μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της αλυσιδωτής δράσης με μόνο σκοπό τη θετική αλλαγή – για τον εαυτό μας, την υγεία μας, τις κοινότητές μας και το περιβάλλον», σχολίασε η Τατιάνα.

Την φωτογράφιση της λαμπερής Τατιάνας Μπλάτνικ επιμελήθηκε ο βραβευμένος φωτογράφος Κοσμάς Κουμιανός, ενώ η τοποθεσία που επιλέχθηκε ήταν το Island Private House του Χρύσανθου Πανά.