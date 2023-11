Ολοκληρώθηκε η 33η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στο Ζάππειο Μέγαρο με την παρουσίαση καταπληκτικών συλλογών Ελλήνων σχεδιαστών και αγαπημένων fashion brands αλλά και με πολλές εντυπωσιακές παρουσίες που παρακολουθήσαν την τελευταία μέρα της Εβδομάδας Μόδας.

Η τέταρτη μέρα της 33ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, ξεκίνησε με τις δημιουργίες του Vassilis Zoulias και με την prêt-à- porter συλλογή s/s ‘24 “Birkin” . Η Τζειν Μπίρκιν ήταν ένας μύθος και μια ιέρεια του στυλ στις δεκαετίες του 60 και 70 που όμως εξακολουθεί να επηρεάζει την μόδα μέχρι σήμερα. Το μοναδικό στυλ της, άτακτο αγοροκόριτσο με χάρη, ήταν η έμπνευση του Βασίλη Ζούλια και την Maison Zoulias συλλογή του για την Άνοιξη Καλοκαίρι 24. Η συλλογή περιγράφει ένα εντελώς αβίαστα cool στυλ με κομμάτια από 100% λινό, μετάξι, βάμβακι, και βισκόζη με λεπτομέρειες από δαντέλα και κεντημένα λουλούδια. Ο Περικλής Κονδυλάτος κάνει για μια ακόμη φορά μια ισχυρή δήλωση. Φύλλα ελιάς στάχυα και καρποί κυριαρχούν παντού και σε συνδυασμό με τα ψάθινα καλάθια που η Μπίρκιν κρατούσε σχεδόν με τα πάντα υπογραμμίζουν το ελεύθερο πνεύμα της αξέχαστης και πλέον μυθικής προσωπικότητας. Το fashion show πραγματοποιήθηκε στο επιβλητικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπου τα πανοραμικά σκαλιά του φάρου μετατράπηκαν σε μια τεράστια εντυπωσιακή πασαρέλα με θέα την Αθήνα.

Οι επιδείξεις μόδας συνεχίστηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο με το fashion brand luxury κοσμημάτων Bold by Angelique όπου παρουσίασε τη συλλογή “Jewlery. A work of art in progress”. Πολυτελή αλλά ευκολοφόρετα κομμάτια, σχεδιασμένα για ανθρώπους που αποπνέουν κομψότητα και δυναμισμό. Σύμφωνα με την σχεδιάστρια Angelique Tsanis το να είσαι τολμηρός σημαίνει να νιώθεις όμορφος, μοναδικός και ατρόμητος. Να στέκεσαι όρθιος με την δική σου φωνή και να σε αγαπούν για αυτό ακριβώς που είσαι, τον αληθινό σου εαυτό. Το fashion show ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό act από δυο επαγγελματίες χορευτές οι οποίοι χάρισαν στους παρευρισκόμενους ένα υπέροχο θέαμα . Στη συνέχεια, μοντέλα με bodypainting παρουσίασαν τη συλλογή με έναν ιδιαίτερο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται τα κοσμήματα . Στο catwalk περπάτησε το δημοφιλές genderless μοντέλο και social media influencer με 12 εκατομμύρια followers, Elton Illirjani. Ο Elton είναι εκφραστής της ισότητας και της ελευθέριας του genderless modeling και ήρθε στην Ελλάδα από την Αμερική αποκλειστικά για το Athens Fashion Week.

Ακολούθησε η σχεδιάστρια μόδας Olga Karaververis με τη συλλογή “Renaissance”. Μια αβάν-γκαρντ συλλογή όπου η ιστορία ενώνεται με την καινοτομία συνδυάζοντας διαχρονικά στοιχεία με πρωτοποριακές ιδέες. Από κομμάτια με αυστηρές γραμμές μέχρι και ιδιαίτερα κοψίματα, η σχεδιάστρια μόδας δημιούργησε έναν αρμονικό συνδυασμό ιστορίας και μόδας, κάνοντας το παρελθόν και το μέλλον να συνυπάρχουν σε τέλεια ισορροπία.

Αυτή η συλλογή αποτυπώνει σχέδια αυτής της εποχής, από περίπλοκα μοτίβα λουλουδιών μέχρι γεωμετρικά σχέδια, δηλώνοντας ότι η μόδα είναι ένας καμβάς για να εκφράσουμε τον εαυτό μας και μια γέφυρα για την κομψότητα και την ιστορία. Τα πλούσια, πολυτελή υφάσματα όπως το βελούδο και το μπροκάρ προσφέρουν μια εμπειρία πολυτέλειας, ενώ οι σιλουέτες είναι εμπνευσμένες από τα εμβληματικά στυλ εκείνης της εποχής, με ογκώδη – μακρυά μανίκια και περίπλοκα κεντήματα, προσθέτοντας μια πινελιά χλιδής στην καθημερινή ζωή. Τέλος, οι προσεκτικά επιλεγμένες δαντέλες ως αναλλοίωτο διαχρονικό χαρακτηριστικό στοιχείο παρουσιάζονται με τον πιο σύγχρονο τρόπο σε αυτή τη συλλογή.

Η εβδομάδα μόδας της Αθήνας έκλεισε με το εντυπωσιακό fashion show Temenos by Lakis Gavalas– Ξιφασκία. Όσοι βρέθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την genderless συλλογή που αφουγκράζεται τις τάσεις και τις ανάγκες της εποχής, καθώς και τις custom made δημιουργίες του Λάκη Γαβαλά σε ένα show γεμάτο εκπλήξεις. Το σχήμα της μάσκας της ξιφασκίας έγινε σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό σε κουκούλες, ενώ το ξίφος των αθλητών κοσμεί τα φερμουάρ στα hoodies που γίνονται free necklaces για να συμπληρώσουν το styling της συλλογής. Retro αναφορές στα παντελόνια της ξιφασκίας του 1900 επαναπροσδιορίζονται μέσω του σύγχρονου design. Τα κομμάτια της συλλογής διαθέτουν μεταλλικές λεπτομέρειες όπως μεταλλικά τελειώματα που δίνουν μια πιο luxury εικόνα. Το fashion show ξεκίνησε με ένα live performance με βιολοντσέλο που συνόδευε μουσικά τα μοντέλα σε όλη την διάρκεια της επίδειξης. Highlight του show οι έξι αθλητές ξιφασκίας που έδεναν απόλυτα με το concept της συλλογής και παρέμειναν στην πασαρέλα καθόλη τη διάρκεια του show.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την τέταρτη ημέρα της AFW: Όλγα Κεφαλογιάννη, Ταμίλα Κουλίεβα, Μιμή Ντενίση, Σωτήρης Πολύζος, Μαίρη Φιξ, Καλλιόπη Καρβούνη, Χριστίνα Πολίτη, Γκαμπριέλλα – Καλίνη Πετζετάκι, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Μιχάλης Ζαμπίδης, Δωροθέα Μερκούρη, Βίκυ Κουλιανού, Μαρίνα Βερνίκου, Ραμόνα Βλαντή, Σοφία Παθέκα, Έλενα Γαλίφα, Φωτεινή Γεωργαντά, Αφροδίτη Γραμμέλη, Έλενα Γαλίφα, Ναταλία Δραγούμη, Άλκηστις Πρίνου, Ζήσης Μπουκουβάλας, Κιμ Κίλιαν, Μπουμπού Μπαρμπαλιά.

Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com που καλύπτει όλα τα Fashion Weeks ανά τον κόσμο, το L’Officiel Arabia, το Elle Serbia, από την Ιταλία το L’Officiel , το Pitty Magazine και το Office Magazine, το Sigma Cyprus κ.α.

Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή της εβδομάδας μόδας και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show με παρουσιάστρια την ταλαντούχα Άννα Πρέλεβιτς σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα εντυπωσιακά showrooms των εταιρειών: iPerfumes και να δοκιμάσουν αρώματα με ασύγκριτη ποιότητα και διάρκεια, Pavone Rossa και να ανακαλύψουν τα μοναδικά χειροποίητα ξύλινα γυαλιά ηλίου και οράσεως και το showroom του Brag Fashion με τις ιδιαίτερες χειροποίητες τσάντες.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς αλλά και της βιωσιμότητας, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού, περιβαλλοντικού οργανισμού WWF όπου μέρος των εσόδων των εισιτήριων θα διατεθούν για αναδάσωση και δενδροφύτευση σε πληγείσες περιοχές της Ελλάδας.

Τα τεχνητά δάκρυα Artelac, της κορυφαίας εταιρίας στην Οφθαλμολογία, Bausch & Lomb, ήταν χορηγός στο Fashion Show του Vassilis Zoulias. Τα Artelac είναι από τα πιο πλούσια και εξελιγμένα δάκρυα για την ανακούφιση των ματιών. Το Artelac Complete προσφέρει ενυδάτωση που διαρκεί, στα κουρασμένα και ξηρά μάτια, ενώ το Artelac Ectoin, ανακουφίζει άμεσα τα συμπτώματα αλλεργίας στα μάτια.

Χορηγοί του fashion show του Vassilis Zoulias ήταν επίσης, η Green Cola το μοναδικό ρόφημα που συνδυάζει την υπέροχη γεύση και την απόλαυση της cola με φυσικά συστατικά καθώς επίσης και τα ξύλινα γυαλιά ηλίου της εταιρείας Pavone Rossa που ολοκλήρωναν τα looks των μοντέλων.

