Η εποχή της λάμψης έφτασε και μπορούμε κι εμείς να φροντίσουμε το δέρμα μας και να είμαστε πιο λαμπερές από ποτέ! Είναι σημαντική η φροντίδα του προσώπου μας για να μπορέσει να λειτουργήσει και ως μια σωστή βάση για το γιορτινό μας μακιγιάζ. Φυσικά να μην ξεχνάμε και την ανάγκη που έχει το σώμα μας σε βαθιά ενυδάτωση ώστε να διατηρείται απαλό και νεανικό.

Η PUPA βρίσκεται για να σε βοηθήσει να αποκτήσεις το δέρμα που ονειρεύεσαι και να απολαύσεις την υπέροχη υφή του.

Για το πρόσωπο

SMOG NO MORE FACE CLEANSING CREAM

Με 90% φυσικά συστατικά όπως το Shea Butter και το Witch Hazel η νέα κρέμα προσώπου της PUPA Smog No More υπόσχεται βαθύ καθαρισμό και απομάκρυνση των ρύπων και των σωματιδίων νέφους και σκόνης από την επιδερμίδα. Η κρεμώδης υφή κατάλληλη και για ευαίσθητες επιδερμίδες, αφήνει το πρόσωπο απίστευτα απαλό, αναζωογονημένο και ενυδατωμένο.

Χρήση: Καθαρίστε το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ σας με το Smog No More καθημερινά το πρωί και το βράδυ.

SOLID MAKEUP REMOVER

Το ιδανικό σαπούνι προσώπου για την αποτελεσματική αφαίρεση του μακιγιάζ και την απομάκρυνση των ρύπων, κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, αφήνει την επιδερμίδα απαλή, ακόμα και μετά το ξέπλυμα του προϊόντος με νερό.

Χρήση: Τρίψτε το προϊόν ανάμεσα σε βρεγμένα χέρια μέχρι να δημιουργήσετε έναν απαλό αφρό. Έπειτα κάντε μασάζ στο πρόσωπό σας για να αφαιρέσετε το μακιγιάζ και τέλος ξεπλύνετε.

TWO FACE MAKEUP REMOVER

Το διφασικό υγρό ντεμακιγιάζ αφαιρεί αποτελεσματικά κάθε τύπο μακιγιάζ ακόμα και το αδιάβροχο και μακράς διαρκείας. Με ενυδατικό εκχύλισμα βιοζυμωμένου καλαμποκιού αφήνει την επιδερμίδα απίστευτα απαλή και λεία ενώ παράλληλα είναι κατάλληλο και για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών αλλά και για όσους φορούν φακούς επαφής.

Χρήση: Σε πρώτη φάση, αφαιρείτε μακιγιάζ των ματιών σας, από πάνω προς τα κάτω και από μέσα προς τα έξω. Στη συνέχεια, αφαιρείτε το μακιγιάζ των χειλιών σας με ένα νέο βαμβάκι και τέλος το μακιγιάζ του προσώπου σας, με ή χωρίς ξέβγαλμα.

GLOW ESSENCEILLUMINATING TONIC LOTION

Αποκτήστε λεία, λαμπερή και καθαρή επιδερμίδα με το Glow Essence Illuminating Tonic Lotion. Εμπλουτισμένο με Μανδελικό Οξύ, βοηθά στην απολέπιση και στην αναγέννηση της επιδερμίδας, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα ενώ η ελαφριά σύνθεσή του το καθιστά ιδανικό για να τo εντάξετε στην καθημερινή skincare ρουτίνα σας και να επαναφέρετε άμεσα τη λαμπερή υφή εξαλείφοντας ρύπους και μικρές ρυτίδες.

Χρήση: Ταμπονάρετε το προϊόν καθημερινά σε καθαρό πρόσωπο με βαμβάκι και μέρα με τη μέρα το πρόσωπό σας θα αποκαταστήσει τη λάμψη και την ομοιόμορφη εμφάνισή του.

PURITY ROWDER ENZYMATIC EXFOLIATING POWDER

Μία ενζυματική πούδρα που κατά την εφαρμογή μετατρέπεται σε απαλή κρέμα απολέπισης. Μία καθαρή φόρμουλα εμπλουτισμένη με 94% συστατικά φυσικής προέλευσης. Το ισχυρό δίδυμο δραστικών συστατικών από φυσικούς μικρόκοκκους που προέρχονται από το κέλυφος των καρυδιών μαζί με την παπαΐνη που εμπεριέχει, βοηθούν στην απολέπιση και την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, εξομαλύνοντας έτσι το επιφανειακό μέρος της επιδερμίδας για λείο αποτέλεσμα.

Χρήση: Εφαρμόστε το προϊόν σε βρεγμένες παλάμες και τρίψτε το για να δημιουργήσετε μια κρέμα. Κάντε μασάζ σε όλο το πρόσωπό σας, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή σε περιοχές όπως η μύτη, το πηγούνι και το μέτωπο

Για το σώμα

CRUB ME RESHAPING SALT SCRUB

To Scrub Me Reshaping Salt Scrub πλούσιο σε ροζ αλάτι Ιμαλαίων και φυτικά έλαια, διεγείρει τη μικροκυκλοφορία, εξουδετερώνει την κατακράτηση υγρών, απομακρύνει το πρήξιμο και βελτιώνει την όψη του δέρματος. Κατά την εφαρμογή του απολεπίζει αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα και αφήνει την επιδερμίδα λεία και απαλή.

Χρήση: Kάντε μασάζ σε υγρό δέρμα, εστιάζοντας στις περιοχές με την μεγαλύτερη κατακράτηση νερού, και έπειτα αφαιρέστε με νερό. Μην το χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο ή ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα.

RE–SHAPE MY BODY FIRMING SLIMMING CREAM

Αναδείξτε τη φυσική σας ομορφιά και φροντίστε τη σιλουέτα σας με την κρέμα αδυνατίσματος και τόνωσης Re-Shape Μy Body που βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος και αναδιαμορφώνει τη σιλουέτα σας. Τα εκχυλίσματα πορτοκαλιού και καφεΐνης λειτουργούν σε συνέργεια για μια δράση αποστράγγισης και μείωσης του λίπους, βοηθώντας το σώμα να αποβάλλει τα υγρά και να κάψει εναποθέσεις λίπους. Η ελαφριά σύνθεσή του απορροφάται γρήγορα.

Χρήση: Εφαρμόστε καθημερινά σε όλο το σώμα, εστιάζοντας στις περιοχές που είναι επιρρεπείς στην απώλεια τόνωσης ή έχουν τις περισσότερες εναποθέσεις λίπους.

ALL IN ONE MOISTURIZING CREAM 1000 USES WITH HYALURONIC ACID

Έχεις κουραστεί να αγοράζεις διαφορετική κρέμα για τα χέρια, για το σώμα και για το πρόσωπο, όταν και οι τρεις υπόσχονται πως προσφέρουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή ενυδάτωση; Η All in One Moisturizing Cream είναι εδώ και σου έχει τη λύση! Με πλούσια μεταξένια υφή, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ και φυσικά συστατικά χαρίζει λεία και σφριγηλή επιδερμίδα στη στιγμή

ALL IN ONE MOISTURIZING CREAM 1000 USES WITH AVOCADO AND COCONUT OILS

Εάν ψάχνεις μία μόνο κρέμα για τις ανάγκες της ξηρής σου επιδερμίδας τόσο σε πρόσωπο όσο σε χέρια και όλο το σώμα, τότε η All in One Moisturizing Cream με αβοκάντο και έλαια καρύδας θα γίνει ο καλύτερος φίλος της επιδερμίδας σου. Ιδανική για ξηρές επιδερμίδες προσφέρει θρέψη και βαθιά ενυδάτωση ενώ παράλληλα αναζωογονεί και αναπλάθει την επιδερμίδα.

Τα νέα face & body treatment προϊόντα της PUPA είναι εδώ για να απογειώσουν την περιποίηση της επιδερμίδας σου!



Η PUPA παρουσιάζει τη νέα σειρά περιποίησης προσώπου και σώματος με πλούσια φυσικά συστατικά και μας καλεί να μετατρέψουμε την περιποίηση της επιδερμίδας μας σε μία έκρηξη χρωμάτων και αισθήσεων. Τα νέα προϊόντα δημιουργήθηκαν για να φροντίζουν την επιδερμίδα σας εύκολα και αποτελεσματικά με μόνο τα απαραίτητα συστατικά αλλά και για να κάνουν την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο βιώσιμη. Η νέα συλλογή αποτελείται από μία ολοκληρωμένη skincare σειρά προϊόντων καθαρισμού, απολέπισης, ενυδάτωσης και αντιγηραντικής δράσης αλλά και προϊόντα περιποίησης σώματος με βασική δράση την ενυδάτωση, την προστασία, τη σύσφιξη και την αναδόμηση. Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, όλα τα δερματολογικά ελεγμένα προϊόντα της σειράς αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες και είναι απαλλαγμένα από ζωικά παράγωγα.

Συλλογή στα καταστήματα Galerie de Beauté στον Άλιμο, στα Βριλήσσια και στο Χολαργό, καθώς και στο e–shop.