Η L’Oréal Professionnel Paris στην AXDW ως Official Hair Sponsor της 30ης επετειακής Εβδομάδας Μόδας

Πέντε ημέρες γεμάτες έμπνευση και δημιουργικότητα!

H L‘Oréal Professionnel Paris, η ηγέτιδα μάρκα στην επαγγελματική περιποίηση των μαλλιών, ήταν ο official hair sponsor στην 30η επετειακή Athens Xclusive Designers Week που πραγματοποιήθηκε 9-13 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Άμεσα συνδεδεμένη με τη μόδα και την κομμωτική τέχνη, για περισσότερο από έναν αιώνα, η L‘Oréal Professionnel Paris δημιουργεί τα κορυφαία hair trends σε fashion shows και κομμωτήρια με στόχο να αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά κάθε γυναίκας, ώστε να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Δε θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από την απόλυτη γιορτή της ελληνικής μόδας. Η L‘Oréal Professionnel Paris σε συνεργασία με 7 κορυφαίες κομμωτικές ομάδες στην Ελλάδα, επιμελήθηκε το hair styling για όλα τα fashion shows. Με έμπνευση τις συλλογές των σχεδιαστών & των brands που συμμετείχαν, οι ταλαντούχοι hair experts δημιούργησαν μοναδικά looks στα μαλλιά που ανέδειξαν το ύφος και την αισθητική του κάθε σχεδιαστή και υποστήριξαν το φετινό μήνυμα της διοργάνωσης για περισσότερη διαφορετικότητα και συμπερίληψη στη μόδα.

Ανάμεσα στα looks που ξεχώρισαν ήταν τα κομψά και αέρινα σινιόν για τη Daphne Valente, τα girly bubble ponytail για το show της Kathy Heyndels αλλά και τα total sleek looks με wet υφές που επέλεξαν ο Paris Valtadoros, ο Lakis Gavalas και οι ανερχόμενοι σχεδιαστές που συμμετείχαν στην ενότητα New Designers.

Η επετειακή 30η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week έκανε φινάλε με ένα μοναδικό fashion show του Αμερικανό- Λιβανέζου Rami Kadi όπου για πρώτη φορά παρουσίασε την συλλογή του στο ελληνικό κοινό. Οι εντυπωσιακές Haute Couture δημιουργίες του Rami Kadi συνοδεύτηκαν από sleek χτενίσματα με ανάλαφρους κυματισμούς, που έδωσαν κίνηση και θηλυκότητα στα μαλλιά εκφράζοντας απόλυτα το ύφος της συλλογής του σχεδιαστή.

Στο backstage της L‘Oréal Professionnel Paris βρέθηκε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία αφέθηκε στα χέρια των hair experts πριν παρακολουθήσει το show του Rami Kadi.

Πολλοί ήταν επίσης οι καλεσμένοι που επισκέφθηκαν το ειδικό booth της L‘Oréal Professionnel Paris όπου είχαν την ευκαιρία να «πειραματιστούν» με το χρώμα των μαλλιών τους μέσα από την εφαρμογή Style My Hair App και να ενημερωθούν για τα προιόντα και τα νέα της μάρκας.

«Για περισσότερο από έναν αιώνα, η L’Oréal Professionnel Paris συν-δημιουργεί μαζί με τους κορυφαίους artists στον κόσμο ώστε να προσφέρει σε κάθε γυναίκα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε κομμάτι της 30ης Athens Xclusive Designers Week. Η μόδα, η ανάδειξη της γυναίκας και η υποστήριξη της διαφορετικότητας είναι αναπόσπαστα στοιχεία της κουλτούρας της μάρκας και των hair experts που την εκπροσωπούν» δηλώνει o Γιώργος Ματέλλας, Διευθυντής Μάρκας L’Oréal Professionnel Paris.

Οι κομμωτικές ομάδες που συμμετείχαν στην 30η ΑXDW ήταν: η ομάδα των #LOREALPRO Artists, η Haute Coiffure Francaise Ελλάδος, η ομάδα των κομμωτηρίων Telis Kikeris, η Angelopoulos Hair Company, τα κομμωτήρια Gino, τα κομμωτήρια Hairway και τα κομμωτήρια MS ANDRONIS.