Η νέα Underwear καμπάνια της Calvin Klein “Calvins or nothing”, ήρθε για να κάνει την καθημερινοτητά μας πιο άνετη!

Αγαπημένοι μου φίλοι είστε έτοιμη για την πιο ενδιαφέρουσα και απολύτως άνετη σειρά underwear που θα σας κάνει να νιώθετε ελεύθεροι όπου και αν βρίσκεστε και ότι σωματότυπο και αν έχετε;

Η Calvin Klein παρουσιάζει την Calvins or nothing, τη νέα Underwear campaign στην οποία πρωταγωνιστούν η ηθοποιός και μουσικός, Maya Hawke, και ο Βέλγος ποδοσφαιριστής, Romelu Lukaku.

Τα νέα εκλεπτυσμένα και casual στυλ περιλαμβάνουν το Embossed Icon, με μια νέα επεξεργασία του λογότυπου και οι ανανεωμένες Modern Cotton σιλουέτες υπενθυμίζουν τις χαρακτηριστικές ραφές των κλασικών Underwear.

Το Bonded Flex προτείνει την υποστήριξη χωρίς σύρμα σε ένα καινοτόμο πλεκτό χωρίς ραφή και το CK Black δίνει μια μινιμαλιστική οπτική στη σαγηνευτική δαντέλα.

Μιλάμε για αριστουργήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σε προδίδουν τα εσώρουχα σου και να σε κάνουν να νιώθεις κουλ ακόμα και κατά την διάρκεια μιας μέρας με έντονους ρυθμούς για εσένα. Να είσαι έξω και να νιώθεις σαν στο σπίτι σου!

Μάλιστα, φωνογραφημένοι από την Gray Sorrenti, η καμπάνια αποτυπώνει κάθε πρωταγωνιστή σε απλά, αλλά εντυπωσιακά ασπρόμαυρα πορτραίτα. Η καμπάνια αντικατοπτρίζει τα αναβαθμισμένα και προσεκτικά σχεδιασμένα items της τελευταίας συλλογής εσωρούχων, διοχετεύοντας τη μίνιμαλ, εντυπωσιακή αισθητική της μάρκας. Μας αρέσει πάρα πολύ!

Επιπρόσθετα, η Αγγλίδα καλλιτέχνιδα της ραπ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και DJ, Shygirl, ο Γερμανός social media star Nic Kaufmann και η Ιταλίδα ηθοποιός Coco Rebecca Edogamhe, φωτογραφήθηκαν από την Sarah Piantadosi, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα της καμπάνιας Calvins or nothing σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα συλλογή είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Calvin Klein Jeans και στο calvinklein.gr.