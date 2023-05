Όταν πρόκειται για ρούχα, η άνεση είναι το κλειδί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εσώρουχα. Τόσο τα γυναικεία όσο και τα ανδρικά εσώρουχα που είναι πολύ στενά ή περιοριστικά μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία, φαγούρα, ακόμη και πόνο. Ευτυχώς, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές που παρέχουν την απλότητα, την άνεση και την ελευθερία που επιθυμούμε. Μπορούμε να βρούμε αυτό το τρίπτυχο της ομορφιάς, μέσα από τα sloggi, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες!

Άνεση

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του άνετου εσωρούχου είναι το ύφασμα. Μαλακά, αναπνεύσιμα υλικά όπως το βαμβάκι, θα μας κρατήσουν δροσερές και άνετες. Τα βιώσιμα υλικά επίσης είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν ερεθισμό ή αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά την επιλογή των εσωρούχων είναι η εφαρμογή, ώστε να νιώθουμε άνεση. H κατηγορία GO των sloggi, έχει αγαπηθεί για τα άνετα, καθημερινά και σε μοντέρνα styles εσώρουχα που μπορούν να φορεθούν παντού και πάντα.

Ειδικά η νέα γυναικεία σειρά GO RIBBED από τα sloggi έρχεται για να βρει μια ακόμη μεγαλύτερη θέση στην καρδιά και στο συρτάρι μας, κάνοντας “check” σε όλα μας τα «θέλω». Απίστευτη άνεση, μοντέρνα γραμμή, μαζί με νέα features που απογειώνουν το στυλ και το mood: το ακαταμάχητο ribbed look που θα γίνει δεύτερο δέρμα μας και τη διακριτική δαντέλα στο τελείωμα που θα μας χαρίσει ένα παιχνιδιάρικο elegance.

Απλότητα

Εκτός από το ύφασμα και την εφαρμογή, εκτιμούμε και την απλότητα των εσωρούχων μας. Μινιμαλιστικά σχέδια με καθαρές γραμμές και κλασική εμφάνιση είναι μια δημοφιλής επιλογή για όσους προτιμούν τη διακριτική κομψότητα. Με τη γυναικεία σειρά GO RIBBED των sloggi ζούμε την κάθε μέρα με ένα twist απλού και αυθεντικού στυλ: Crop top, bralette, short, brazil, tanga, hipster & tai, στις πιο cute αποχρώσεις και δεν ξέρουμε ποιο να πρώτο-διαλέξουμε!

Όσο πολύπλοκα κι αν γίνονται τα πράγματα γύρω μας, τα απλά και καθημερινά, είναι αυτά που στο τέλος μας κερδίζουν. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε και θέλουμε εσώρουχα που καλύπτουν κάθε ανάγκη της καθημερινότητας μας χωρίς να μας πιέζουν και να μας περιορίζουν. Τα GO Natural υπάρχουν σε Brief, Hipster, Short και Boxer styles, σε αμέτρητα γήινα χρώματα που θα λατρεύεις να βλέπεις στο αγόρι σου.

Ελευθερία

Έχουμε ανάγκη την ελευθερία όχι μόνο κινήσεων αλλά και έκφρασης! Την ελευθερία να είμαστε αυτό ακριβώς που θέλουμε! Η ελευθερία μας δεν μπορεί να είναι εμπόδιο στην ελευθερία κανενός, ούτε του πλανήτη μας! Αφήνουμε ελέυθερο το περιβάλλον να αναπνεύσει και ερχόμαστε σε επαφή μαζί του!

Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και η ολοκαίνουργια αντρική σειρά GO Natural by sloggi, είναι το ίδιο απαλή, άνετη και ευκολοφόρετη με την υπόλοιπη κλασική σειρά GO, αλλά με μία βασική διαφορά: τα εσώρουχα είναι φτιαγμένα από οργανικό βαμβάκι με πιστοποίηση GOTS, που τα κάνει φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και την τέλεια επιλογή για extra δροσιά τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Επιπλέον, η συσκευασία τους είναι ανακυκλώσιμη, ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο.

Αλλά επειδή είναι καθημερινά και οργανικά, δεν σημαίνει ότι είναι και βαρετά. Φυσικά και όχι! Οι fun συνδυασμοί νοσταλγικών χρωμάτων και ψαγμένων, μοντέρνων styles, κάνουν τα GO RIBBED και GO Natural αγαπημένη επιλογή για κάθε περίσταση, από μια wow βραδινή έξοδο, μέχρι ένα χαλαρό άραγμα στο σπίτι με ή χωρίς παρέα, με ταινία ή ξέφρενο gaming. Για αυτό, όπως κι αν επιλέξεις να περάσεις τις καλοκαιρινές μέρες ή νύχτες σου, απολαμβάνοντας ένα cocktail κάπου έξω, ή απλά αράζοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, τα sloggi έχουν τον τρόπο να σε κάνουν να νιώθεις στιλάτη, ανάλαφρη, δροσερή και να απολαμβάνεις την σέξι και άνετη εικόνα του αγοριού σου!

Μπορείς να κάνεις το καλό για τον πλανήτη αλλά και για το look σου, με αυτά τα σούπερ άνετα, οργανικά εσώρουχα.

