Jewels My Way: Κοσμήματα με τον… δικό σου τρόπο!

Τα Jewels My Way, δημιουργήθηκαν πρόσφατα -μόλις το 2017- από την παρότρυνση των οικείων και των φίλων της δημιουργού, Δήμητρας Χαρατσή. Η επιλογή του brand name δεν έγινε τυχαία.

Η Δήμητρα επιλέγει διαφορετικά υλικά και τα συνδυάζει χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, δημιουργώντας κοσμήματα με το «δικό της τρόπο». Δημιουργεί κάθε κομμάτι από την περιορισμένη σε ποσότητα συλλογή της, εμπνεόμενη από τα ίδια τα υλικά (ημιπολύτιμοι λίθοι, σύρματα, δερμάτινα – μεταξωτά ή συνθετικά κορδόνια, υγρό γυαλί, πολυμερικός πηλός) και η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την ίδια και τα κοσμήματά της, είναι ότι κάθε γυναίκα είναι και πρέπει να αισθάνεται ξεχωριστή.

Tα Jewels My Way αποτελούνται από χειροποίητα κοσμήματα που προσδίδουν ομορφιά και φινέτσα ακόμα και στην πιο απλή εμφάνιση και απευθύνονται στη γυναίκα που γνωρίζει απόλυτα τον εαυτό της, που γνωρίζει τί θέλει, πώς να το διεκδικήσει και να το αποκτήσει, στη γυναίκα που διαθέτει άποψη και ισχυρή προσωπικότητα.

Στη γυναίκα, που δεν ακολουθεί τη μόδα, αλλά τη δημιουργεί η ίδια…

*Τα Jewels My Way συμμετάσχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15-18 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς